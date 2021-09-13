Черное и цветное

Однажды в учебную мастерскую студентов-дизайнеров принесли коробку рекламных баннеров. Принты оказались интересными и участницам творческого коллектива захотелось дать им вторую жизнь. Так появилась коллекция одежды, которая попала на страницы модных американских журналов OFF TOWN и Dreamy. Подробности этой истории «Псковской правде» рассказали студентки 2-го курса института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ.

Пришли трое

Творческий коллектив дизайнеров называется «Театр моды ПсковГУ» и состоит всего из трех человек. Это Влада Смирнова из Великого Новгорода, которая всю жизнь мечтала стать дизайнером и пришла в вуз, окончив колледж по этой специальности. Псковичка Светлана Егорова, решившая пойти по стопам своей мамы, много лет проработавшей на фабрике «Славянка». И Анастасия Штин из Кировской области, которая предпочла учебу в ПсковГУ вузу во Владивостоке.

Творческий процесс по созданию коллекций одежды начался, когда девушки откликнулись на предложение своих преподавателей. - Наталья Анатольевна и Ольга Олеговна сообщили нашей группе, что кафедра участвует в конкурсе коллекций и пригласили после пар прийти тех, кто хочет участвовать в создании коллектива «Театр моды ПсковГУ». Пришли три человека, - вспоминает Влада Смирнова. С тех пор девочки практически неразлучны. Вместе учатся, вместе создают в мастерской свои коллекции и участвуют с ними во всевозможных конкурсах. За год стали победителями 17 различных профессиональных состязаний, а сколько заявок отправляли на конкурсы — уже и не сосчитать. Процесс по созданию новых моделей начинается на бумаге. У дизайнера Влады Смирновой - целая тетрадь набросков. А Настя и Света помогают превращать эти образы в эксклюзивные вещи, которые потом можно увидеть на страницах модных журналов.

«Немножко думаем и спрашиваем»

- Мы выпустили три коллекции. Это не такой быстрый процесс, как может показаться, - говорит Влада Смирнова. - Пока это камерные мини-коллекции - по пять штук. Свою первую коллекцию «Южная ночь» девушки называют Черной. Но речь идет не о мистике, а всего лишь о цвете платьев.

- Это черные вечерние платья с вышивкой, с объемными цветами. Дополняют образы кокошники. Кроме настоящих моделей («спина, как стена») их вряд ли кто-то сможет носить. Кокошники — это скорее арт-объект, - говорит дизайнер. Вышивка — не ручная, а машинная. У юных модельеров в учебной мастерской есть все самое необходимое современное оборудование, даже машинка для вышивания. Поэтому все свои изделия девочки шьют сами, набираются опыта. На создание коллекции уходит примерно пол года. - Нас мало и мы еще учимся. Не всё успеваем. Много времени уходит на то, чтобы понять, как сшить ту или иную деталь. Все-таки в прошлом году мы учились только на первом курсе, когда учат шить самые простые поясные изделия: юбки, шорты, - говорит Светлана Егорова. Кстати, на Свете шорты, которые она сама сшила всего за три часа. - Знаю, что профессиональные дизайнеры шьют штаны за 40 минут. У нас на это уходит минимум два часа, и то если мы нигде не ошибемся, - говорит Настя. По словам девочек, многое приходилось дорабатывать, а то и начинать работу заново. - То, чего не знаем, либо гуглим, либо сами пытаемся сделать, либо спрашиваем преподавателя. У Натальи Анатольевны правило такое: «Вы немножко подумайте и спросите меня». Поэтому немножко думаем и спрашиваем, - говорит Влада.

Абстрактные семидесятые

Вторая коллекция — солнечная. Она так и называется Sunny seventies - «Солнечные семидесятые». Именно эта коллекция и попала на страницы нью-йоркских печатных изданий. Между собой девочки называют ее «Мондриан».

- Эта коллекция вдохновлена картинами художника-абстракциониста Мондриана. Цветные квадратики с черными полосами — как раз оттуда мотив, - рассказала Анастасия Штин. А началось все просто: дизайнерам принесли баннеры из магазина одежды. Девушкам понравилось сочетание цветов и ткань, из которых они были изготовлены. И они решили сшить одежду из них. - В коллекции используется переработка рекламных баннеров, сам «Мондриан» делался из кусков, которые мы нашли в мастерской. Посмотрели цвета: «Это же Мондриан!» - вспоминает Влада Смирнова. - Ничего не покупали, только черную ленту. Остальное брали из обрезков или каких-то старых вещей, - добавляет Анастасия.

