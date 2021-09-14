Президент России Владимир Путин после открытия мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района пообщался с псковскими волонтёрами и бойцами студенческих отрядов. Мария Тучак, одна из участниц встречи с главой государства, поделилась впечатлениями с «Псковской правдой». Мария Тучак — руководитель волонтерского лагеря в Самолве, объединявшего две организации: Молодежные студенческие отряды и движение «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров. Волонтеры оказывали помощь в строительстве монумента и, конечно, принимали участие в его открытии. - Я командир Псковского регионального отделения российских студенческих отрядов, поэтому меня пригласили быть руководителем лагеря для того, чтобы осуществлять общую координацию всеми процессами, взаимодействие с двумя организациями, с администрацией области, - поясняет Маша, добавив, что опыт организаторской работы у нее есть.

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Мария отвечает, что это трудоемкий процесс, но очень интересный: - Ребята приезжали из 30 регионов страны. Была возможность пообщаться с ними. Ребята энергичные, интересные. Обменивались идеями опытом. Даже если трудности в работе возникали. Всегда интересно пообщаться с ребятами, узнать что-то для них. Поэтому, конечно, опыт положительный и эмоции от него тоже только положительные.

По ее словам, задачей студенческих отрядов было благоустройство деревень Самолва и Кобылье Городище и территории мемориального комплекса. В том числе и помощь местному населению. - Ребята хотели оставить добрый след о своем пребывании и оказать помощь бабушкам, пожилым людям. Они помогали жителям с покосом травы, заготовкой дров. На просьбы откликались, в свои выходные дни им помогали, - рассказывает девушка. - Также студенты копали траншеи под кабель для освещения, помогали организовывать тротуары. В свою очередь волонтеры культуры работали с учреждениями культуры. Волонтеры культуры приезжали сменами — по две недели. Всего в Самолве побывало 75 ребят. - У них уже была работа с жителями деревень. Они организовывали мероприятия, создавали квест-игры по мотивам похода Александра Невского, работали с детками. Проводили спортивные, развлекательные мероприятия для них, по английскому языку. Ребята сами создавали свои проекты, снимали фильмы, чтобы было интересно им. Программа направленная, в том числе, и на их личиночное развитие. Поэтому сами генерировали идеи и их воплощали, - говорит Мария.

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Владимиром Путиным. Но самым запоминающимся событием стала встреча волонтеров с президентом - Нас пригласили принять участие в диалоге с президентом. Никакой особенной подготовки там не было. Просто состоялся диалог. Рассказали то, что было для нас важным, поделились итогами нашей работы. И ребята, участники, которые приезжали, всегда выражали желание вернуться не один раз. Поэтому мы попросили главу государства поддержать нашу идею — сделать лагерь ежегодным, - вспоминает девушка. - Конечно, легкое волнение присутствовало, безусловно, - признается Маша. - Но диалог прошел отлично. Владимир Владимирович нам тоже задавал вопросы, был заинтересован в общении с нами, поэтому безусловно приятно, что мы приняли участие в таком значимом мероприятии. Это для нас большая честь. Напомним, что мемориальный комплекс в деревне Самолва Гдовского района возведен по поручению президента России Владимира Путина. Автор инициативы - митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Памятник был отлит из бронзы и собран прямо на месте. 20-метровая бронзовая композиция весом 50 тонн состоит из конных фигур князя, его брата, воеводы и шести витязей. На обратной стороне – мозаичное панно со сценами Ледового побоища. Мемориал построили в год 800-летия Александра Невского возле предполагаемого места битвы 1242 года. Здесь откроют музей с диорамой «Ледовое побоище» и артефактами со дна Чудского озера.