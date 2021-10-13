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Общество

Машина для Шарика

Новый сервис для животных появился в Псковской области

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Ольга Нефёдова
13 октября 2021 года, 15:02
Фото: Мария Миронова
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Те, у кого есть домашние питомцы, не понаслышке знают, как порой трудно куда-то уехать вместе с собакой или кошкой. Таксисты на такие вызовы приезжают крайне неохотно, а порой и вовсе их игнорируют. Одно дело если эта поездка в лес или в гости, ее можно отложить, а если животному требуется медицинская помощь и срочно надо ехать в ветклинику. Что делать? Куда бежать? Кого просить? Теперь владельцы четвероногих могут выдохнуть спокойно. В Пскове и области начало работать первое зоотакси.

Нежелательный пассажир 

Идея создать такой сервис принадлежит псковичке Марии Мироновой. Она работает в одной из ветеринарных клиник города и неоднократно наблюдала ситуацию, когда такси отказывалось приезжать, зная, что везти придется животное.

- Однажды после операции надо было отвезти большую собаку и ее хозяйку домой, - рассказывает она. - Но женщина так и не смогла вызвать такси, которое бы приехало на этот вызов. У меня тогда была небольшая машина и я вызвалась помочь.

Таких случаев, говорит Мария, довольно много. Таксисты неохотно откликаются на такие заказы, и владельцы животных вынуждены ехать с больными питомцами на автобусе.

- Мне стало интересно, чем мотивируют свой отказ таксисты, поэтому я даже поездила с ними по городу и порасспрашивала их об этом, - говорит Мария.

Машина для Шарика
Машины будут ездить даже в Санкт-Петербург
Фото предоставлено Марией Мироновой

Никакой тайны девушка не открыла. Все банально просто: животное может испачкать салон и придется делать химчистку, остается запах, который смущает других пассажиров и они высказывают свое недовольство.

Уже тогда Мария стала задумываться о возможности организовать зоотакси, но никто в успех ее проекта не верил. В какой-то момент поддержал старший брат, который занимается помощью хорькам и сам сталкивается с проблемой перевозок животных. А со временем присоединился и муж Марии.

Мы купили подержанный автомобиль Renault Kangoo, на нем и были сделаны первые пробные поездки.  Информацию о том, что в области начнет работать зоотакси мы на тот момент еще нигде не размещали, а люди уже начали звонить и узнавать.

Машина для ШарикаМария Миронова, основатель зоотакси в Псковской области

Полный комплект

В машине есть все необходимое для перевозки животных: пледы, пеленки, грелки, бумажные полотенца, антисептики, переноски, клетки, ремни безопасности и даже автокресло для собак.

- Каких-то особых требований к оборудованию зоотакси со стороны надзорных органов нет, есть они разве что со стороны ДПС, - объясняет Мария. - Животное считается багажом и, с одной стороны, оно может ездить не пристегнутым. Но, с другой стороны, это здорово мешает водителю, особенно если животное сидит на первом сидении, поэтому мы все же решили приобрести автокресло. На первом сидении оно у нас стоять, конечно, не будет, там будут находиться расходники и вещи, которые необходимы животным при перевозке.

В задней части машины будет располагаться так называемый собачник. Более мелкие животные при перевозке будут находится в переноске или клетке, крупных будут перевозить в собачнике.

Машина для Шарика
Машина укомплектована не только необходимыми приспособлениями, но и лекарственными средствами
Фото предоставлено Марией Мироновой

- Если животное едет далеко, например из Пустошки в Псков или из Плюссы, запланированы остановки, - рассказывает Мария. - Во время этих остановок предполагается кормление и выгул пассажира.

Благодаря тому, что Мария работает в ветклинике и знает, что может случиться в пути, машина укомплектована и лекарственными препаратами, что позволяет ей выезжать и на экстренные вызовы.