В ходе работы над коллекцией творческий коллектив нашел партнеров, благодаря которым студенческий театр моды вышел практически на международный уровень. - Нам пришло приглашение на Russian Fashion Week - Российскую неделю моды. И стало понятно, что для презентации новой коллекции нам нужны профессиональные модели, профессиональная съемка. Мы обратились в Diva Models, - говорит Влада Смирнова. Директор агентства Ольга Василькова и ее сестра Татьяна не только представили моделей для фотосессий, но и позаботились о продвижении коллекции - одежду псковских модельеров увидели читатели зарубежных журналов моды. В свою очередь девушки с удовольствием участвуют в проектах Diva Models. - Постоянный какой-то кипиш, движение, - радуется Влада Смирнова. Из сотрудничества с Diva Models родилась еще одна коллекция - «Алиса в стране чудес». Фото работ дизайнера тоже красуются в одном из американских журналов.

- В июне Ольга и Татьяна позвонили мне в Новгород и сказали, что срочно нужна наша помощь на фотосессии в Питере. На тот момент у нас было платье Золушки — его шили на какой-то из конкурсов косплея — и еще несколько воздушных платьев. Собрали образы из того что было, скомпоновали. Я это все беру, везу в Питер, встречаюсь там с фотографом и моделью, - рассказывает Влада.

«Мы в шоке!»

В свою очередь в модельном агентстве Diva Models в шоке от юного дизайнера. В хорошем смысле слова. - Мы в шоке! Влада Смирнова - человек с бьющим фонтаном энергии, с огромным количеством идей. Еще она метеор — насколько быстро она их реализовывает, - говорит директор модельного агентства Diva Models Ольга Василькова. - Я давно не была во Пскове [в настоящее время Ольга живет в США - «ПП»], но если бы такой человек был в то время, когда я там жила, мы бы однозначно сотрудничали.

По ее словам, во время съемок в Санкт-Петербурге студентка-дизайнер «не только предоставляла свои работы, но еще антураж съемки продумывала»: - Мы делали в Санкт-Петербурге съемку для американского журнала. Мало того, что она девочку нарядила в свои произведения, она сделала еще огромные игральные карты, потому что темой была «Алиса в стране чудес», продумывала, как в кадре это будет выглядеть… С ней легко и классно работать. Очень талантливая девушка.



- Конечно, мы рады поддержать молодые таланты. Но для агентства Diva Models важно качество. Журналы не станут публиковать работы, качество которых не соответствует определенному уровню. А тут в первый журнал направили и сразу их работы опубликовали. Поэтому помимо поддержки талантов это еще и взаимовыгодное сотрудничество. По ее словам, есть немного людей, которые могут сделать феерию, создать одежду, которую вряд ли в Пскове кто-то будет носить, но которая цепляет и соответствует достаточно высокому международному уровню. - И нам приятно работать с такими студентами. Влада - молодец. Она как в фильме «Приключения Шурика»: «Кто на цементный завод... - Я! - Погрузка угля... - Я!» Ее много, но такой кайф от таких людей! Ольга Василькова, директор модельного агентства

Diva Models

«Эти вещи можно носить»

Все свое свободное время «Театр моды» проводит в учебной мастерской. Иногда даже до ночи. Вместе им не скучно. Уже даже сложились свои традиции. Например, прежде чем начать работу — пьют чай с пирожными. - Девочки влетают в мастерскую и давай работать! Я захожу: «Это что такое? Сначала мы должны попить чай, обсудить, мини-совещание. И только потом работать».

После окончания вуза они получат специальность «конструктор» и могут работать на предприятиях легкой промышленности. Но у троицы свои планы на будущее. - Хотим открыть модный бутик в Москве и Петербурге, - говорит Влада. В ее родном Новгороде тоже есть подобные заведения, но, по мнению девушке, представленная там одежда не выдерживает критики: «Платьице - 6 100. Издалека ничего особенного. Но оно склеено!». Пока свои работы дизайнеры не продают. Точнее, из любопытства выставляли платье Золушки на одной из интернет-площадок. Интерес был, более того, платье даже хотели купить. Но возникли проблемы с доставкой этого произведения дизайнерского искусства в Москву. Впрочем, девушки не согласны, что их работы — это одежда только для подиумов и фотосессий.