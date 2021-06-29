За вывеской

Принятый в Пскове дизайн-код призван упорядочить вывески на зданиях и сделать город более красивым. На смену вывесок в центре города предпринимателям был дан целый год, однако, как всегда бывает, многие занялись этим в последний момент. В итоге только малая часть организаций и магазинов сменили буквы на фасаде, большая же часть — успели только их снять, чтобы избежать штрафных санкций. Городские власти пытаются прийти предпринимателям на помощь, еженедельно проводя встречи с ними пытаются решить возникающие вопросы.

Маленькие буквы

Основные проблемы предпринимателей, с которыми они сталкиваются в процессе внедрения дизайн-кода, озвучил уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев. Во-первых, это рост стоимости оформления вывесок. «Появился большой спрос на их изготовление. Рекламные организации с этим не справляются. Расходы серьезные - 15-30 тысяч на один торговый объект», - отметил он. Также есть у бизнес-сообщества претензии к размеру шрифта. «Допустимый разрыв от 50 до 70 см — это очень маленькая буква, которая не позволяет отчетливо видеть информацию, которая необходима для привлечения клиентов. Особенно это касается больших зданий торговых центров, где большое количество магазинов. Также нет четкого определения яркого цвета. Кто-то считает красный яркий, кто-то желтый», - сказал он.

«Я понял, что предприниматель всегда прав, - пошутил глава администрации Пскова Александр Братчиков. Однако согласился с тем, что «необходимы временные вывески, чтобы люди могли данным объектом пользоваться». «Что касается цены на изготовление конструкций, цену администрация не может регулировать - это рынок», - отметил он. Впрочем, есть такая мера поддержки, как софинансирование до 50% маркетинговых услуг. По словам заместителя директора по специальным проектам центра «Мой бизнес» Натальи Папишиной: «Лимит средств — 50 тысяч на одного предпринимателя». Алгоритм получения финансирования следующий: поступает заявка от предпринимателя, заключается трехсторонний договор. Центр «Мой бизнес» выступает плательщиком, предприниматель выступает заказчиком, рекламное агентство исполнителем. После завершения работ сумма выплачивается рекламному агентству. Однако этой мерой поддержки могут воспользоваться не все. «Один из туроператоров обратился в Центр «Мой бизнес». В устном виде его проинформировали о том, что компенсация возможна с 1 июня 2021 года, - отметила президент АСТУР Гелена Самохвалова. - Для компенсации необходима смета и сумма проекта и его согласование. Но компенсация в размере 50% стоимости будет произведена только после проверки организации на предмет возможных задолженностей. Если мы говорим о туротрасли в целом, которая весь тот год простояла без действия, у них у всех есть налоговая задолженность».

Контроль «не зверствует»

Также у предпринимателей есть вопросы к контрольным органам. «Если вывеска соответствует правилам благоустройства, а ее заставляют снять на время согласования, я считаю, что это неправильно. Надо согласовать вывеску и оставить ее на месте. Без вывески некоторые торговые объекты просто работать не могут. И, конечно, снятые вывески не украшают наш город, за ними остались серые и белые пятна. В этой части предлагаю найти алгоритм действий. И, наверное, не совсем правильно запугивать штрафными санкциями на пандемийном участке пути», - сказал он.

Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова отметила, что сотрудники контрольного управления «не зверствуют»: «За все это время выдано 11 уведомлений о составлении протокола. Никто еще не получил штраф - первые протоколы, которые были составлены, будут предупреждениями, а не штрафами». По словам главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина, цель дизайн-кода - раскрыть фасад. «Сегодняшние вывески нисколько не украшают. Снял вывеску — не сделал для города хуже. Зато откроются архитектурные элементы, которые этими накладушками закрыты», - сказал он. Кроме того, если снимать вывеску, пока не сделают новую — возникает вопрос: а снимут ли ее вообще когда-нибудь?

Длительное согласование

Еще одна проблема, озвученная бизнес-омбудсменом, - длительное согласование проектов. «По правилам срок 30 дней, но многие говорят, что до сих пор информации о согласовании не поступает», - пояснил Аркадий Мурылев. Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков отметил, что «есть две проблемы: огромные очереди в рекламных агентствах и огромный поток согласительных документов поступил в управление градостроительной деятельности». «Это единственный орган, куда поступают заявки. Не надо никуда больше ничего нести. Они сами по необходимости направят заявку, куда надо и получат согласование. Принцип одного окна здесь действует», - отметил он.

Главный архитектор города Евгений Скачков сообщил, что в настоящее время на рассмотрении находится более 150 заявок от предпринимателей. В день согласовывается 3-4 заявки. То есть необходимо порядка 50 рабочих дней. Павел Волков отметил, что если ситуация с вывеской простая, согласование проходит за несколько дней. «Но есть очень непростые ситуации: при демонтаже ряда вывесок открываем некрасивые фасады - это тоже нарушения правил благоустройства. Простого решения здесь найти нельзя, поэтому такие проблемные вопросы мы согласовываем долго, привлекаем архитекторов Пскова», - пояснил он.

Если много букв

Одним из непростых объектов являются здания на Октябрьском 50 (бизнес-центр) и 54 («Максимус»). Здания находятся в исторической части и сдаются в аренду множеству организаций.