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Десять из десяти

Участники медиа-экспедиции по «Серебряному ожерелью» побывали в Псковской области

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Светлана Синцова
24 июня 2021 года, 13:26
Фото: предоставлено участниками медиа-экспедиции
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С 21 по 23 июня в Псковской области побывали участники медиа-экспедиции по «Серебряному ожерелью». В роли туристов-путешественников выступили журналисты газеты «Петербургский дневник» и телекомпании «ЛенТВ 24». Своими впечатлениями от региона они поделились с «Псковской правдой».

В первый день путешествия по псковской земле участники экспедиции побывали в усадьбе Ореховно. По словам Сергея, новый туристический объект действительно напоминает французский Версаль. Однако питерцев волнует вопрос транспортной доступности этого по-европейски красивого сада для туристов.

Десять из десяти
Цепные мосты в Острове произвели впечатление на путешественников даже днем
Фото предоставлено участниками медиа-экспедиции

- Как я понимаю, автобусы туда не ходят. Только на машине можно добраться, - рассказал продюсер и ведущий проекта «Медиа-экспедиция «Серебряное ожерелье России», руководитель видеослужбы официального издания правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник» Сергей Еремишин.

Затем журналисты отправились и в Пушкинские Горы, где посетили усадьбы, связанные с поэтом. А на следующий день их ждал Остров со знаменитыми цепными мостами, красоту которых путешественники заметили даже днем, без подсветки.

- В этот же день у нас был сплав на каяках по реке Великой, а затем мы поехали в Мальскую долину, где прекрасно провели время. Там нам показали практически все, что там есть: мы побывали в веревочном парке, спустились на троллее, покатались на квадроциклах. Поэтому туристам я бы в первую очередь стал рекомендовать Мальскую долину. Место красивое, и очень хорошо все организовано.

Задуманная нами медиа-экспедиция «Серебряное ожерелье России 2021» — особый информационный проект. За несколько месяцев журналисты побывают в разных регионах и расскажут о наиболее привлекательных местах Северо-Запада. Мы планируем, что в материалах СМИ отразится все природное многообразие 11 регионов Северо-запада нашей страны, что поможет дополнительно раскрыть их туристический потенциал.

Десять из десятиКирилл Смирнов, главный редактор "Петербургского дневника"

И, конечно, в рамках экспедиции были классические экскурсии по Изборску и Пскову.

- В Изборске посетили крепость, Словенские ключи, Труворово городище. А 23 июня в погуляли по Псковскому кремлю и набережным.

Сергей отмечает, что в Пскове он бывал и ранее. По его словам, это его шестая поездка сюда.

- Обратил внимание, что многое изменилось в лучшую сторону. Дороги делаются, туристическая инфраструктура развивается.

Сергей поблагодарил за насыщенную и интересную программу Туристский информационный центр и его директора Ларису Семашко. И отметил, что в Псковской области много красивых мест, где стоит побывать.

- Десять из десяти! Все очень понравилось! Везде стоит побывать, потому что красиво и видно, что ведется работа по привлечению туристов. Все очень понравилось. И в своем фильме мы об этом расскажем, - сказал он.

Итогом визита в Псковскую область станет 26-минутный фильм. Такие ролики питерские журналисты создадут о каждом из 11 регионов «Серебряного ожерелья». Следующей точкой в маршруте ребят стал наш сосед — Великий Новгород. А впереди — еще девять регионов Северо-Запада, которым тоже есть что предложить туристам.


СПРАВКА

Медиа-экспедиция «Серебряное ожерелье России 2021» - уникальный информационный проект, в ходе которого журналисты побывают в разных уголках разных регионов и расскажут о самых привлекательных местах Северо-Запада. Организаторами экспедиции выступили Ассоциация СМИ Северо-Запада (АСМИ), газета «Петербургский дневник» и телекомпания «ЛенТВ 24», при поддержке ведущих медиа Северо-Запада.

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