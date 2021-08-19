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Общество

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

Текст:
Ольга Нефёдова
19 августа 2021 года, 10:48
Фото: https://w-dog.ru/wallpapers
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«Накипело, поэтому к вам обращаюсь», - в редакцию позвонил пскович Александр Долгарев. Рассказал, что в 12 километрах от Середки Псковского района находится деревня Средний Путь. За ней небольшое кладбище. Дорога к нему заросла настолько, что похоронить человека стало проблематично.

Кочки да бурьян

- Сам я живу в Пскове, - рассказал Александр Долгарев. - В этой деревне у меня похоронены родственники. В очередной раз ездили на могилы и пришли в ужас от состояния дороги.

Ее протяженность составляет около 800 метров. Заросла она явно не за год. Александр предполагает, что дорога не ремонтировалась с восьмидесятых годов прошлого века.

- По сути от дороги осталась лишь тропинка, стало невозможно не только проехать, но даже пешком пройти, - говорит он. - Все заросло кустами. Вместо дороги валуны, кочки и ухабы. Пока мы были молодыми — самостоятельно ремонтировали и чистили эту дорогу. Но за последние тридцать лет органами власти, похоже, ни разу этого не делали.

В деревне, между тем, проживают уже исключительно пожилые люди.

Дорога на кладбище
Участок дороги проходит по полю
Фото Раисы Шумкиной

- Я выступаю от имени людей, живущих не только в деревне Средний Путь, но и Заходах, Анашкино и самой Середке, - заявляет Александр Долгарев.

По его словам, кладбище, о котором идет речь, действующее. На нем захоронены около 100 человек, а также находятся братские могилы воинов советской армии, погибших в годы Великой отечественной войны. Людей на кладбище хоронить продолжают и сегодня, причем не только из близлежащих деревень, но даже из Пскова.

- Я знаю, что были случаи, когда умершего человека на кладбище приходилось доставлять на тракторе, - отмечает Александр. - Ну это же абсурд какой-то. Более того, мы, родственники умерших, не можем посещать и ухаживать за могилами близких и родных. Люди просят просто прочистить грейдером дорогу к кладбищу и убрать с обочин заросли кустов. Собственно, это все, - заявил нам Александр.

Однако, по его словам, администрацией сельского поселения «Середкинская волость» меры по поддержанию кладбища в надлежащем состоянии не предпринимаются: дорога отсутствует, нет контейнера для сбора мусора.

- Я обращался к главе волости, - рассказывает мужчина. - Мне ответили, что поставили мое обращение в реестр очередности, сколько придется ждать ответа - неизвестно.

Все по плану

По информации главы поселения «Середкинская волость» Раисы Шумкиной, последний раз на этом кладбище хоронили год назад, а в самой деревне Средний Путь живут 4 человека.

- Мы вчера выезжали на место, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится дорога [Александр Долгарев также заявил о проблеме на сайте губернатора - «ПП»], - рассказала она. - Там, где она проходит по лесу, по обочинам растут кусты и деревья. На одном из участков ее окружают поля, которые засеивают и за которыми ухаживают охотники, они этой дорогой пользуются. Да, вероятно, машина с низкой посадкой там не проедет, но мы на своей «Ниве» до кладбища добрались.

Дорога на кладбище
Лесная часть дороги по обочинам поросла кустами и деревьями
Фото Раисы Шумкиной

По словам главы поселения, ранее жалоб от местных жителей на состояние этой дороги не поступало.

- У нас в волости 145 населенных пунктов и 26 кладбищ, - пояснила она. - За один год привести все в порядок не получится, заявки мы отрабатываем по мере их поступления, а поступает их много. Заносим их в реестр очередности. Отреагировать моментально не представляется возможным, надо же провести аукцион, разместить смету, сделать паспорт на дорогу.

Что касается установки на кладбище контейнера, то, по словам Раисы Шумкиной, и здесь все не так просто.

- Согласно новым правилам требуется обустроенная контейнерная площадка, - рассказала она - В этом году мы смогли сделать две такие площадки на территории волости — в Середке и Спасовщине.

Раиса Шумкина поделилась с редакцией фотографиями дороги. На снимках она выглядит обычной лесной дорогой.

- По ней даже грейдер не пройдет, если только маленький, но у нас такого нет, да и как такую дорогу грейдировать, разве что подсыпать предварительно, - отметила глава волости. - Да, проблема, безусловно есть. Например, в распутицу по ней, наверное, не проедешь ни на каком транспорте. И мы готовы ее решать, но нам надо время.

Дорога на кладбище
Власти проблему обещают решить
Фото Раисы Шумкиной

В курсе дела и глава Псковского района Наталья Федорова. Она напомнила, что бюджет плановый и когда его принимают, то в приложении указывают объекты, которые необходимо отремонтировать или благоустроить и что-то изменить достаточно трудно.

Благоустройство кладбища — сфера ответственности сельского поселения, которое планирует определенные объемы работ на год, закладывает на эти цели средства.

- Вносить изменения в перечень объектов довольно тяжело, - отметила глава района. - Однако обращение есть, мимо мы не пройдем и обязательно учтем его при планировании на следующий год. 

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