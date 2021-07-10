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Общество

Как получить компенсацию, если дом пострадал во время урагана в июне

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Редакция
10 июля 2021 года, 13:16
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Жители, чьи дома пострадали в результате урагана в конце июня в Псковской области, смогут получить компенсацию, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram,

Он отметил, что выплаты будут произведены только владельцам частных жилых домов в Великих Луках, Великолукском, Дедовичском, Невельском, Островском, Куньинском и Себежском районах. Максимальный размер компенсации составит 50 тыс. рублей.

Для получения помощи нужно до конца рабочего дня 12 июля обратиться в администрацию своего муниципалитета. Там необходимо будет оставить заявку и предоставить паспортные данные, указать адрес и при необходимости прислать фотографию повреждений.

«Сотрудники муниципалитета проверят полученную информацию и определят размер компенсации», - пояснил Михаил Ведерников.

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