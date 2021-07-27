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Одно окно

Заболевший ковидом житель Пыталовского района рассказал, как 3,5 часа стоял в общей очереди ко врачу

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Светлана Синцова
27 июля 2021 года, 11:45
Фото: Александр Крайнов
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«Неужели нельзя сделать по-человечески?». С таким вопросом в редакцию обратился житель Пыталовского района Александр Крайнов. В начале июля мужчина и его родственник заболели коронавирусной инфекцией и были удивлены тем, какому риску подвергаются пациенты районной больницы. Своей «историей болезни» Александр Крайнов поделился с «Псковской правдой».

«Кадров нет, лекарств нет»


- К нам в деревню из Пыталово приехали женщина с ребенком, у которых был подтвержденный ковид. В итоге заболели не только ее родители, но еще и все соседи — человек восемь. Двое попали в реанимацию (одного из них уже вчера похоронили). У нас тоже появились признаки заболевания. Но поскольку я делал прививку, болезнь проходила легко, только перестал ощущать запахи. А кум — слег с температурой.

Александр позвонил врачу. Его и его родственника пригласили сдать тест на коронавирус к 8 утра в понедельник, 5 июля.

- К 8 утра мы приехали, но у врача был прием. Народу куча. Три с половиной часа мы провели в очереди, чтобы взять направление на тест. Я пошел к главврачу — спросить, почему больные ковидом и другие пациенты находятся в одной очереди. На что получил ответ: «Персонала нет».

При этом, по словам Александра, в больнице пустует целый корпус — бывшее родильное отделение, и можно хотя бы «развести» потоки больных с подозрением на ковид и не инфицированных пациентов.

- Чтобы взять направление на тест, люди приезжают по звонку. Врач общей практики один, он мог бы осматривать и выписывать направления на тестирование больным в другом крыле здания с отдельным входом. Но главный врач уверил, что нет такой технической возможности.

По словам Александра, он понимает, что есть кадровая проблема, но считает, что все равно можно организовать работу «по-человечески».

- В больнице все в одном месте: и тесты сдают, и больные с ковидом сидят, и люди, которые просто хотят получить плановую мед помощь.

Также в районной больнице есть и проблема с дефицитом лекарств.

- Врач сказал: «Получите смс-сообщение о результатах теста — сообщите». Тест подтвердил наличие заболевания, мы сообщили, подписали бумаги, что никуда не выезжаем. А из лекарств нам выдали только противомикробное средство «Лефлобакт» и препарат для разжижения крови «Эликвис». Говорю: «А где лекарства от ковида?». Отвечает: «А у нас нет лекарств. Все, что есть, мы вам привезли».

Определить covid «на глаз» невозможно

В ответ на запрос «Псковской правды» заместитель главного врача по филиалу «Пыталовский» Островской межрайонной больницы Людмила Иванова пояснила, что прием пациентов с признаками ОРЗ в поликлинике осуществляется врачом общей практики. «Запись пациентов на прием ведется в регистратуре ЛПУ, с указанием времени приема каждого пациента. Пациентам необходимо соблюдать время записи. Пациентам с признаками ОРВИ и других респираторных заболеваний, в том числе с подъемом температуры, следует вызвать на дом врача. Таким образом, риски заболеть в поликлинике будут существенно снижены», - отметила заместитель главного врача.

По ее словам, мазки заболевшим и контактным пациентам берут на дому, силами специальной ковид-бригады. «Гражданам, которым мазок требуется для госпитализации или для командировки забор осуществляют в поликлинике. Определить covid19 «на глаз» не возможно, поэтому при подозрении или сомнениях пациента направляют в поликлинику для осуществления забора», - отметила Людмила Иванова. Иными словами: пациента с подозрением на ковид никто не заставлял сдавать тест в поликлинике, и он мог вызвать специалистов на дом.

Что касается обеспечения бесплатными медикаментами находящихся на амбулаторном лечении больных коронавирусной инфекцией заместитель главврача отметила, что «в настоящий момент пациенты обеспечиваются противовирусными, антибактериальными, жаропонижающими препаратами и антикоагулянтами». «Назначает препараты лечащий врач, в зависимости от симптоматики и клинического состояния пациента. Препараты для амбулаторного лечения доставляются пациентам медицинскими работниками на дом с назначением дозировки и время приема каждого препарата», - пояснила заместитель главного врача. Правда, из ответа все же не совсем ясно, если дефицит с лекарственными средствами и действительно ли пациенты получают достаточное количество лекарств.

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