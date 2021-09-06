Бежаницкая «фабрика грёз»

Этим летом детская киностудия «Свет» из Санкт-Петербурга снимала фильм в деревне Цевло Бежаницкого района. Это добрая картина о дружбе и о приключениях юных сыщиков, которым удалось раскрыть преступление и вернуть ценную икону, уже доступна для просмотра в интернете. О том, как псковская деревня стала местом съемок и какое впечатление киноэкспедиция произвела на юных питерских актеров, «Псковской правде» рассказали участники проекта.

Для детей и про детей

«Свет» - это детская киностудия, которая объединяет талантливых детей, педагогов и родителей, чтобы снимать детское кино. - Мы снимаем кино про детей, для детей и с детьми, - объяснила один из руководителей киностудии Елена Драчева. - Проект некоммерческий, все на добровольных началах и любви к детскому кинематографу. Через кастинги набираем актерский состав, сами пишем сценарии, ищем локации, одежду, так как 90% наших проектов исторические: очень любим эпоху СССР. Стараемся, чтобы дети были вовлечены в процесс максимально, то есть пробовали себя и как режиссёры, и как операторы, звукорежиссёры. Очень надеемся и верим, что в будущем сможем на полном ходу осуществлять образовательную деятельность связанную с профессиями в кино для детей.

В киностудии заняты дети разного возраста. Силами юных кинематографистов сняты 4 музыкальных ролика и столько же короткометражных фильмов. И один из них - «Приключения юных сыщиков». Картина переносит зрителя в 80-е годы прошлого века, в эпоху без компьютеров и мобильных телефонов. Друзья-школьники приезжают в деревню на летние каникулы и, конечно, не обходятся без приключений. Более того, они оказываются втянутыми в расследование преступления. - Идея снять такой фильм пришла давно, так как мы большие фанаты детективных детских историй и подумали, что это будет очень интересно для ребят: как сниматься в таком, так и смотреть, - сообщила Елена Драчева.

Всё и сразу

Место для съемки фильма нашли не сразу. Нужна была деревня, в которой сохранился дух 1970-80-х годов, были бы старинная усадьба, дом с деревенским бытом, железнодорожная станция, озеро в шаговой доступности. И, естественно, возможности проживания для съемочной группы. Пост о том, что детская киностудия ищет такую не тронутую цивилизацией локацию, случайно увидела в соцсети жительница деревни Цевло Ксения Антонова.

- Как-то раз, гуляя по просторам интернета, я увидела перепост о том, что детская киностудия «Свет» ищет место для съёмок. Я сразу вспомнила про своё родное Цевло... Дух - есть, если не смотреть на развалины, озеро - прекрасное, если не купаться, рядом, в Бежаницах, усадьба: историко-культурный центр Философовых, есть железнодорожная станция «Сущёво»… Ну и чем чёрт не шутит, подумала я и решила рискнуть! Написала, что есть в Псковской области прекрасное место под дивным названием Цевло. Что мы, Полистовский заповедник, можем предоставить проживание, что есть у нас и озеро, и дома сохранились эпохи 1970-х годов, и улицы для съёмок – то, что нужно. Скинула в подтверждение фотографии - рассказала Ксения Антонова. По ее словам, представили киностудии отозвались сразу: «Не верили, что такие места ещё сохранились! Это было то, что они себе представляли!». А дальше - еще задолго до приезда киноэкспедиции - началась работа по подготовке к съемкам. - Работы было много и у меня, и у съёмочной группы. Они собирали реквизит, активно готовились к съёмке, а я вела переговоры. Пришлось поработать на славу – договорилась о съёмке в центре Философовых, получила разрешение на проживание на научно-технической базе Полистовского заповедника, провела долгие переговоры с местными жителями деревни Цевло, а от них мне нужно было многое – съёмки во дворах, в домах, - рассказала Ксения. Кроме того, для картины нужно было найти раритетный велосипед, человека с мотоциклом, который сможет провести инструктаж по вождению для актёра, лодку, разваливающийся дом, а также - местных жителей для массовки. - И вот, наконец, они приехали! Я познакомилась с прекрасным человеком, влюблённым в своё дело. Елена Драчёва – человек с большой буквы! Она сценарист, она режиссёр, она прекрасная мама. Совсем недавно она решила снимать короткометражные фильмы с участием детей. Это не просто фильмы, которые посмотрел и забыл. Я видела уже не одну их короткометражку, и после просмотра всегда стоял ком в горле… Эти детские фильмы раскрывают суть человеческих проблем, особенно в наше время, когда в век высоких технологий многие уже забыли, что такое настоящая дружба, настоящее общение и настоящая любовь.

Детство без гаджетов

По словам руководителя Елены Драчевой, детективная история, показанная в фильме — вымышленная. Но многие сцены - полностью воссозданы по рассказам о своём детстве взрослых участников проекта. - Любовь к «советской» эпохе у нас ностальгическая. Это наше детство и хотелось его показать через призму кино своим детям. Чтобы посмотрели, как было весело без гаджетов, что реальная жизнь гораздо интересней виртуальной. Да и в целом эстетика СССР нам очень нравится. Чтобы детали соответствовали представленной эпохе, специально для съемок подбирали костюмы и реквизит: - Собирали буквально по всему Питеру! Люди с удовольствием отдавали одежду тех времён, зная, что это для детского кино. Реквизит покупали на блошиных рынках. Дети с интересом относятся к таким вещам, ведь они очень отличаются от современных. Съёмочный период длился ровно неделю буквально с утра и до поздней ночи с перерывами на обед и ужин.

- Сложно было снимать в темноте и в заброшенном доме, так как все боялись и мы постоянно чувствовали чьё-то присутствие, серьезно! Один из наших актеров видел даже в окне на чердаке силуэт человека! Вещи цеплялись за гвозди и не давали зайти внутрь, в общем, местами было жутко. В целом же, по словам руководителя проекта, впечатления от работы в Псковской области остались настолько хорошими, что уже следующим летом съемочная группа планирует ещё раз приехать в Псковскую область. В планах — съемки сказки в кинодеревне в Новоржевском районе. Но и в так полюбившуюся деревню Цевло тоже хотят приехать. - Пока рано говорить, будет ли это вторая часть истории о наших юных сыщиках либо отдельная история, но то, что приедем - это точно. Цевло и Бежаницы - это любовь!

Возвращение легенды

Не менее яркие эмоции от жизни в псковском регионе остались у юных актеров. Деревенский быт, аисты и коровы, старая школа, озеро и множество комаров — все это для маленьких петербуржцев было в диковинку. Впрочем, набраться новых впечатлений этим летом смогли и местные жители. - В кадрах можно увидеть мою старшую дочь – Маргариту, её бабушку Веру, друга-коллегу – Мишу, мою крёстную – Веру и других жителей деревни Цевло, - рассказала пригласившая съемочную группу Ксения Антонова.