Говорит и показывает

Уже несколько десятилетий Псковский областной радиотелевизионный передающий центр обеспечивает бесперебойную трансляцию общероссийских, а так же коммерческих теле- и радиопрограмм на территории Псковской области. В прошлом году ОРТПЦ отметил 60-летие своей работы. В этом году 20-летие отмечает оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны - Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), филиалом которой является и Псковский ОРТПЦ. Кроме того, президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный работник связи и информации» одному из сотрудников предприятия. О почетной награде, а также о других успехах в работе предприятия по обеспечению качественного приема телевизионных и радиопрограмм рассказал главный инженер ОРТПЦ Дмитрий Максимов.

За значительный вклад

-Указом Президента Звание «Заслуженный работник связи и информации» было присвоено начальнику цеха «Псков» Андрею Алексеевичу Лисову, - сообщил Дмитрий Максимов. Андрей Лисов пришел работать на предприятие после окончания института в 1993 году: работал инженером, ведущим инженером, с 2011года- заместителем начальника цеха. В настоящее время Андрей Алексеевич является начальником цеха «Псков». К цеху Псков относятся сама станция в Пскове и Ваулино, а также несколько маломощных объектов, где нет персонала. За годы работы Андрей Лисов внес большой вклад в развитие и совершенствование телевизионной и радиовещательной сети Псковской области. - Звание «Заслуженный работник связи и информации» Андрей Алексеевич получил за значительный вклад в развитие и реализацию федеральной целевой программы по внедрению цифрового эфирного вещания, которая началась в 2010 году, - пояснил главный инженер ОРТПЦ. В рамках программы развитие радиовещания в РФ на 2009-2018 гг были отремонтированы и реконструированы старые объекты эфирного вещания (мачта-башня и техническое здание — прим.авт), а также построены новые дополнительные объекты. - На момент начала реализации программы было 16 объектов вещания, сейчас - 28. Андрей Лисов участвовал во всех этапах этой работы: замена устаревшего оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию нового. Его деятельность, в основном, связана с эксплуатацией: ремонтом и обслуживанием телерадиовещательного оборудования.

Программы для псковичей

- Мы обеспечиваем эфирным цифровым телевизионным и радиовещанием всю территорию Псковской области. Работаем не только в Пскове — у нас 28 объектов на территории области. Есть подразделение в Великих Луках, в Новосокольниках, в Опочецком районе, в Дедовичах. Построенная сеть цифрового телевидения не только дала всем жителям региона 20 телеканалов в высоком качестве, но и создала инфраструктуру для других услуг связи: радио, интернета, мобильной телефонии. Сейчас в штате предприятия — около 110 человек. Есть станции обслуживаемые, есть — работающие автоматически, практически в каждом районе области. Их работу контролирует отдел управления сетью. - За работой передающих станций РТРС следят и специалисты, и автоматика, которая посылает сигнал о малейших отклонениях в работе любого объекта связи, даже если это не влияет напрямую на работу оборудования. Например, о повышении температуры в контейнере передатчика. В кратчайшие сроки принимаются меры по устранению сбоев и восстановлению вещания. В 2014 году в Пскове был построен Региональный центр формирования программ – где в федеральные программы производятся врезки региональных программы ГТРК Псков . - Сейчас у нас две телевизионные программы с регионализацией— «Россия» и «Россия 24» и две радиопрограммы: «Радио России», «Маяк». На территории станции «Псков» построена передающая спутниковая станция, с помощью которой сформированный сигнал подается на спутник и дальше распространяется для приема программ по всей территории Псковской области. - Это то, что важно для населения Псковской области - смотреть свои местные программы, знать о событиях в области, - отметил Дмитрий Максимов. В настоящее время вводятся в эксплуатацию дополнительные передатчики ФМ-радиовещания. За последние два года в Пскове и области было подключено много новых радиостанций: Радио России, Love Radio , радио «Вера», «Вести ФМ». Сейчас в Пскове в эфире порядка 20 радиостанций. У слушателя есть большой выбор.

Переход на цифру

В 2019 году Псковская область завершила переход на цифровое эфирное ТВ. Аналоговое вещание федеральных телеканалов прекратилось. - В Пскове остался только один аналоговый телевизионный передатчик программы Ю-ТВ, - рассказал Дмитрий Максимов.