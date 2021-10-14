Пскову - крышка?

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин объявил, что городские власти намерены разработать дизайн для крышек люков. «Уверен, у многих из вас в личных архивах есть фотографии с интересными крышками люков из путешествий по историческим городам. Есть идея сделать в Пскове нечто подобное. На тротуарах в центре города вместо обычных люков установить дизайнерские, с привязкой к истории нашего древнего города. Как вам такая идея?» - написал он на своей странице в Instagram. «Псковская правда», всемерно поддерживающая этот почин сити-менеджера, выяснила, какие люки сегодня в моде.