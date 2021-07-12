По правилам: как избежать трагедии на воде

В минувшие выходные на водоёмах в Псковской области погибли сразу двое детей. 10 июля, спасая свою сестру, на карьере под Псковом утонул 15-летний подросток . 11 июля на реке Шелони у деревни Точки в Дедовичском районе погиб 8-летний мальчик.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова призвала родителей не оставлять детей без контроля во время купания, а также попросила напомнить им правила поведения на воде.

Она подчеркнула, что категорически запрещено купание детей без надзора взрослых, в том числе на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах. При этом, обратила внимание омбудсмен, купание возможно только в специально отведённых для этого местах.

- Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений.

- Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).

- Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.

- Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой температуре воды - не более 5-6 минут.

- При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам.

- Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.

- Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.

- Не разрешайте детям самовольно уходить к водоемам и купаться.

- За купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение;

- Во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил ограждения или с берега;

- Решительно пресекать шалости детей на воде.

«Уважаемые родители! Не оставляйте детей без контроля и вы сможете избежать непредвиденных ситуаций» - обратилась к псковичам Наталия Соколова.