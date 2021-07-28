Светлая сторона

Вчера в блогосфере появилась информация, что в Бежаницком районе проблемы — разбушевавшаяся стихия лишила электроснабжения деревню Зоркино, и уже длительное время жители населенного пункта вынуждены жить без света. Некоторые восприняли эту новость как повод для спекуляции, обсуждений и осуждений, даже не попытавшись узнать, действительно ли жителей деревни оставили в полной темноте. «Псковская правда» решила проверить информацию и узнать о ситуации с электроснабжением непосредственно от жителей и администрации Бежаницкого района.

Ситуация на контроле

-Я владею информацией относительно электроснабжения в деревни Зоркино и держу на контроле решение этого вопроса. По этой ситуацией я общался и с нашими энергетиками, которые сегодня ведут активную работу по восстановлению линии электропередачи. Также не единожды разговаривал и с заявителям, который обращался по этому вопросу с просьбой восстановить электроснабжение данного населенного пункта, - рассказал глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

Для руководства Бежаницкого района информация не стала неожиданной — ситуация с отсутствием электроснабжения деревни находится на контроле у местных властей.

В населенном пункте не проживает ни одного коренного жителя — в двух домах там проживают дачники. Но это не говорит о том, что электроснабжение не нужно восстанавливать. Некоторые СМИ хотят преподнести эту ситуацию несколько не в том свете, какой она действительно является.

В то же время Сергей Михеев заметил, что в населенном пункте не проживает ни одного коренного жителя — в двух домах там проживают дачники.

- Но это не говорит о том, что электроснабжение не нужно восстанавливать, - подчеркнул он, добавив, что знает о том, что «некоторые СМИ хотят преподнести эту ситуацию несколько не в том свете, какой она действительно является».

Ситуация, по словам главы района, следующая:

- Действительно в июле произошла серьёзная авария на линии электропередачи. Это связано было со стихийным бедствием. Были поломаны пять опор линии электропередачи и фактически нарушены порядка 250-300 самой линии электропередачи. Это произошло в очень сложном лесном массиве, поэтому несколько дней электрики до выявления места аварии добирались до этого места.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению опор и монтажу проводу.

- Предполагаем, что электроснабжение по обычному режиму будет восстановлено либо к концу сегодняшнего дня, либо 29 июля. Я так же должен ответить, что, как только люди этой деревни, а я уточню, что дачники, которые приехали в этот населенный пункт, обратились к энергетикам, энергетики обеспечили жителей для того, чтобы они получали электроснабжение по временному варианту — генераторами и топливом для этих генераторов, - отметил Сергей Михеев.

То, что жители в настоявший момент получают элетроэнергию из резервных источников, подтвердила и руководитель комитета по тарифам администрации Псковской области Елена Пилипенко.

- На питающей высоковольтной линии сломано 11 опор в труднопроходимой местности. Бригада готовила 1,5 км подъездных путей для завозки необходимых материалов и доставки спецтехники. Жители сейчас получают энергоснабжение от генераторов, - отметила она.