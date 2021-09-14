Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

«Добрый след»

Руководитель волонтерского лагеря в Самолве рассказала, как встретилась с президентом

Текст:
Светлана Синцова
14 сентября 2021 года, 16:16
Фото: Фото пресс-службы президента РФ
0

Президент России Владимир Путин после открытия мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района пообщался с псковскими волонтёрами и бойцами студенческих отрядов. Мария Тучак, одна из участниц встречи с главой государства, поделилась впечатлениями с «Псковской правдой».

Мария Тучак — руководитель волонтерского лагеря в Самолве, объединявшего две организации: Молодежные студенческие отряды и движение «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров. Волонтеры оказывали помощь в строительстве монумента и, конечно, принимали участие в его открытии.

- Я командир Псковского регионального отделения российских студенческих отрядов, поэтому меня пригласили быть руководителем лагеря для того, чтобы осуществлять общую координацию всеми процессами, взаимодействие с двумя организациями, с администрацией области, - поясняет Маша, добавив, что опыт организаторской работы у нее есть.

Читайте также
В Самолве стартовала первая смена молодежного лагеря волонтеров культуры
Мария отвечает, что это трудоемкий процесс, но очень интересный:

- Ребята приезжали из 30 регионов страны. Была возможность пообщаться с ними. Ребята энергичные, интересные. Обменивались идеями опытом. Даже если трудности в работе возникали. Всегда интересно пообщаться с ребятами, узнать что-то для них. Поэтому, конечно, опыт положительный и эмоции от него тоже только положительные.

«Добрый след»
Мария Тучак
Фото из личного архива
По ее словам, задачей студенческих отрядов было благоустройство деревень Самолва и Кобылье Городище и территории мемориального комплекса. В том числе и помощь местному населению.

- Ребята хотели оставить добрый след о своем пребывании и оказать помощь бабушкам, пожилым людям. Они помогали жителям с покосом травы, заготовкой дров. На просьбы откликались, в свои выходные дни им помогали, - рассказывает девушка. - Также студенты копали траншеи под кабель для освещения, помогали организовывать тротуары.

В свою очередь волонтеры культуры работали с учреждениями культуры. Волонтеры культуры приезжали сменами — по две недели. Всего в Самолве побывало 75 ребят.

- У них уже была работа с жителями деревень. Они организовывали мероприятия, создавали квест-игры по мотивам похода Александра Невского, работали с детками. Проводили спортивные, развлекательные мероприятия для них, по английскому языку. Ребята сами создавали свои проекты, снимали фильмы, чтобы было интересно им. Программа направленная, в том числе, и на их личиночное развитие. Поэтому сами генерировали идеи и их воплощали, - говорит Мария.

Читайте также
Путин и Невский
Но самым запоминающимся событием стала встреча волонтеров с президентом Владимиром Путиным.

- Нас пригласили принять участие в диалоге с президентом. Никакой особенной подготовки там не было. Просто состоялся диалог. Рассказали то, что было для нас важным, поделились итогами нашей работы. И ребята, участники, которые приезжали, всегда выражали желание вернуться не один раз. Поэтому мы попросили главу государства поддержать нашу идею — сделать лагерь ежегодным, - вспоминает девушка.

- Конечно, легкое волнение присутствовало, безусловно, - признается Маша. - Но диалог прошел отлично. Владимир Владимирович нам тоже задавал вопросы, был заинтересован в общении с нами, поэтому безусловно приятно, что мы приняли участие в таком значимом мероприятии. Это для нас большая честь.

Напомним, что мемориальный комплекс в деревне Самолва Гдовского района возведен по поручению президента России Владимира Путина. Автор инициативы - митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Памятник был отлит из бронзы и собран прямо на месте. 20-метровая бронзовая композиция весом 50 тонн состоит из конных фигур князя, его брата, воеводы и шести витязей. На обратной стороне – мозаичное панно со сценами Ледового побоища. Мемориал построили в год 800-летия Александра Невского возле предполагаемого места битвы 1242 года. Здесь откроют музей с диорамой «Ледовое побоище» и артефактами со дна Чудского озера.

СПРАВКА

Маша Тучак с 2019 года Руководитель Псковского регионального отделения организации «Российские студенческие отряды», курирует развитие студенческих отрядов в Псковском государственном университете, занимается подготовкой студентов для работы вожатыми в лагерях Псковской области и МДЦ «Артек». Также она - руководитель грантового проекта «Поверь в себя» по работе с детьми, находящимися «в конфликте с законом, обществом, собой».

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Смотри в оба

Общество / Здоровье
13 сентября 14:17

Смотри в оба
Черное и цветное

Общество
13 сентября 10:28

Черное и цветное

Работы псковских студенток попали на страницы американских журналов моды
Зубной дефицит

Общество / Здоровье
6 сентября 21:06

Зубной дефицит

  • Бесплатные экскурсии по новостройкам Пскова
  • 31 псковский студент выйдет в полуфинал Всероссийского конкурса «Твой Ход»
  • В псковском парке «Россия – моя история» заложили фундамент и наружные сети
  • Более 13 млн рублей выделило правительство РФ на обновление библиотек Псковской области
  • 87% котельных Псковской области готовы к протапливанию
  • Псковский барбер: Наш типичный клиент — это солидный «дядя»
  • Семейную ипотеку под 6% могут оформить псковские семьи с детьми
  • Почти 180 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса
  • Школы и детские сады Пскова начали подключать к отоплению
  • 92 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Псковской области за сутки
  • Новый очаг коронавируса обнаружили в Псковской области
  • 14 сентября псковичам обещают до 15 градусов тепла
  • В Псковском районе выявлен новый инфицированный объект АЧС

    • 13 сентября

  • В Псковской области возобновят движение поездов по маршруту Великие Луки – Себеж
  • 19 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за коронавируса
  • Стал известен график работы псковских школ на 17 сентября
  • Светофор установят на пешеходном переходе у почтамта в Пскове
  • Экологический проект завода «Титан-Полимер» стал полуфиналистом Международной премии «Мы вместе»
  • Более 20 проектов от Псковской области вышли в полуфинал Международной премии «Мы вместе»
  • Старый асфальт срезают на Коммунальной в Пскове
  • Жители Псковской области меньше всех на Северо-Западе платят за ЖКУ
  • Фестивальная неделя стартует в декабре в Псковском театре драмы
  • Елена Шмелёва предложила сохранить отсрочку от армии студентам творческих профессий
  • Псковичи и их собаки стали призерами по NoseWork в Санкт-Петербурге
  • В Пскове водитель электросамоката пострадал в результате ДТП с иномаркой
  • Во второй половине сентября в Псковскую область придёт «бабье лето»
  • Фальшивые банкноты обнаружили в Пскове и Великих Луках
  • Лидер псковских коммунистов попал в больницу с коронавирусом
  • Завершен капитальный ремонт моста через реку Кобылицу в Псковской области
  • Более 178 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

    • Новости

    Теплоотдача

    Экономика / ЖКХ
    Ольга Нефёдова 14 сентября 16:22

    Теплоотдача

    Что мешает началу отопительного сезона в Псковской области?

    Копия верна

    Общество
    3 сентября 16:59

    Копия верна

    Как изменится Троицкий мост в Пскове после реконструкции

    Опасные перебои

    Общество / Здоровье
    3 сентября 16:01

    Опасные перебои