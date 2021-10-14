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Общество

Пскову - крышка?

Городские власти озаботились вопросом кастомизации канализационных люков

Текст:
Алексей Кедров
14 октября 2021 года, 17:04
Фото:
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И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин объявил, что городские власти намерены разработать дизайн для крышек люков. «Уверен, у многих из вас в личных архивах есть фотографии с интересными крышками люков из путешествий по историческим городам. Есть идея сделать в Пскове нечто подобное. На тротуарах в центре города вместо обычных люков установить дизайнерские, с привязкой к истории нашего древнего города. Как вам такая идея?» - написал он на своей странице в Instagram. «Псковская правда», всемерно поддерживающая этот почин сити-менеджера, выяснила, какие люки сегодня в моде.

А как у них?

Необычные «фирменные» крышки люков — вещь, в общем-то, более чем распространенная. Классический пример — римские, с аббревиатурой «S.P.Q.R.» (сокращение латинской фразы Senatus Populus Que Romanus, - «Сенат и народ Рима», - красовавшейся еще на знаменах античных легионов).

Пскову - крышка?

Фото user-elis.livejournal.com
На крышках люков в европейских городах изображают их официальные и неофициальные символы, пишут девизы и сообщают исторические факты. Предполагается, что для туриста каждый такой чугунный круг под ногами — повод остановиться и сделать фото.

Пскову - крышка?

Фото doseng.org
Пскову - крышка?

Фото doseng.org
Пскову - крышка?

Фото doseng.org
Впрочем, встречаются и более оригинальные варианты. Например — электронная крышка люка с бегущей строкой. 

Пскову - крышка?

Фото museum-design.ru
Или зеркальная крышка, в которую можно посмотреться, раз уж луж в благоустроенном городском пространстве не водится.

Пскову - крышка?

Фото museum-design.ru
А в Японии создание крышек с оригинальным дизайном с 1980-х годов возвели, не больше ни меньше, в ранг искусства. Лучшие художники участвуют в их разработке. А в результате по некоторым подсчетам в стране восходящего солнца сейчас можно встретить более 6 тысяч крышек.

Пскову - крышка?

Фото kulturologia.ru
В Токио проходит даже специальный Japanese Manhole Cover Festival, на котором можно увидеть крышки люков из разных префектур и купить сувениры с изображением наиболее оригинальных образцов.

Подарок из Испании

В России многие города мало-помалу также обзаводятся крышками люков с уникальным дизайном. К примеру, в Туле на них изображают самовары.

Пскову - крышка?

Фото myslo.ru
А в Кирове — дымковскую игрушку, центр производства которой исторически возник в окрестностях города, в селе Дымково.

Пскову - крышка?

Фото dymkovo.com
В том же Кирове, кстати, краеведам долгое время не давала покоя загадка люков с надписями на испанском языке и с изображением герба города Бильбао.

Пскову - крышка?

Фото gorodkirov.ru
Высказывались разные версии их попадания в российскую глубинку. По одной их прислали в 1930-х годах испанские республиканцы в качестве платы за помощь СССР. По другой — привезли после войны как трофеи.

Правда, впрочем, оказалась иной. Оказывается, испанские крышки с запирающим устройством были поставлены в Киров из Испании как образцы: местное предприятие «Тепловые сети» планировало наладить их производство.

«Типично псковские крышки»

В Пскове тоже можно найти несколько крышек «антикварных» люков. Одну из них, производства петербургской «Технической конторы А. А. Гуткова», можно лицезреть на территории областной больницы.

Пскову - крышка?

Фото Александра Сидоренко
Другая — изготовленная, судя по надписи, конторой чугунолитейного и механического завода Александра Штейна, - вмурована в пол популярного псковского кафе.

Пскову - крышка?

Фото Олега Федорова

Хочется надеяться, что в обозримом будущем к ним прибавятся и новые - «типично псковские» - крышки.

ИНТЕРЕСНО

Крышки люков бывают квадратными и треугольными, но идеальная форма – именно круглая. По законам физики, круглая форма лучше всего распределят нагрузку. Производство круглой крышки на треть дешевле квадратной. И перемещать ее легче, поскольку можно просто катить.

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Комментарии

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Бабулечка
18:56 14.10.2021

Согласны даже на то, чтобы самыми дешёвыми люками заделали ямы на дороге во дворе за областной стоматологией. Не желают делать ямочный ремонт-ни УГХ,ни мэр-депутат,ни Глава, ни Тэзис, ни жилинспекция,обращения в Кремль не помогают. Тупик. Борис Ёлкин, начните лучше с ямочного ремонта.

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