Черное и цветное

Однажды в учебную мастерскую студентов-дизайнеров принесли коробку рекламных баннеров. Принты оказались интересными и участницам творческого коллектива захотелось дать им вторую жизнь. Так появилась коллекция одежды, которая попала на страницы модных американских журналов OFF TOWN и Dreamy. Подробности этой истории «Псковской правде» рассказали студентки 2-го курса института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ.
Творческий коллектив дизайнеров называется «Театр моды ПсковГУ» и состоит всего из трех человек. Это Влада Смирнова из Великого Новгорода, которая всю жизнь мечтала стать дизайнером и пришла в вуз, окончив колледж по этой специальности. Псковичка Светлана Егорова, решившая пойти по стопам своей мамы, много лет проработавшей на фабрике «Славянка». И Анастасия Штин из Кировской области, которая предпочла учебу в ПсковГУ вузу во Владивостоке.
Творческий коллектив дизайнеров - всего три человека
Фото Арсения Тимашова
Творческий процесс по созданию коллекций одежды начался, когда девушки откликнулись на предложение своих преподавателей.
- Наталья Анатольевна и Ольга Олеговна сообщили нашей группе, что кафедра участвует в конкурсе коллекций и пригласили после пар прийти тех, кто хочет участвовать в создании коллектива «Театр моды ПсковГУ». Пришли три человека, - вспоминает Влада Смирнова.
С тех пор девочки практически неразлучны. Вместе учатся, вместе создают в мастерской свои коллекции и участвуют с ними во всевозможных конкурсах. За год стали победителями 17 различных профессиональных состязаний, а сколько заявок отправляли на конкурсы — уже и не сосчитать.
Процесс по созданию новых моделей начинается на бумаге. У дизайнера Влады Смирновой - целая тетрадь набросков. А Настя и Света помогают превращать эти образы в эксклюзивные вещи, которые потом можно увидеть на страницах модных журналов.
«Немножко думаем и спрашиваем»
- Мы выпустили три коллекции. Это не такой быстрый процесс, как может показаться, - говорит Влада Смирнова. - Пока это камерные мини-коллекции - по пять штук.
Свою первую коллекцию «Южная ночь» девушки называют Черной. Но речь идет не о мистике, а всего лишь о цвете платьев.
Первая коллекция «Южная ночь» - вечерние платья с вышивкой
Фото предоставлено героями публикации
- Это черные вечерние платья с вышивкой, с объемными цветами. Дополняют образы кокошники. Кроме настоящих моделей («спина, как стена») их вряд ли кто-то сможет носить. Кокошники — это скорее арт-объект, - говорит дизайнер.
Вышивка — не ручная, а машинная. У юных модельеров в учебной мастерской есть все самое необходимое современное оборудование, даже машинка для вышивания. Поэтому все свои изделия девочки шьют сами, набираются опыта.
На создание коллекции уходит примерно пол года.
- Нас мало и мы еще учимся. Не всё успеваем. Много времени уходит на то, чтобы понять, как сшить ту или иную деталь. Все-таки в прошлом году мы учились только на первом курсе, когда учат шить самые простые поясные изделия: юбки, шорты, - говорит Светлана Егорова. Кстати, на Свете шорты, которые она сама сшила всего за три часа.
- Знаю, что профессиональные дизайнеры шьют штаны за 40 минут. У нас на это уходит минимум два часа, и то если мы нигде не ошибемся, - говорит Настя.
По словам девочек, многое приходилось дорабатывать, а то и начинать работу заново.
- То, чего не знаем, либо гуглим, либо сами пытаемся сделать, либо спрашиваем преподавателя. У Натальи Анатольевны правило такое: «Вы немножко подумайте и спросите меня». Поэтому немножко думаем и спрашиваем, - говорит Влада.
Вторая коллекция — солнечная. Она так и называется Sunny seventies - «Солнечные семидесятые». Именно эта коллекция и попала на страницы нью-йоркских печатных изданий. Между собой девочки называют ее «Мондриан».
Вторая коллекция - результат переработки рекламных баннеров
Фото предоставлено героями публикации
- Эта коллекция вдохновлена картинами художника-абстракциониста Мондриана. Цветные квадратики с черными полосами — как раз оттуда мотив, - рассказала Анастасия Штин.
А началось все просто: дизайнерам принесли баннеры из магазина одежды. Девушкам понравилось сочетание цветов и ткань, из которых они были изготовлены. И они решили сшить одежду из них.
- В коллекции используется переработка рекламных баннеров, сам «Мондриан» делался из кусков, которые мы нашли в мастерской. Посмотрели цвета: «Это же Мондриан!» - вспоминает Влада Смирнова.
- Ничего не покупали, только черную ленту. Остальное брали из обрезков или каких-то старых вещей, - добавляет Анастасия.
Коллекция студенток попала на страницы журналов
Фото предоставлено героями публикации
В ходе работы над коллекцией творческий коллектив нашел партнеров, благодаря которым студенческий театр моды вышел практически на международный уровень.
