Сеть с историей

«Псковскому интернету» исполнилось 27 лет. Точкой отсчёта считается сообщение о появлении первого псковского интернет-узла, которое 25 июля 1994 года было распространено в сети FIDO [компьютерная сеть, популярная до Интернета - «ПП»]. Дата, конечно, не круглая, но она - хороший повод вспомнить, с чего всё начиналось. Тем более, что газета «Псковская правда» одной из первых в регионе обзавелась интернет-версией.

Псковский узел



Одним из первых провайдеров в регионе была компания «Синапс». Как вспоминает эксперт в области интернет-технологий Максим Саломатин, в середине 90-х у этого провайдера можно было получить бесплатный доступ в Интернет на полчаса-час. Для этого пользователю нужно было иметь собственный модем для выхода в интернет и предоставить паспортные данные в офис провайдера. Свой интернет-узел запустила и компания «Псковэлектросвязь» (по итогам цепочки слияний и поглощений она вошла в состав Ростелекома). Первые абонентские модемы у этого провайдера появились в 1996 году и их было всего пять. До сих пор в контактных данных многих псковских фирм указаны ныне не действующие электронные почтовые адреса на ее домене: ellink.ru. В 2001 году, как следует из пресс-релиза администрации области по случаю 7-летия псковского интернета, в регионе уже работали четыре крупных провайдера и действовали десятки web-серверов.

Пальцем по монитору



Денис Шумаков, в прошлом - руководитель интернет-лаборатории Псковского вольного института, рассказывает, что пришёл в интернет в 1995-1996 годах. «Тогда было время, когда что-то читать в сети было интереснее, чем писать. Делание сайтов стало мейнстримом позже, ближе к 2000-м», - говорит он. Денис Шумаков вспоминает, что с псковичами тогда в основном общался в FIDO, а вот в интернете — с теми, кто находился за пределами региона и продвигал сеть на всероссийском уровне.

Первая студия web-дизайна появилась в Пскове осенью 1998 года. Она объединила нескольких студентов Псковского педагогического института — ныне ПсковГУ, и получила название «Вороний камень». Своего офиса у организации не было, поэтому ребята работали на базе Центра поддержки гражданских инициатив, в чердачном помещении на ул. Свердлова, 42. Работать можно было ночами, чтобы не мешать основной деятельности Центра. «В 1999 году моего репетиторского гонорара по выходным хватало, чтобы купить килограмм сахара и батон. С ними шел на чердак, где мы в чужом офисе, на чужих компьютерах, поскольку своих тогда не было, днем и ночью делали одни из первых псковских сайтов», - рассказал Максим Саломатин.



«Помню ужасные обои, интернет, жужжащий по проводкам. Какая-то весёлая студенческая нищета», - поделилась воспоминаниями Дина Дымова, которая в «Вороньем камне» была художником-оформителем. «Сначала я пальцем на экране показывала, что и где должно быть, а потом разобралась в простом программировании и стала делать сайты сама», - рассказывает она. Примерно в это же время над своим первым сайтом работал и Денис Шумаков. «Я сделал домашнюю страничку, создавал её как площадку для отработки технологий. Сейчас она не жива, но, может, сохранилась где-то в архивах», - поделился он.

Первый псковский

В октябре 1996 года было зарегистрировано доменное имя pskov.ru. Его обладателем стала администрация Псковской области. На заре развития интернета сайт pskov.ru был практически единственным и, разумеется, самым посещаемым в регионе. На него попадали все, кто пытался найти в поисковиках хоть какую-то информацию о Пскове и области. А одним из первых продуктов студии «Вороний камень» был сайт pskov.org.ru. Там начали размещать информацию о работе некоммерческих организаций: конечно же, на безвозмездной основе. В 1999 году создатели сайта договорились с руководством газеты «Новости Пскова» о публикации на pskov.org.ru материалов из свежих номеров. Именно эта газета стала первым псковским СМИ, вышедшим в интернет. А вот второй была «Псковская правда». Материалы газеты с сентября 1999 года начали выходить и на pskov.org.ru, и на собственной странице pravda.pskov.ru.