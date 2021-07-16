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Общество

Горло под угрозой

Текст:
Елена Аверьянова
16 июля 2021 года, 13:09
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«В офисе прохладно - работает кондиционер. Но почему-то стало болеть горло, больно глотать. Что это может быть?» - спрашивает Анастасия, Великие Луки

Резкие перепады температуры воздуха неблагоприятно отражаются на местном иммунитете, когда секреторные иммуноглобулины А на слизистых оболочках не успевают приспосабливаться к меняющимся условиям. В связи с этим местная бактериальная микрофлора получает шанс для ускоренного размножения. А поскольку в её состав могут входить не только непатогенные, но и условно-патогенные представители (например, золотистый стафилококк или β-гемолитический стрептококк группы А), то они очень быстро захватывают новые территории. Поэтому начинает воспаляться и болеть горло, может развиться гнойная ангина с повышением температуры тела и интоксикацией.

Нельзя допускать слишком резких перепадов температуры воздуха и пореже баловать себя в жару мороженым и напитками со льдом. 

Горло под угрозой

терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование состояния обмена веществ и иммунной системы а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.

Горло под угрозой
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6 


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