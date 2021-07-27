Сеть с историей

«Псковскому интернету» исполнилось 27 лет. Точкой отсчёта считается сообщение о появлении первого псковского интернет-узла, которое 25 июля 1994 года было распространено в сети FIDO [компьютерная сеть, популярная до Интернета - «ПП»]. Дата, конечно, не круглая, но она - хороший повод вспомнить, с чего всё начиналось. Тем более, что газета «Псковская правда» одной из первых в регионе обзавелась интернет-версией.
Одним из первых провайдеров в регионе была компания «Синапс». Как вспоминает эксперт в области интернет-технологий Максим Саломатин, в середине 90-х у этого провайдера можно было получить бесплатный доступ в Интернет на полчаса-час. Для этого пользователю нужно было иметь собственный модем для выхода в интернет и предоставить паспортные данные в офис провайдера.
Свой интернет-узел запустила и компания «Псковэлектросвязь» (по итогам цепочки слияний и поглощений она вошла в состав Ростелекома). Первые абонентские модемы у этого провайдера появились в 1996 году и их было всего пять. До сих пор в контактных данных многих псковских фирм указаны ныне не действующие электронные почтовые адреса на ее домене: ellink.ru.
В 2001 году, как следует из пресс-релиза администрации области по случаю 7-летия псковского интернета, в регионе уже работали четыре крупных провайдера и действовали десятки web-серверов.
Денис Шумаков, в прошлом - руководитель интернет-лаборатории Псковского вольного института, рассказывает, что пришёл в интернет в 1995-1996 годах. «Тогда было время, когда что-то читать в сети было интереснее, чем писать. Делание сайтов стало мейнстримом позже, ближе к 2000-м», - говорит он. Денис Шумаков вспоминает, что с псковичами тогда в основном общался в FIDO, а вот в интернете — с теми, кто находился за пределами региона и продвигал сеть на всероссийском уровне.
Денис Шумаков
Фото из социальных сетей
Первая студия web-дизайна появилась в Пскове осенью 1998 года. Она объединила нескольких студентов Псковского педагогического института — ныне ПсковГУ, и получила название «Вороний камень». Своего офиса у организации не было, поэтому ребята работали на базе Центра поддержки гражданских инициатив, в чердачном помещении на ул. Свердлова, 42. Работать можно было ночами, чтобы не мешать основной деятельности Центра.
«В 1999 году моего репетиторского гонорара по выходным хватало, чтобы купить килограмм сахара и батон. С ними шел на чердак, где мы в чужом офисе, на чужих компьютерах, поскольку своих тогда не было, днем и ночью делали одни из первых псковских сайтов», - рассказал Максим Саломатин.
Дина Дымова
Фото из социальных сетей
«Помню ужасные обои, интернет, жужжащий по проводкам. Какая-то весёлая студенческая нищета», - поделилась воспоминаниями Дина Дымова, которая в «Вороньем камне» была художником-оформителем. «Сначала я пальцем на экране показывала, что и где должно быть, а потом разобралась в простом программировании и стала делать сайты сама», - рассказывает она.
Примерно в это же время над своим первым сайтом работал и Денис Шумаков. «Я сделал домашнюю страничку, создавал её как площадку для отработки технологий. Сейчас она не жива, но, может, сохранилась где-то в архивах», - поделился он.
В октябре 1996 года было зарегистрировано доменное имя pskov.ru. Его обладателем стала администрация Псковской области. На заре развития интернета сайт pskov.ru был практически единственным и, разумеется, самым посещаемым в регионе. На него попадали все, кто пытался найти в поисковиках хоть какую-то информацию о Пскове и области.
А одним из первых продуктов студии «Вороний камень» был сайт pskov.org.ru. Там начали размещать информацию о работе некоммерческих организаций: конечно же, на безвозмездной основе.
В 1999 году создатели сайта договорились с руководством газеты «Новости Пскова» о публикации на pskov.org.ru материалов из свежих номеров. Именно эта газета стала первым псковским СМИ, вышедшим в интернет. А вот второй была «Псковская правда». Материалы газеты с сентября 1999 года начали выходить и на pskov.org.ru, и на собственной странице pravda.pskov.ru.
«Псковская правда» pravda.pskov.ru
«Псковская правда» на pskov.org.ru
Примерно в тот же период студия «Вороний камень» создала сайты для региональных отделений Союза художников России, Российского детского фонда. Был отдельный проект «Галерея псковских художников». Как рассказала Дина Дымова, создавался он на бесплатной основе, однако каждый художник после добавления информации о себе дарил разработчикам свою картину.
«Тогда был энтузиазм молодости, мы бомбили бесплатно, зарабатывали имидж», - вспоминает она.
Параллельно в вольном институте под руководством Дениса Шумакова шла работа над псковским сайтом о чае. «С 1999 года мы начали заливать информацию на сторонние сервисы, а в конце 2000-го уже запустили сайт teatips.ru, который работает до сих пор по этому адресу. Но, конечно, это уже, наверно, десятая версия», - рассказал он.
Ещё одним проектом интернет-лаборатории вольного института был сайт «Доброе утро, Псков», который заработал в начале 2000-х годов. Его оценили местные власти и заказали создание официального сайта администрации города. Денис Шумаков вспоминает, что за эту работу даже получил медаль в честь 1100-летия Пскова, а кроме того, портал был в числе призёров на всероссийском конкурсе муниципальных сайтов. «Мы были ребята хорошие, но энтузиасты. И бюджеты были такие, энтузиастские», - замечает он.
Первое информационное агентство Псковской области - портал Nota Вene - тоже создали в «Вороньем камне» и тоже бесплатно. «Это было некоммерческое информационное агентство, которое обслуживало общественные организации. Мы первыми в регионе предложили публиковать пресс-релизы в режиме реального времени: только что-то произошло, а мы уже опубликовали», - рассказал Максим Саломатин.
Максим Саломатин
Его, как одного из разработчиков этого портала, пригласили для создания информационного агентства уже другого формата: ленты новостей. Сайт ПЛН заработал в 2000 году, тогда журналисты свои тексты не только публиковали в интернете, но и отправляли по факсу, например, в районные администрации.
Затем Максим Саломатин получил предложение создать новое Интернет-СМИ, которое по всем показателям обгоняло бы уже существующее информагентство. «На тот момент сайт «Псковское агентство информации» уже существовал, но посещаемость была ниже и все это было в формате интернет-форума, не более», - рассказал он.
В 2001 году под названием Псковское агентство информации заработал современный сайт. «За полгода он догнал ПЛН и стал более посещаемым», - отметил разработчик. В этом году ПАИ отмечает своё 20-летие. Весной сайт агентства получил очередное обновление.
Сейчас в Псковской области работают уже более 30 провайдеров. По данным Росстата, к широкополосному интернету подключены 72,5% абонентов региона.
Как отмечает заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов, на развитие интернета в регионе, да и в целом в стране, серьёзно повлияла пандемия коронавируса. Если на начало 2020 года суточный трафик в Псковской области составлял тысячи терабайт, то сейчас - сотни тысяч.
«За эти 27 лет связь прошла эволюцию от медного кабеля до оптоволокна в квартиры. Сейчас скорость уже исчисляется гигабитами в секунду. Очень сильно развиваются беспроводные технологии - 54% жителей нашей области пользуются именно беспроводным доступом в интернет», - рассказал Виталий Рахманов.
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