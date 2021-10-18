От люка к люку

В Пскове вместо обычных крышек канализационных люков могут появиться дизайнерские, которые станут еще одной «туристической фишкой» города. Такое предложение озвучил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин. Кстати, в 2016 году с подобным проектом к псковским властям обращался архитектор Сергей Станкевич. «Псковская правда» узнала подробности его концепции «урбанистического брендирования».

Диалог города с жителями

По словам Сергея Станкевича, с 2012 по 2016 год он получал дополнительное архитектурное образование в Испании и благодаря командировкам по другим странам «увидел огромное количество того, чего раньше не видел и не знал». Эти знания легли в основу проекта по созданию многофункциональных остановочных комплексов, который он разрабатывал вместе со студентами школы дизайна.

Мы предлагали городу разработки по урбанистическому брендированию территории. На основе опыта других городов Европы и России придумали визуальные решения, которые могут быть актуальны для Пскова.

- Одной из функций таких комплексов была историческая справка: человек ждет автобус и может узнать какой-то интересный факт о территории, где стоит остановочный комплекс. На остановках в новых районах мы предлагали вместо исторической справки давать прогнозную, - о планах по развитию района. То есть, предлагали некий диалог города с жителями, - рассказал архитектор.

В процессе разработки этой концепции появились и другие идеи: брендированные крышки люков, фонари и так далее. Причем крышки люков должны были стать ориентирами в рамках туристических маршрутов.

- Есть так называемые геометки на тропиночной сети, когда ты знаешь, сколько шагов или километров прошел. В городе геометками могли стать те же самые крышки люков или что-то похожее, вмонтированное в асфальт, имеющее не только цифровую информацию, но и историческую справку. Остановился — определил, что прошел 2 километра, через QR-код получил более расширенную справку о месте, где находишься, - пояснил Сергей Станкевич.

По замыслу авторов проекта, люки-метки должны быть расположены таким образом, чтобы по ним можно было выстроить маршрут прогулки-экскурсии.