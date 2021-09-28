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Общество

Марафон доброты

Жители Пскова поделились продуктами с нуждающимися семьями

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Светлана Синцова
28 сентября 2021 года, 11:00
Фото: Арсений Тимашов
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В минувшую субботу покупателей магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» в Пскове на входе встречали улыбающиеся девушки и парни в оранжевых жилетах с надписью «Фонд продовольствия «Русь». Волонтеры сообщали, что в магазине проходит акция «Корзина доброты» и вручали листовку с информацией о продовольственном марафоне, в рамках которого все желающие могут помочь нуждающимся семьям с детьми и одиноким пенсионерам. Для этого нужно просто купить продукты и оставить их в специальной корзине.

Марафон доброты
Листовки с информацией об акции получали все покупатели
Фото Арсения Тимашова

В три раза больше помощи

Акция «Корзина доброты», организованная X5 Group и Фондом продовольствия «Русь», проходит в Пскове не первый раз. Обычно в ней принимало участие пять-шесть магазинов, но в этот раз благотворительное мероприятие проходит в 56 торговых точках ритейлера.

- В большом общегородском продовольственном марафоне задействованы все магазины X5 Group. С 10 до 18 часов каждый житель Пскова может прийти в ближайшую «Пятерочку» или «Перекресток» и пожертвовать продукты с длительным сроком хранения: крупы, макароны, чай, сахар, масло растительное, консервы, - рассказала руководитель регионального отделения фонда продовольствия «Русь» Алеся Михачева.

Вечером того же дня собранные продукты отправляются на склад, где волонтеры собирают из них продуктовые наборы весом 5-6 кг.

 Далее продукты доставят малообеспеченным семьям с детьми и одиноким пенсионерам в Пскове и области. Кроме того, объем продуктов, который мы соберем сегодня в магазинах, будет утроен компанией X5.

Марафон добротыАлеся Михачева, руководитель регионального отделения фонда продовольствия "Русь"

- Все продовольствие, что будет собрано в рамках проекта, мобилизуют на региональном складе. Вечером мы начинаем предварительную фасовку - будем делить по категориям: масло к маслу, гречка к гречке. А на следующий день с 9 утра начнем фасовать и развозить продовольствие по Псковской области. Так, продукты получат нуждающиеся семьи, - рассказала директор окружного отделения Фонда продовольствия «Русь» по СЗФО Диана Кропотина.

Марафон доброты
Покупателей встречали волонтеры в оранжевых жилетах
Фото Арсения Тимашова

В итоге в рамках акции удалось собрать более 10 тонн продуктов питания, почти 7 тонн из которых – собственный благотворительный вклад X5. Волонтеры сформировали 1740 наборов, которые были переданы нуждающимся псковичам.

ПОДРОБНОСТИ

Акция проходит также при поддержке администрации Псковской области и Псковской Митрополии.

Всегда на связи

У Фонда продовольствия «Русь» сформирована база нуждающихся в продуктах псковичей.

- Это малообеспеченные семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в том числе могут быть те, кто не проходит по справкам соцзащиты, но нуждаются в помощи: ипотека, большие расходы на лечение детей. Мы оказываем помощь тем, кто к нам обращается. Иногда предоставляем разовую помощь, - рассказала Алеся Михачева.

У организации есть свой сайт и группа в соцсети «ВКонтакте».

- Чтобы стать получателем фонда продовольствия «Русь», надо заполнить анкету в электронном виде или, если нет такой возможности, прийти и заполнить бумажную анкету. Мы всегда на связи.

Марафон доброты
Акция проходит в магазинах сети
Фото Арсения Тимашова

Помощь получают многодетные семьи. Также продуктовые наборы отвозят в районы. При помощи руководства муниципалитетов там формируются списки людей, которые нуждаются в поддержке.

- Эти списки постоянно обновляются: если людям не нужна помощь, они выбывают из него, а новые присоединяются.

Фонду «Русь» уже 10 лет, он входит в топ-5 некоммерческих организаций России и присутствует в 85 регионах России. Деятельность фонда прозрачна, поэтому можно быть уверенным, что все собранные продукты будут доставлены в короткий срок благополучателям.

150 тонн доброты

- Еще в 2015 году мы запустили данный проект и продолжаем развивать инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии фуд-драйв, когда покупатель может приобрести товары и передать их волонтерам прямо в магазинах. Акция проходит во всех магазинах X5 Group: все «Пятерочки» и супермаркет «Перекресток», - рассказал директор филиала «Псков» торговой сети «Пятерочка» Михаил Краснов.

Марафон доброты
На входе каждый покупатель получал листовку с информацией об акции
Фото Арсения Тимашова

Михаил также отметил, что если в день акции псковичи не могут посетить магазин, они могут зайти на сайт «Корзина доброты.рф» и приобрести один из продуктовых наборов онлайн, стоимость которых варьируется от 150 до 2000 рублей. Купленные таким образом товары также будут направлены на помощь нуждающимся семьям.

В 2021 году мы уже смогли собрать 150 тонн продовольствия по всей России. Мы помогаем людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – это и семьи с детьми, и одинокие пенсионеры, которым некому помочь. Поскольку X5 утраивает помощь, продовольственных наборов хватит на обе категории.

Марафон добротыМихаил Краснов, директор псковского филиала торговой сети "Пятерочка"

Доброе дело

Псковичи участвуют в акции с удовольствием. По словам организаторов, были случаи, когда волонтерам жертвовали большие продуктовые корзины.

- Посредством участия в акции с говорящим названием можно поделиться буквально частичкой своего тепла, показать, что благотворительность – это просто, быстро, удобно. Мы не собираем денежные средства в данном случае. Можно в магазине рядом с домом просто купить на одну пачку макарон больше и пожертвовать ее в пользу тех, кому нужна помощь, - отметила Диана Кропоткина. И добавила, что акция удобна для тех, кто хочет помочь:

- Даже если человек хочет купить лишний килограмм гречки, он не всегда готов отнести ее в церковь либо адресно, а здесь он может помочь, не прикладывая дополнительных усилий и не тратя лишнее время.

Марафон доброты
Вот такая корзина набралась всего за пару часов проведения акции
Фото Арсения Тимашова

За пару часов с начала акции в магазине «Пятерочка» собрали две большие корзины продуктов. Участвовали как молодежь, так и пенсионеры. Пожилая женщина подошла с тележкой и часть продуктов переложила в «корзину доброты».

- Спасибо вам, - говорят ей волонтеры.

- Это вам спасибо! Такое доброе дело делаете, - говорит в ответ покупательница. 

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