Из потерпевших в виноватые

Закон о тишине в области принят не просто так. Нет-нет да найдутся среди жителей региона те, кого хлебом не корми, только дай пошуметь, когда все спят. Обычно такие истории заканчиваются примерно одинаково: на место приезжают сотрудники полиции, проводят беседы, при необходимости составляют протоколы и дебоширы успокаиваются. Но не в этот раз. На что способны житеи Пскова, которым мешают отдыхать, весь город увидел воскресным утром 27 июня.

Довели до белого каления

Неспокойной выдалась ночь с 26 на 27 июня во дворе дома по ул. Герцена, 10. Любитель Моргенштерна (российский рэп-исполнитель и музыкант — прим. автора) устроил концерт, видимо, любимого им исполнителя прямо под окнами соседей. На дворе было 2 часа ночи, в ту ночь не спали жители четырех домов. И месть их была страшна. Уже утром в социальных сетях появилась фотография той самой злополучной машины, из которой ночью доносилась музыка. На ней при помощи аэрозольного баллончика была нанесены надпись: «Спасибо за музыку в 2.00. Черт, понравилось. Благодарные соседи 4-х домов». Фотография в считанные часы разлетелась по интернету. Сотни лайков и столько же комментариев — подписчики не жалели ни того, ни другого. Как часто это бывает псковичи разбились на два лагеря. В одном сочли такой поступок глупостью, наглостью, нарушением всех прав и норм и взывали к чувству стыда, во втором — радовались, радовались и радовались, что хоть один нарушитель общественного спокойствия получил по заслугам. Первых, к слову сказать, отказалось в разы меньше. «Люди так поступили с этой машиной не из зависти, а потому что надоело, что полиция ничего с этим не может сделать, такие нарушения происходят постоянно. А после такого, я думаю, этот владелец машины уже подумает, мешать людям среди ночи или нет. И не только он», - комментировала Ирина. «Видимо не в первый раз, потому и проучили, - поддержала ее Екатерина. - Правильно и сделали. Надеюсь, что автора письменности не найдут. Таким образом, это и будет эквивалентно штрафу за нарушение общественной тишины». «Напомнило историю с заваренной дверью магазина. Справедливо, но очень жаль, что плохо кончится», - отметила Светлана.

Ищут пожарные, ищет милиция

Тех, кто «идею» не оценил оказалось в разы меньше. Их рекомендации решить вопрос разговорами или обращением в полицию вызывали только усмешки. «Если вы считаете такие методы нормальными для общения, тогда не удивляйтесь, что вашу машину такие же как вы умники подожгут ночью, - написал Марк. - А если человек не прав на это есть полиция , пишите коллективную жалобу на жильца и полиция обязана разбиратся в таких делах. А вы самосуд устраиваете на улицах. Вы что дикари?» «Неужели не было ни одного человека , который мог бы спустится и сказать (объяснить) или пояснить человеку, что он не прав и все», - поддержала его Анастасия. «Выйти и поговорить о чем? Груднички что ли? Не знают, что не надо людей доставать?», - поинтересовался Роман.

Очевидцы в комментариях к фотографиям сообщили, что полиция уже разыскивает человека, разрисовавшего автомобиль. В УМВД России по Псковской области эту информацию подтвердили. -Владелец машины подал заявление в полицию, - отметил начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов. - Проводится проверка, устанавливается лицо, которое причастно к произошедшему. Полномочия составлять протоколы по факту нарушения тишины есть, как у органов местного самоуправления, так и полиции. Так вот по линии полиции с начала года было выявлено 612 таких фактов. Стоит учесть и то, что в связи с внесенными недавно изменениями в закон Псковской области вызывать полицию можно не только, когда шумят соседи, но и когда шумно в общественных местах: в парках, дворах домов, на детских площадках. - В любых подобных случаях надо обращаться в компетентные органы и ни в коем случае не решать проблему таким образом, как решили жители домов по ул. Герцена, - отметил Алексей Баранов. - Потому что порча чужого имущества — деяние наказуемое.

Решить мирным путем

Меры ответственности за порчу предусмотрены как административным, так и уголовным законодательством. Административная ответственность применяется только в том случае, если размер ущерба не значителен (до 5 000 рублей). Если ущерб больше, то человек может быть приговорен к уголовной ответственности. В первом случае штраф составит от 300 до 500 рублей, во втором — вплоть до лишения свободы до двух лет. Превратиться из пострадавшего в виновника мало кому хочется. Решать подобные ситуации люди все же стараются мирными способами. -Когда шумели в доме у соседей я сначала напомнила про закон о тишине с новыми правками, и что если надо, то и до выселения дело доведем, - делиться своими способами борьбы с нарушителями тишины читательница газеты Катерина. - А в следующий раз вызвала полицию. Правда приехала полиция через полтора часа, музыку уже выключили, но к соседям они стучались. А когда подобное произошло во дворе (но это было днем), музыка играла из машины так, что стекла дребезжали, тогда я напомнила водителю, что он не местный и машину оставляет по работе. И мало ли что с ней случится. Только угрозы, видимо, работают.