- Нам пришло приглашение на Russian Fashion Week - Российскую неделю моды. И стало понятно, что для презентации новой коллекции нам нужны профессиональные модели, профессиональная съемка. Мы обратились в Diva Models, - говорит Влада Смирнова.
Директор агентства Ольга Василькова и ее сестра Татьяна не только представили моделей для фотосессий, но и позаботились о продвижении коллекции - одежду псковских модельеров увидели читатели зарубежных журналов моды. В свою очередь девушки с удовольствием участвуют в проектах Diva Models.
- Постоянный какой-то кипиш, движение, - радуется Влада Смирнова.
Из сотрудничества с Diva Models родилась еще одна коллекция - «Алиса в стране чудес». Фото работ дизайнера тоже красуются в одном из американских журналов.
Платье Золушки стало нарядом Алисы
Фото предоставлено героями публикации
- В июне Ольга и Татьяна позвонили мне в Новгород и сказали, что срочно нужна наша помощь на фотосессии в Питере. На тот момент у нас было платье Золушки — его шили на какой-то из конкурсов косплея — и еще несколько воздушных платьев. Собрали образы из того что было, скомпоновали. Я это все беру, везу в Питер, встречаюсь там с фотографом и моделью, - рассказывает Влада.
В свою очередь в модельном агентстве Diva Models в шоке от юного дизайнера. В хорошем смысле слова.
- Мы в шоке! Влада Смирнова - человек с бьющим фонтаном энергии, с огромным количеством идей. Еще она метеор — насколько быстро она их реализовывает, - говорит директор модельного агентства Diva Models Ольга Василькова. - Я давно не была во Пскове [в настоящее время Ольга живет в США - «ПП»], но если бы такой человек был в то время, когда я там жила, мы бы однозначно сотрудничали.
Съемка для американского журнала прошла в Санкт-Петербурге
Фото предоставлено героями публикации
По ее словам, во время съемок в Санкт-Петербурге студентка-дизайнер «не только предоставляла свои работы, но еще антураж съемки продумывала»:
- Мы делали в Санкт-Петербурге съемку для американского журнала. Мало того, что она девочку нарядила в свои произведения, она сделала еще огромные игральные карты, потому что темой была «Алиса в стране чудес», продумывала, как в кадре это будет выглядеть… С ней легко и классно работать. Очень талантливая девушка.
- Конечно, мы рады поддержать молодые таланты. Но для агентства Diva Models важно качество. Журналы не станут публиковать работы, качество которых не соответствует определенному уровню. А тут в первый журнал направили и сразу их работы опубликовали. Поэтому помимо поддержки талантов это еще и взаимовыгодное сотрудничество.
По ее словам, есть немного людей, которые могут сделать феерию, создать одежду, которую вряд ли в Пскове кто-то будет носить, но которая цепляет и соответствует достаточно высокому международному уровню.
- И нам приятно работать с такими студентами. Влада - молодец. Она как в фильме «Приключения Шурика»: «Кто на цементный завод... - Я! - Погрузка угля... - Я!» Ее много, но такой кайф от таких людей!
Ольга Василькова, директор модельного агентства
Diva Models
Все свое свободное время «Театр моды» проводит в учебной мастерской. Иногда даже до ночи. Вместе им не скучно. Уже даже сложились свои традиции. Например, прежде чем начать работу — пьют чай с пирожными.
- Девочки влетают в мастерскую и давай работать! Я захожу: «Это что такое? Сначала мы должны попить чай, обсудить, мини-совещание. И только потом работать».
Дизайнер Влада Смирнова сама носит свои творения
Фото предоставлено героями публикации
После окончания вуза они получат специальность «конструктор» и могут работать на предприятиях легкой промышленности. Но у троицы свои планы на будущее.
- Хотим открыть модный бутик в Москве и Петербурге, - говорит Влада. В ее родном Новгороде тоже есть подобные заведения, но, по мнению девушке, представленная там одежда не выдерживает критики: «Платьице - 6 100. Издалека ничего особенного. Но оно склеено!».
Пока свои работы дизайнеры не продают. Точнее, из любопытства выставляли платье Золушки на одной из интернет-площадок. Интерес был, более того, платье даже хотели купить. Но возникли проблемы с доставкой этого произведения дизайнерского искусства в Москву.
Впрочем, девушки не согласны, что их работы — это одежда только для подиумов и фотосессий.
Пиджак из модной коллекции стал предметом гардероба сестры одной из девушек
Фото предоставлено героями публикации
- Черную коллекцию носит Влада, это ее стиль, - говорит Настя. - А пиджак из цветной коллекции «Солнечные семидесятые» носит моя сестра. Она помогала нам с монтажом видео и была восхищена нашими работами. А о пиджаке сказала, что вот такой она бы с удовольствием носила. И, действительно, его носит - только пришлось отпороть сеточку.
- Отдельно эти вещи можно носить. Просто вместе они выглядят экстравагантно. Хотя я б запросто их надела, - говорит Влада.
А пока девушки помогают модельному агентству организовывать модную вечеринку и уже начали работу над новой коллекцией.