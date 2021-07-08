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Общество

С любовью к храму

Церковь Петра и Павла с Буя готовится к принесению мощей святых апостолов

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Светлана Синцова
8 июля 2021 года, 17:15
Фото: Арсений Тимашов
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Псковская церковь Петра и Павла с Буя готовится к торжественному принесению мощей наиболее почитаемых святых апостолов. Храм Петра и Павла, недавно ставший подворьем Свято-Троицкого Творожковского монастыря, преображается. Об изменениях во внутреннем убранстве храма, а также о предстоящих торжествах Псковскому агентству информации рассказал помощник настоятельницы Творожковского монастыря, игуменьи Магдалины, по организационным вопросам Сергий Лифенцев.

С любовью к храму
Сергий Лифенцев рассказал, как преобразился храм за время ремонта .
Фото Арсения Тимашова

В конце Петрова поста, 12 июля, в храм Петра и Павла с Буя торжественно передадут мощи святых первоверховных апостолов Петра и Павла. «Наш храм — излюбленный храм Петра Первого, покровителем которого был Апостол Петр. Принесение святых мощей будет совершать наш Владыка, Митрополит Псковской и Порховский Тихон. Это уникальное событие для Пскова», - отметил Сергий Лифенцев.

Торжественные мероприятия будут совершаться на улице с соблюдением всех санитарных норм. «Люди будут стоять на расстоянии друг от друга, в масках. Мы исполняем требования Роспотребнадзора», - отметил помощник настоятельницы.

Сейчас в церкви проводятся ремонтные работы и идет подготовка к престольному празднику. Несмотря на то, что сроки подготовки сжатые — буквально 18 дней — работа проделана очень большая.

С любовью к храму
Храму вернули колокольный звон
Фото Арсения Тимашова

Во-первых, храму вернули колокольный звон. «На колокольне семь колоколов. Пять или шесть лет колокола молчали — была неисправна электронная система. По благословению Владыки, прошли восстановительные работы. Мы пригласили мастеров колокольного звона из Санкт-Петербурга, которые занимаются установкой электроники. Старые молотки выбросили, поставили новые языки, установили новую автоматизированную систему управления колоколами. Электронный звонарь звонит, как настоящий звонарь. Колокольный звон полностью восстановлен, - отметил наш собеседник, и добавил, что уникальная электроника позволяет транслировать 75 колокольных звонов.

Внутренние помещения храма также обновляются. «На данный момент произведены масштабные работы. 12 июля здесь Владыка Тихон будет совершать Божественную литургию с принесением святых мощей, и мы стараемся привести храм в порядок», - сообщил Сергий Лифенцев.

С любовью к храму
Внутренние помещения храма также обновляются.
Фото Арсения Тимашова

По его словам, до ремонта храм был в ужасающем состоянии: стены и потолок были покрыты копотью. В ходе ремонта все поверхности храма были очищены и покрыты специальной известковой краской, которая также одобрена комитетом по охране памятников. «Вы видите храм преображенный, белый и чистый. Благодаря Благословению Владыки, трудам матушки храм преображается. Матушка приезжает, контролирует работы. Стараемся, трудимся», - отметил Сергий Лифенцев.

В ближайшие дни будет установлена акустическая система. Сергей Лифенцев пояснил, что в самом храме акустика уникальная, голосовики, сделанные древними мастерами, не требуют наличия колонок. «Но так как в связи с эпидемиологической ситуацией служба будет совершаться на улице, как того требует Роспотребнадзор, мы устанавливаем акустическую систему. В помещении будут размещены радиомикрофоны, а снаружи, под козырьками, - динамики, чтобы у прихожан была возможность слышать на улице службу, совершаемую в храме. Владыка будет совершать службу, люди будут слышать хор, проповедь», - пояснил он.

С любовью к храму
Территория храма тоже благоустраивается.
Фото Арсения Тимашова

Кроме того, идут работы по благоустройству территории храма, в которой принимают участие прихожане храма и служительницы Свято-Успенского Творожсковского монастыря. Они косят траву, сажают цветы, убирают мусор. «В Храме должно быть красиво, чисто, убрано. Храм должен выглядеть достойно. «Проклят всяк творящий дело Божье с небрежением». Только с любовью к храму, только с душой! И тогда храм даст благодатную радость, и ты ее будешь ощущать», - подчеркнул Сергий Лифенцев.

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