«Неужели нельзя сделать по-человечески?». С таким вопросом в редакцию обратился житель Пыталовского района Александр Крайнов. В начале июля мужчина и его родственник заболели коронавирусной инфекцией и были удивлены тем, какому риску подвергаются пациенты районной больницы. Своей «историей болезни» Александр Крайнов поделился с «Псковской правдой».

«Кадров нет, лекарств нет»

- К нам в деревню из Пыталово приехали женщина с ребенком, у которых был подтвержденный ковид. В итоге заболели не только ее родители, но еще и все соседи — человек восемь. Двое попали в реанимацию (одного из них уже вчера похоронили). У нас тоже появились признаки заболевания. Но поскольку я делал прививку, болезнь проходила легко, только перестал ощущать запахи. А кум — слег с температурой.

Александр позвонил врачу. Его и его родственника пригласили сдать тест на коронавирус к 8 утра в понедельник, 5 июля.

- К 8 утра мы приехали, но у врача был прием. Народу куча. Три с половиной часа мы провели в очереди, чтобы взять направление на тест. Я пошел к главврачу — спросить, почему больные ковидом и другие пациенты находятся в одной очереди. На что получил ответ: «Персонала нет».

При этом, по словам Александра, в больнице пустует целый корпус — бывшее родильное отделение, и можно хотя бы «развести» потоки больных с подозрением на ковид и не инфицированных пациентов.

- Чтобы взять направление на тест, люди приезжают по звонку. Врач общей практики один, он мог бы осматривать и выписывать направления на тестирование больным в другом крыле здания с отдельным входом. Но главный врач уверил, что нет такой технической возможности.

По словам Александра, он понимает, что есть кадровая проблема, но считает, что все равно можно организовать работу «по-человечески».

- В больнице все в одном месте: и тесты сдают, и больные с ковидом сидят, и люди, которые просто хотят получить плановую мед помощь.

Также в районной больнице есть и проблема с дефицитом лекарств.

- Врач сказал: «Получите смс-сообщение о результатах теста — сообщите». Тест подтвердил наличие заболевания, мы сообщили, подписали бумаги, что никуда не выезжаем. А из лекарств нам выдали только противомикробное средство «Лефлобакт» и препарат для разжижения крови «Эликвис». Говорю: «А где лекарства от ковида?». Отвечает: «А у нас нет лекарств. Все, что есть, мы вам привезли».