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Общество

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью

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Ольга Нефёдова
26 октября 2021 года, 17:25
Фото: Андрей Степанов
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Как заставить отвечать соседей, которые паркуются на зеленой зоне? Кому жаловаться, если не устраивает уборка двора? Кто уберет автохлам, который уже врос в землю под вашими окнами? Кто ответит за окурки под окнами дома и мусор, выброшенный прямо из окон автомобилей? О борьбе за порядок в городе рассказала начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова.

«Зеленка» за 5 тысяч

Один их острых вопрос - парковка на газонах, зеленой зоне и детских площадках. Штрафы выросли, а жалоб меньше не стало.

- Обращений много, - говорит Наталья Симонова. - Связано это с тем, что в некоторых дворах отсутствуют парковки, а жители не хотят заниматься планировкой своих территорий, чтобы места под парковочные места предусмотреть.

С начала года контрольными органами уже составлено 542 протокола за парковку на зеленой зоне. Для сравнения: в прошлом году их было чуть более 370. Рост числа протоколов связан и с тем, что сотрудники управления сами активно ходят по городу, случаи такие замечают, работы объяснительную проводят.

-Мы призываем жителей отправлять нам фотографии машин нарушителей. Мы реагируем на каждое обращение. Если оно подано правильно - зафиксирован номер машины, есть привязка к конкретному адресу, указано время и дата, когда машина стояла на газоне - то мы совершенно спокойно без выезда на место можем составить протокол об административном нарушении.

Штрафники
К сожалению, и сейчас такая картина не редкость
Фото Андрея Степанова

По номеру машины с помощью ГИБДД довольно легко удается установить владельца. За первое такое нарушение он получит штраф от 2 000 до 3 000 рублей, за повторное — от 3 000 до 5 000 рублей.

- Если на первый штраф владельца автомобилей еще не обращают внимание, то на второй уже реагируют. Все-таки 5 000 рублей— это ощутимая сумма, поэтому повторные нарушения хоть и случаются, но редко.

Как правило, обращения чаще приходят от жителей спальных районов: с улиц Кузбасской дивизии, Западной, Рокоссовского, Звездной, Инженерной, Алтаева. Часто - это старые дворы, где парковка изначально не была рассчитана под современную нагрузку.

- Повышение штрафов дало свои плоды, - считает Наталья Симонова. - Но если дальше будет наблюдаться рост обращений граждан, то нужно выходить с инициативой об увеличение их размера.

Если владелец паркует свою машину на зеленой зоне, а обращений от возмещенных соседей к контрольное управление не поступало, это совсем не повод расслабиться и продолжать это делать. Сотрудники управляли сами систематически выезжают во дворы и такие случаи фиксируют.

- Даже когда нам присылают фотографии плохого качества, но в обращении указывают, что водитель систематически паркуется на этом месте, никакой сложности выехать на место и найти эту машину и ее владельца не представляется сложным.

Штрафники
Автохлам не так просто убрать со двора
Фото Андрея Степанова

Непростая ситуация с брошенными машинами. Владельцев автохлама тоже привлекают к административной ответственности, но сделать это в разы труднее.

- К примеру, владелец машины находится в тюрьме или уехал на заработки в другой регион. За это время машине спустили колеса или разбили стекло, но хозяин даже не в курсе и получается, что он и не виновен. В любом случае, прежде всего, в таких случаях мы устанавливаем владельца, у него выясняем, почему машина брошена во дворе и когда оказывается, что человек просто не хочет выполнять требования и убирать транспорт, применяем меры.

Чей окурок?

Примерно такая же история и с уборкой города. Городские территории убирают специализированные службы и в целом с этим справляются. Куда сложнее заставить убирать свои земельные участки собственников. Порой не помогают ни разговоры, ни штрафы.

- Кто-то идет навстречу и убирает территории после предупреждения, а кто-то делать этого никак не хочет, а готов платить штрафы.

По этому вопросу работает контрольное управление и с управляющими компаниями.

-Понятно, что своими силами обойти все дворовые территории нам трудно, но жители всегда могут обратиться, если они не довольны уборкой своих дворов, - говорит Наталья Симонова. - Самим компаниям хотелось бы посоветовать, чтобы не быть привлеченными к административной ответственности, к примеру, за окурки под окнами дома, найти свидетелей и составить акт с доказательствами на тех жильцов, которые порядок не соблюдают.

Это касается и тех, кто привык выбрасывать мусор из окон автомобилей.

-У нас у всех есть практически есть регистраторы в автомобилях. Если вы едите и видите, что перед вами едет машина, из которого выкидывают бумажки в окно или пакетики от чипсов, то совершенно спокойно можете зафиксировать этот факт и направить нам обращение. Мы обязательно привлечем к ответственности этого автохама.

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