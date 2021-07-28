Светлая сторона

Вчера в блогосфере появилась информация, что в Бежаницком районе проблемы — разбушевавшаяся стихия лишила электроснабжения деревню Зоркино, и уже длительное время жители населенного пункта вынуждены жить без света. Некоторые восприняли эту новость как повод для спекуляции, обсуждений и осуждений, даже не попытавшись узнать, действительно ли жителей деревни оставили в полной темноте. «Псковская правда» решила проверить информацию и узнать о ситуации с электроснабжением непосредственно от жителей и администрации Бежаницкого района.
Для руководства Бежаницкого района информация не стала неожиданной — ситуация с отсутствием электроснабжения деревни находится на контроле у местных властей.
-Я владею информацией относительно электроснабжения в деревни Зоркино и держу на контроле решение этого вопроса. По этой ситуацией я общался и с нашими энергетиками, которые сегодня ведут активную работу по восстановлению линии электропередачи. Также не единожды разговаривал и с заявителям, который обращался по этому вопросу с просьбой восстановить электроснабжение данного населенного пункта, - рассказал глава Бежаницкого района Сергей Михеев.
В населенном пункте не проживает ни одного коренного жителя — в двух домах там проживают дачники. Но это не говорит о том, что электроснабжение не нужно восстанавливать. Некоторые СМИ хотят преподнести эту ситуацию несколько не в том свете, какой она действительно является.
Сергей Михеев,
глава Бежаницкого района
В то же время Сергей Михеев заметил, что в населенном пункте не проживает ни одного коренного жителя — в двух домах там проживают дачники.
- Но это не говорит о том, что электроснабжение не нужно восстанавливать, - подчеркнул он, добавив, что знает о том, что «некоторые СМИ хотят преподнести эту ситуацию несколько не в том свете, какой она действительно является».
Ситуация, по словам главы района, следующая:
- Действительно в июле произошла серьёзная авария на линии электропередачи. Это связано было со стихийным бедствием. Были поломаны пять опор линии электропередачи и фактически нарушены порядка 250-300 самой линии электропередачи. Это произошло в очень сложном лесном массиве, поэтому несколько дней электрики до выявления места аварии добирались до этого места.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению опор и монтажу проводу.
- Предполагаем, что электроснабжение по обычному режиму будет восстановлено либо к концу сегодняшнего дня, либо 29 июля. Я так же должен ответить, что, как только люди этой деревни, а я уточню, что дачники, которые приехали в этот населенный пункт, обратились к энергетикам, энергетики обеспечили жителей для того, чтобы они получали электроснабжение по временному варианту — генераторами и топливом для этих генераторов, - отметил Сергей Михеев.
То, что жители в настоявший момент получают элетроэнергию из резервных источников, подтвердила и руководитель комитета по тарифам администрации Псковской области Елена Пилипенко.
- На питающей высоковольтной линии сломано 11 опор в труднопроходимой местности. Бригада готовила 1,5 км подъездных путей для завозки необходимых материалов и доставки спецтехники. Жители сейчас получают энергоснабжение от генераторов, - отметила она.
Удалось связаться и с жительницей одного из оставшихся без электричества домов деревни Зоринщ — Валентиной Алексеевной. Пожилая женщина рассказала, что каждое лето проводит в этой деревне — в доме своих родителей. И таких дачников в Зорино трое.
- Деревенька маленькая, в 25 км от Бежаниц. Мы как дачники приезжаем только на лето. Это дома наших родителей — мы тут родились и выросли. Куда то поехать нет возможности, пенсии маленькие. Нас устраивает здесь отдыхать. Ко мне приезжает внучка с двумя детьми. Но в этот раз не было света — ей пришлось уехать.
По словам Валентины Алексеевны, электричества в доме не стало после урагана.
- Как прошел ураган, не стало света. Через две недели нам привезли генераторы. Сейчас мы с генераторами. И у соседски генератор, и у меня. А сегодня приедет еще один (дачник — прим.ред.), наверное, тоже будет звонить и просить.
Дачница отмечает, что мощности генератора хватает на то, чтобы работал холодильник и телевизор. Но жительнице Зорино хочется, чтобы проблему с элетроснабжением побыстрее решили.
- Каждый день звоним энергетикам. Даже вынуждены были написать жалобу губернатору и на сайт светлаястрана.рф. Мы не знаем из-за чего проблемы. Но мы вынуждены были жалобы писать потому, что никогда такого не было, - сказала она. И добавила, что сейчас, насколько ей известно, уже приехала бригада расчищать территорию.