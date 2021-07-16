День без воды

17 июля водоснабжение Пскова будет приостановлено для проведения работ на очистных сооружениях водопровода, сетях водоснабжения и водоотведения, а также на очистных сооружениях канализации. Работы будут вестись ровно сутки – с 00:00 17 июля до 6:00 18 июля. Однако вода у псковичей появится не сразу - скорее всего, после обеда. Как сутки без воды будет жить город, узнавала «Псковская правда».



Вместо душа - речка

Само собой, на эти два дня, закрываются немногочисленные бассейны и аква-центры, которые в летний период не были закрыты на профилактику оборудования. Так, 17 и 18 июля не будет работать аквапарк «Акваполис», а также бассейн и душ шарко в СПА БЕЗ ДНА, спортивно-развлекательный парк «Простория», в том числе SPA ДО НЕБА. Чуть получше обстоит дело с фитнес-клубами. Не все они решили приостановить работу на время отсутствия воды. Например, клубу «Супер фитнес» и «С-Фитнес», по словам директора сети Георгия Пономарева, будут работать в обычном режиме. В залах есть кулеры в водой, кондиционеры. А освежиться после занятий спорта руководитель клубов предлагает в реке или в озере. В других псковских фитнес клубах («Оазис», «Боди фитнес», «Планка Фитнес») тренировки будут приостановлены на два дня. Правда, для любителей спорта остаются уличные тренировки, которые проводит «Планка Фитнес» по выходным.

Общепит запасается водой



Большинство ресторанов также не сможет принимать гостей в субботу. Работать будут только те предприятия, у которых достаточный запас как питьевой, так и технической воды. -Мы работать будем - и ресторан, и терраса, и лобби-бар - есть запас воды, достаточный для работы и отеля, и ресторана в целом. Единственное, 17 июля у нас не будет работать доставка, - рассказала управляющий рестораном отеля «Покровский» Екатерина Вяткина. Как пояснила Екатерина Вяткина, работа этой службы напрямую с дефицитом воды не связана, но поскольку многие предприятия общественного питания в городе будут закрыты, а ресторан отеля «Покровский» будет работать и в случае максимальной загрузки, прием заказов на доставку и самовывоз «будет способствовать задержкам в обслуживании гостей нашего ресторана и увеличению расхода воды, запас которой достаточен для нормальной работы, но всё-таки ограничен». Из предприятий сети кафе и ресторанов, которой руководит ресторатор Андрей Филатов, будет работать только два - «Пивной дом» на Золотой набережной и таверна «Соколиха».



- Будут работать только два предприятия, в которых есть запас воды, - рассказал Андрей Филатов. По его словам, работа других кафе и ресторанов возобновится после подачи воды . Еще есть на Золотой набережной привоз воды по графику завтра в час дня, поэтому мы надеемся, что сможем обеспечить бесперебойную работу наших предприятий. Кроме того, ас есть автономные источники, откуда можно привезти техническую воду. Это вода не питьевая, а техническая — для обеспечения технических нужд. По словам Андрея Филатова, запас питьевой воды — для приготовления пищи — достаточный. -Питьевой воды у нас в достаточном количестве. Мы заказали бутилированную воду, чтобы обеспечить приготовление пищи, - отметил ресторатор. Кстати, заказы бутилированной воды в эти дни увеличились. В компании «Водный мир» сообщили, что количество заказов доставки воды к этим выходным выросло. -Люди беспокоятся, звонят, заказывают, - отметили в «Водном мире», добавив, что пока с количеством заказов компания справляется.

ВАЖНО Пока готовилась публикация, Роспотребнадзор призвал псковский общепит приостановить работу 17 июля.



Город неравнодушных людей

К слову, запасы воды необходимы не только людям, но и животным. И если о домашних питомцах заботятся их хозяева, то для обитателей приюта для собак день без воды мог стать проблемой. По словам волонтера зоозащитной организации «Шанс» Елены Зиновьевой, запасти воду на питье для собак — не проблема. - Но для приготовления каши и последующей отмывки бака, мисок требуется слишком большой объем воды. Подготовить его в условиях приюта невозможно. Было принято решение на сутки отказаться от приготовления каши и покормить население «Шанса» сухим и влажным кормом. Для 200 собак приюта нужно было собрать семь больших мешков сухого корма, - пояснила она.

