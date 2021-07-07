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Общество

Говорит и показывает

Работу сотрудников Псковского ОРТПЦ отметил президент

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Светлана Синцова
7 июля 2021 года, 11:22
Фото: предоставлено Псковским ОРТПЦ
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Уже несколько десятилетий Псковский областной радиотелевизионный передающий центр обеспечивает бесперебойную трансляцию общероссийских, а так же коммерческих теле- и радиопрограмм на территории Псковской области. В прошлом году ОРТПЦ отметил 60-летие своей работы. В этом году 20-летие отмечает оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны - Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), филиалом которой является и Псковский ОРТПЦ. Кроме того, президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный работник связи и информации» одному из сотрудников предприятия.

О почетной награде, а также о других успехах в работе предприятия по обеспечению качественного приема телевизионных и радиопрограмм рассказал главный инженер ОРТПЦ Дмитрий Максимов.

За значительный вклад

-Указом Президента Звание «Заслуженный работник связи и информации» было присвоено начальнику цеха «Псков» Андрею Алексеевичу Лисову, - сообщил Дмитрий Максимов.

Андрей Лисов пришел работать на предприятие после окончания института в 1993 году: работал инженером, ведущим инженером, с 2011года- заместителем начальника цеха.

В настоящее время Андрей Алексеевич является начальником цеха «Псков». К цеху Псков относятся сама станция в Пскове и Ваулино, а также несколько маломощных объектов, где нет персонала.

За годы работы Андрей Лисов внес большой вклад в развитие и совершенствование телевизионной и радиовещательной сети Псковской области.

- Звание «Заслуженный работник связи и информации» Андрей Алексеевич получил за значительный вклад в развитие и реализацию федеральной целевой программы по внедрению цифрового эфирного вещания, которая началась в 2010 году, - пояснил главный инженер ОРТПЦ.

В рамках программы развитие радиовещания в РФ на 2009-2018 гг были отремонтированы и реконструированы старые объекты эфирного вещания (мачта-башня и техническое здание — прим.авт), а также построены новые дополнительные объекты.

- На момент начала реализации программы было 16 объектов вещания, сейчас - 28. Андрей Лисов участвовал во всех этапах этой работы: замена устаревшего оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию нового. Его деятельность, в основном, связана с эксплуатацией: ремонтом и обслуживанием телерадиовещательного оборудования.

Говорит и показывает

Фото предоставлено Псковским ОРТПЦ

Программы для псковичей

- Мы обеспечиваем эфирным цифровым телевизионным и радиовещанием всю территорию Псковской области. Работаем не только в Пскове — у нас 28 объектов на территории области. Есть подразделение в Великих Луках, в Новосокольниках, в Опочецком районе, в Дедовичах.

Построенная сеть цифрового телевидения не только дала всем жителям региона 20 телеканалов в высоком качестве, но и создала инфраструктуру для других услуг связи: радио, интернета, мобильной телефонии.

Сейчас в штате предприятия — около 110 человек. Есть станции обслуживаемые, есть — работающие автоматически, практически в каждом районе области. Их работу контролирует отдел управления сетью.

- За работой передающих станций РТРС следят и специалисты, и автоматика, которая посылает сигнал о малейших отклонениях в работе любого объекта связи, даже если это не влияет напрямую на работу оборудования. Например, о повышении температуры в контейнере передатчика. В кратчайшие сроки принимаются меры по устранению сбоев и восстановлению вещания.

В 2014 году в Пскове был построен Региональный центр формирования программ – где в федеральные программы производятся врезки региональных программы ГТРК Псков .

- Сейчас у нас две телевизионные программы с регионализацией— «Россия» и «Россия 24» и две радиопрограммы: «Радио России», «Маяк».

На территории станции «Псков» построена передающая спутниковая станция, с помощью которой сформированный сигнал подается на спутник и дальше распространяется для приема программ по всей территории Псковской области.

- Это то, что важно для населения Псковской области - смотреть свои местные программы, знать о событиях в области, - отметил Дмитрий Максимов.

В настоящее время вводятся в эксплуатацию дополнительные передатчики ФМ-радиовещания. За последние два года в Пскове и области было подключено много новых радиостанций: Радио России,  Love Radio , радио «Вера», «Вести ФМ». Сейчас в Пскове в эфире порядка 20 радиостанций. У слушателя есть большой выбор.

Переход на цифру

В 2019 году Псковская область завершила переход на цифровое эфирное ТВ. Аналоговое вещание федеральных телеканалов прекратилось.

- В Пскове остался только один аналоговый телевизионный передатчик программы Ю-ТВ, - рассказал Дмитрий Максимов.

Говорит и показывает

Фото предоставлено Псковским ОРТПЦ

По его словам, по сравнению с аналоговым вещанием «цифра» отличается качеством сигнала: четкость, цветность, насыщенность. Но зато либо сигнал есть, либо его нет.

- Если раньше выходил из строя передатчик — пропадала одна теле- или радиопрограмма. Сейчас - сразу же прекращается вещание в мультиплексе. А это 10 телепрограмм и три радиопрограммы. Устранять такие неполадки сложнее, т.к оборудование более сложное. Наши специалисты помимо того, что они радиоинженеры должны быть еще и программистами.

В связи с этим было организовано повышение квалификации практически для всего персонала филиала - начиная от электромехаников, инженерного состава до руководящего состава. Сотрудники ездили на переобучение в Санкт-Петербург.

Есть сложности по настройке принимающего сигнал оборудования и у телезрителей.

- Многие не знают, как правильно настроить ТВ-приемник или приставку, как применить, настроить антенну. И в связи с этим тоже много жалоб от населения. Мы проводили кампанию по информированию населения, консультации проводим, на особо сложные случаи выезжаем, чтобы дать рекомендацию непосредственно на месте.

Предприятие постоянно развивается. В частности, проводится работа по улучшению качества и повышению надежности вещания.

- Со спутниковыми каналами проблемы, помехи возникают, влияют погодные условия (дождь, аномальная жара, распустившиеся листья) . Стараемся использовать резервные волоконно-оптические каналы либо резервный спутник для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

РТРС тщательно анализирует проблемы, которые возникают у зрителей. Для этого работает «горячая линия», Кабинет зрителя на сайте смотрицифру.рф, страницы РТРС в соцсетях.

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