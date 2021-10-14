Сохранить грудь

Рак молочной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. В преддверии международного дня борьбы с ним, который отмечается 15 октября, главный врач областного онкодиспансера Александр Юров рассказал о том, как вовремя выявить опасное заболевание, кто в группе риска и можно ли вылечиться без удаления молочных желез.

Заметить на ранней стадии

- На текущий момент из пациентов, которые стоят на учете в Псковском онкодиспансере, у порядка 3,5 тысяч выявлен рак молочной железы. Они находятся на диспансерном наблюдении, - поделился статистикой Александр Юров. При этом он отметил, что с 2019 года в регионе повышается выявление рака молочной железы на 1-2-й стадии: в 2019 году - 68%, в 2020 году - 74%, в 2021 - 79%. Также до 7% снизилось количество пациентов, у которых выявили рак на последней стадии. Так как это визуальная форма рака, часть пациентов была выявлена при диспансеризации. Другая часть обнаружила заболевание самостоятельно и своевременно обратилась в медучреждение. По словам главного врача, если молочная железа небольшая, пациентка может самостоятельно определить узловые образования и вовремя обратиться к онкологу.

Самообследование никто не отменял. На что должна обратить внимание женщина? Наличие какого-то образования, которого не было раньше, нечеткие, неровные контуры, возможное втяжение соска, апельсиновая корка под молочной железой. Александр Юров, главный врач Псковского областного онкодиспансера





Кроме того, Александр Юров отметил, что в 1% случаев рак грудной железы встречается у мужчин. - У нас есть такие пациенты, они лечатся и также получают химиотерапию, лучевую терапию и оперативное лечение. Так что это заболевание относится не только к женскому населению. И мужчинам при нахождении у себя узлового образования так же необходимо обратиться к онкологу, - пояснил главный врач.

Диагностика доступна

Чтобы выявить злокачественные образования молочных желез, женщинам от 20 до 40 лет советуют делать УЗИ этого органа один раз в год. Пациенткам старше 40 лет необходимо выполнять маммографическое исследование один раз в два года. - Этого достаточно при отсутствии жалоб. Если появляются узловые образования или другие признаки заболевания, надо незамедлительно обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти обследование. Мы верифицируем опухоль и определяем тактику лечения. Доброкачественные образования не всегда нуждаются в оперативном лечении: назначаются капли, препараты, и такие образования могут самостоятельно рассасываться. Если образование злокачественное — оно никуда не денется, а будет только расти, - отметил Александр Юров. По его словам, в регионе для лечения этой нозологии доступно все: - Пациенты приходят, им верифицируют опухоль, определяют степень злокачественности. И только после этого определяется тактика лечения: мы можем начинать как с химиотерапии, так и с оперативного лечения. Также мы можем похвастаться таким методом исследования как радионуклеиновая диагностика — на территории СЗФО она проводится у нас, в Архангельской области и в Санкт-Петербурге. При удалении основной опухоли вводится специальный препарат, который на аппарате ОФЭКТ-КТ выявляет отдаленные метастазы в подмышечных лимфоузлах. Если требуется дополнительная операция, мы просто удаляем лимфоузлы в подмышечной впадине, тем самым увеличивая положительный прогноз выживаемости для пациентки.

Размер не важен

Научных доказательств того, что именно влияет на возникновение рака молочной железы. - Наследственный фактор составляет всего 4-6%. Конечно, если у ближайших родственников был рак молочной железы, то есть риск возникновения его у пациентки. И тогда обследования лучше проходить чаще. Также является фактором риска нарушение гормонального фона, когда пациентки принимают без назначения врача гормональные препараты. К возникновению рака молочной железы также может привести и лишний вес, - пояснил главный врач онкодиспансера. Также, по его словам, «организм женщины в определенные годы должен совершить свою репродуктивную функцию, и если пациентки долго не рожают, их молочная железа находится в спящем состоянии, происходит гормональный сбой и может быть риск возникновения рака молочной железы». Заболеванию способствуют и травмы, из-за которых клетки, которые находятся в эпидермисе, попадают в ткани молочной железы и перерождаются в злокачественные клетки, тем самым вызывая образование опухоли. А вот влияние размера груди на риск возникновения этого заболевания — это миф. - Нет четкой зависимости диагноза от размера груди. Риск одинаковый. Но в большой молочной железе опухоль тяжелее найти и диагностировать, - сказал врач.

О пластической хирургии

Но девушкам и женщинам, которые планируют искусственно увеличить грудь, следует обратить внимание на генетический фактор.