- А вот оказывать первую помощь животным у нас возможности не будет, - говорит она. - Самое простое, что мы сможет сделать - это предоставить ингалятор, если собака - астматик, а хозяин в спешке его забыл. Или же наложить повязку, если животное с травмой, чтобы защитить рану от попадания микробов.

Машина для Шарика
На днях зоотакси экстренно ездило за избитым щенком в Плюссу, малыш проспал всю дорогу
Фото предоставлено Марией Мироновой

При этом у хозяев будет возможность не только дать питомцу успокоительное, если в дороге оно испытывает сильный стресс, но и перевезти животное, которое нельзя отключать от капельницы.

- Опыт у нас такой уже есть, - говорит Мария. - Однажды я перевозила из одной клиники в другую тяжелобольного йоркширского терьера. Я везла собаку, которая была подключена к капельнице, а ее хозяева ехали на своей машине за нами.

- Сейчас мы ждем поступление инфузомата из Санкт-Петербурга. После каждого клиента машина будет подвергаться тщательной обработке, также как и все вещи, которые будут использованы в процессе поездки, - добавила девушка.

От птиц до поросят 

На первых порах выполнять заказы Мария планировала напополам с мужем. Однако пробные поездки показали, что вдвоем они успевать не будут.

- В ветклинике я работаю администратором-ассистентом, параллельно учусь в академии в Великих Луках на ветеринарного фельдшера. Работа моя мне нравится, хочу расти в этом направлении. Подвоз же задумывался, как помощь гражданам в доставке их любимых животных в клинику. Честно, я полагала, что смогу этим заниматься одна в свободное от работы время, но обращений поступает так много, что наверное будем искать еще одного водителя.

Что касается финансового вопроса то пока супруги справляются самостоятельно и все что было необходимо купили на собственные деньги.

Машина для Шарика
Мария продолжит работать в ветклинке, ей нравится эта работа
Фото предоставлено Марией Мироновой

- Так как к реализации идеи мы шли постепенно, то и покупалось все понемногу, - говорит Мария. - Но от помощи мы бы все равно не отказались. Может, кто-то смог бы подарить пару пледов. Ведь после каждого использования их надо дезинфицировать и стирать. Кроме того, деньги потребуются, чтобы помочь в перевозке животных приютам. Конечно, у нас будут скидки для них, но в области есть такие, которые совсем себе такие поездки не могут позволить.

Псковичей и жителей области интересует не только транспортировка питомцев в клинику. Некоторые просто хотят хорошо провести время со своим питомцем. Одним хочется выехать с любимой собакой за город и погулять по лесу, другим — съездить с четырехногим другом в Питер.

- Почему и нет, - говорит Мария. - Наше такси ведь предназначено не только для перевозки кошек и собак. Мы готовы возить и тех же самых хорьков, и птиц, в том числе сельскохозяйственных, козочек и даже маленьких поросят. Кроме того, мы можем доставлять корма и лекарства.

Работать служба будет по предварительной записи, правда, без выходных. Речь о круглосуточной работе тоже пока не идет.

Машина для Шарика
Та самая собака Алиса в честь которой названо такси для животных
Фото предоставлено Марией Мироновой

- Запустимся пока в тестовом режиме, посмотрим, как работа пойдет, а тогда уже будем что-то дальше планировать, - говорит Мария. - Надеюсь, что наш сервис, который создан в память о моей собаке детства, которую звали Алисой, окажется полезным.

Зоотакси еще только начинает работать, а идея уже многим пришлась по душе.

- Я планирую пользоваться услугами такси, потому что животные у меня есть, а собственного транспорта нет, а возить в ветеринарную клинику их надо, - говорит руководитель некоммерческой организации «Шанс» Мария Величко. - Намного удобнее вызывать специальную машину, а не объяснять что-то таксисту. Тем более машина для перевозки животных оборудована соответствующим образом, там никого не смутит ни размер собаки, ни то, что она может что-то запачкать. Считаю, что идея замечательная, очень нужный сервис.

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