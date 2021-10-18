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Общество

От люка к люку

Псковский архитектор рассказал о проекте урбанистического брендирования городского пространства

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Светлана Синцова
18 октября 2021 года, 11:08
Фото: lit-store.ru
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В Пскове вместо обычных крышек канализационных люков могут появиться дизайнерские, которые станут еще одной «туристической фишкой» города. Такое предложение озвучил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин. Кстати, в 2016 году с подобным проектом к псковским властям обращался архитектор Сергей Станкевич. «Псковская правда» узнала подробности его концепции «урбанистического брендирования».

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Диалог города с жителями

По словам Сергея Станкевича, с 2012 по 2016 год он получал дополнительное архитектурное образование в Испании и благодаря командировкам по другим странам «увидел огромное количество того, чего раньше не видел и не знал». Эти знания легли в основу проекта по созданию многофункциональных остановочных комплексов, который он разрабатывал вместе со студентами школы дизайна.

Мы предлагали городу разработки по урбанистическому брендированию территории. На основе опыта других городов Европы и России придумали визуальные решения, которые могут быть актуальны для Пскова.

От люка к люкуСергей Станкевич, архитектор

- Одной из функций таких комплексов была историческая справка: человек ждет автобус и может узнать какой-то интересный факт о территории, где стоит остановочный комплекс. На остановках в новых районах мы предлагали вместо исторической справки давать прогнозную, - о планах по развитию района. То есть, предлагали некий диалог города с жителями, - рассказал архитектор.

В процессе разработки этой концепции появились и другие идеи: брендированные крышки люков, фонари и так далее. Причем крышки люков должны были стать ориентирами в рамках туристических маршрутов.

- Есть так называемые геометки на тропиночной сети, когда ты знаешь, сколько шагов или километров прошел. В городе геометками могли стать те же самые крышки люков или что-то похожее, вмонтированное в асфальт, имеющее не только цифровую информацию, но и историческую справку. Остановился — определил, что прошел 2 километра, через QR-код получил более расширенную справку о месте, где находишься, - пояснил Сергей Станкевич.

По замыслу авторов проекта, люки-метки должны быть расположены таким образом, чтобы по ним можно было выстроить маршрут прогулки-экскурсии.

Пронумеровать люки

Что касается внешнего вида крышек, то на этот счет были самые разные идеи.

- Мы поднимали информацию о старых гербах Пскова, смотрели фамильные знаки известных купцов, производственников, традиционные псковские узоры. Порядка 50 или 70 вариантов у нас получилось, - рассказал Сергей Станкевич. - Была идея, чтобы крышки люков были разными и пронумерованными. Увидел 7-й люк и появился интерес пройти дальше, посмотреть, сфотографировать, выложить в соцсети. Цифровые упоминания в сети работают на привлечение внимания к региону. Но на тот момент не всем было понятно, для чего это нужно.

Дизайнерские крышки люков планировалось устанавливать не только в центре, но и в других районах города, где есть достопримечательности.

У многих из вас в личных архивах есть фотографии с интересными крышками люков из путешествий по историческим городам. Есть идея (…) на тротуарах в центре города вместо обычных люков установить дизайнерские, с привязкой к истории нашего древнего города.

От люка к люкуБорис Елкин, и.п. главы города Пскова 

Однако идея брендированных крышек люков и многофункциональных остановок осталась не реализованной.

- Это был наш личный проект, который мы хотели подарить городу. Но это не было заказом, - пояснил Сергей Станкевич. И добавил, что его очень порадовало предложение и. п. главы администрации Бориса Елкина. - Надеюсь, у него все получится! Идея хорошая! 

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