Она скажет «Поехали!»

Наша землячка, известная актриса театра и кино Юлия Пересильд отправится в космос для съемок в кино. Запуск корабля «Союз МС-19» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур к МКС планируется сегодня, 5 октября, в 11:55.

СПРАВКА Фильм «Вызов» - совместный проект госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Картина является частью большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, участвующих в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.

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Очень хочется в космос!

На Международной космической станции впервые будет сниматься художественный фильм. Это картина под названием «Вызов» режиссера Клима Шипенко, уже известного зрителям по фильмам «Салют-7», «Холоп», «Текст». Само собой, это кино о покорителях космоса. Но не только о них. По сюжету, девушку-хирурга отправляют на МКС, чтобы она прооперировала космонавта. На эту роль в конце 2020 года был объявлен открытый конкурс. Заявок было подано около трех тысяч. Претендовать на роль могли все желающие, но уже на творческой стадии отбора предпочтение отдавалось профессиональным актрисам. В марте 2021 года для прохождения медицинской комиссии было отобрано 20 финалисток конкурса.

По итогам медицинского и творческого отбора выбор был остановлен на 36-летней Юлии Пересильд. Именно она отправляется на МКС вместе с Климом Шипенко в составе основного экипажа. Вместе с Пересильд и Шипенко к звездам отправится дублирующий экипаж. В его составе 33-летняя актриса Нового драматического театра Алена Мордовина и 40-летний выпускник Московского автомеханического института Алексей Дудин. И, конечно, вместе с артистами в космос полетят профессиональные космонавты: Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. Юлия Пересильд рассказывала, что известие о съемках фильма в космосе ее удивило. - Первая мысль у меня была: «Неужели это возможно? А если это возможно, очень хочется. Очень! - говорит она. И признается — лететь в космос страшно. - Скажите, я где-нибудь показывала удостоверение супергероя? Нет. Я просто женшина. Просто человек.

Тяжело, но интересно

Следующим этапом для будущих космо-артистов стала подготовка к космическому полету. Все по-настоящему: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, парашютная подготовка. - Я в предвкушении чего-то нового и неизвестного! Завтра мы приедем в центр подготовки космонавтов и начнём наш путь! Нас ждут встречи с интереснейшими и умнейшими людьми нашей страны. Испытания и лекции. Новые правила. Я рада! Я в ожидании. Я готова. И вдохновенно спокойна», - поделилась впечатлениями Юлия Пересильд накануне старта подготовки. Тренировки съемочной группы фильма проходили в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. - КК, БИ2, АСН-К, ОБ-СУ, СУ, ОВК, ОСП, РУС, СОТР, СЭП, ХСА....... это одна двадцатая того, что мы услышали сегодня в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, - писала в свой первый учебный день Юлия Пересильд. - Примерки, встречи, лекции, практические занятия на тренажерах. Насыщенно! Не заскучаешь. Экипажи протестировали полётные скафандры «Сокол КВ-2». Также занятия на Байконуре включали тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля «Союз МС» к российскому сегменту МКС. Актриса даже опубликовала в своём Instagram фотографию из тренировочного космического корабля.

- Немного с осоловевшими глазами с Климом Шипенко. Мы 4,5 часа провели вот так... и ещё четыре на лекциях... с перерывом на обед. Обед как в детстве - первое, второе, компот. Уже много чего узнали, опробовали, но впереди ещё бесконечность. Мы готовы, идём вперёд! Экспресс-программа насыщенная... много теории! Впереди практика! Тяжело, не всё понятно, но очень интересно, - пояснила изображенное на фото Юлия Пересильд. Чем еще пришлось заниматься на Байконуре, помимо тренировок и репетиций? - Мы, увидя занятие с названием «символическая деятельность» очень заинтересовались – а что это??? Так оказалось, это подпись фотографий. А «символическая деятельность» оказалась отнюдь не «чисто символической», ибо таких фотографий больше тысячи… Поэтому в течение всего дня в любую свободную минуту и вечерами – мы подписываем фотографии! Угадайте сколько фотографий я уже подписала? – сообщила актриса.

Осенний поцелуй

- Клим Шипенко и Юлия Пересильд проведут на МКС около 12 суток, пока будут идти съемки фильма, - рассказал космонавт Антон Шкаплеров. Он отметил, что самая главная задача у Юли и Клима - это научно-познавательный просветительный проект «Вызов», съемки фильма. Из-за того, что времени на съемки очень мало, какие-то другие эксперименты и задачи выполняться не будут. А 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким. Конечно, такое событие, как съемки фильма в космосе, не может пройти незаметно для многочисленной телевизионной аудитории. Поэтому с 12 сентября на Первом канале выходит реалити «Вызов. Первые в космосе» — об особенностях отбора и подготовки участников проекта. А за неделю до запуска на космодроме Байконур, в степи прямо на пусковой площадке, развернуло декорации шоу «Вечерний Ургант».