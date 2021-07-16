Горло под угрозой

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«В офисе прохладно - работает кондиционер. Но почему-то стало болеть горло, больно глотать. Что это может быть?» - спрашивает Анастасия, Великие Луки

Резкие перепады температуры воздуха неблагоприятно отражаются на местном иммунитете, когда секреторные иммуноглобулины А на слизистых оболочках не успевают приспосабливаться к меняющимся условиям. В связи с этим местная бактериальная микрофлора получает шанс для ускоренного размножения. А поскольку в её состав могут входить не только непатогенные, но и условно-патогенные представители (например, золотистый стафилококк или β-гемолитический стрептококк группы А), то они очень быстро захватывают новые территории. Поэтому начинает воспаляться и болеть горло, может развиться гнойная ангина с повышением температуры тела и интоксикацией.