«И те и другие сказали: «Крутое кино»

Снятый при участии псковских поисковиков фильм «Ржев. Прививка от войны» стал победителем российской национальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств «ТЭФИ- летопись Победы» в номинации «Телевизионный документальный фильм». Одними из первых картину увидели псковичи. Об идее фильма, работе над ним и о том, почему в итоге в нем поет не Манижа, а немецкие рокеры, «Псковской правде» рассказал автор картины Алексей Никулин.

«Мы ничего не вырезали»



- Картина рассказывает о Ржевской битве 1942-1943 годов - одной из самых масштабных и трагических в истории Великой Отечественной войны. Почему вы решили снять этот фильм? - Изначально у Министерства культуры была идея снять фильм о Ржевском мемориале. Я предложил им другую идею: снять фильм о том, зачем нам нужны памятники. То есть о нас с вами, о наших современниках. Нужны нам памятники или не нужны? Мы ставим вопросы гораздо большие, чем создание какой-то «железки». Ведь что-то заставляет нас все это делать: поднимать погибших солдат, возводить памятники, ухаживать за воинскими захоронениями. Фильм об этом. - Вторая часть названия - «Прививка от войны». То есть речь не только о памяти? - В этом названии все. Идею фильма я придумал рано утром: встал и за полчаса написал. Когда думал над ней, вспомнил песню «Хотят ли русские войны». В свое время эту песню запрещали и в СССР, и за границей. У нас она считалась пацифистской, а в Англии сочли, что она пропагандирует идеологию Советского союза. Когда думал над идей фильма, у меня в голове была эта песня. Я хотел объяснить и нам самим, почему мы такие, и объяснить западу, почему мы отличаемся от них: они не ходят в «Бессмертный полк», а мы ходим, они не копают павших, а мы копаем. Мы хотим объяснить, почему мы это делаем. Сначала самим себе. Но и им, в том числе. - В фильме участвуют псковские поисковики. Работа над картиной шла в Псковской области? - Псковские поисковики — мои коллеги. Я сам стоял у истоков образования отряда «Забытый батальон». Это было уже много лет назад. А с Володей [Владимир Бумаков — командир себежского поискового отряда «Забытый батальон» - «ПП»] мы знаем друг друга лет двадцать. В день нашего знакомства мы подняли 30 бойцов. Это было в Псковской области, в районе деревни Александровка. И так получилось, что псковские поисковики поучаствовали в создании трех наших фильмов. Это «Тайна линии Сталина», где Володя - главный герой нашего фильма, «Алексей Маресьев. Последняя тайна настоящего человека» и «Ржев. Прививка от войны». У меня с Псковской областью связано очень много: друзья, работа и даже планы на будущее.

- В фильме звучат мнения разных людей. Для чего вам нужен этот прием многоголосья? - Мы ничего не вырезали. В фильме есть люди, с которыми мы не согласны. Мы хотим показать, что картинка мира не укладывается в черное или белое. На любые события люди смотрят по-разному, их мнение тоже надо иметь в виду. Своего мнения мы не высказываем. У нас говорят герои, они двигают сюжет. Мы ставим вопрос, они на него отвечают. И в принципе результат понятен - к какому выводу мы приходим в конце фильма. В таких работах мы стараемся использовать минимум режиссуры. Когда мы снимаем, не всегда знаем конец истории. Но таков жанр документального кино: ты не должен знать конец истории. Кстати, фильм о Маресьеве снимался на протяжении двух с половиной лет, состоялось девять экспедиций, и к каким выводам мы придем, мы до конца не знали. И это такая же история. Мы хотели поставить вопросы, которые нас, как авторов, волнуют, а двигать сюжет должны были конкретные люди — Маргулис, Кончаловский, Бумаков, Хофман. Я просто задавал вопросы нашим спикерам: провокационные, чтобы раскрыть их мнение, вытащить их из скорлупы. И мне кажется, что они получились живые и настоящие. - Ответы на какие вопросы вам важно было получить? - Если моих друзей, поисковиков, спрашивать, зачем ходить в лес и выкапывать солдат, они сразу и не ответят. Эти ответы у нас где-то внутри и их надо вытащить. «Для чего тебе это надо? Они же там лежали 70 лет и еще 20 пролежат. Что изменится на планете?» Ну да, им мы ничем не поможем. Но себе то можем помочь. Надо сохранить в себе возможность чужую трагедию чувствовать своей болью. Нам это как людям очень нужно: не быть равнодушными. На эти вопросы наши герои достаточно честно отвечали. И, ладно, русские, но даже немцы, молодые рокеры немецкие… Поэтому при всех наших неудачах и очень сложной работе, я считаю, что в целом фильм получился. Но даже если бы он не стал победителем ТЭФИ, мы бы все рано думали, что свою задачу выполнили.

«Немцы поют песню о войне»



- Откуда брали героев? Тех же немецких музыкантов? - Немецких музыкантов мы нашли благодаря Евгению Шулимовичу Маргулису, с которым мы дружим много лет. Мы обратились к нему с просьбой найти кого-то из молодых, чтобы спел песню «Журавли» в кадре. Сначала он нам рекомендовал девушку, которая выступала от России на Евровидении — Манижу. Я с ней списывался. Но в итоге мы ни до чего не договорились.

А потом он сказал, что есть немецкая группа JUNO17, поют на русском языке Окуджаву «Бери шинель, пошли домой». При этом не знают русского языка. Нам захотелось увидеться с ними - они как раз в это время были в Москве. Лидер группы Филипп Хофман сначала настороженно к нам отнесся: что за киношники, о чем они хотят снять фильм? Но когда мы повидались, как-то почувствовали друг друга. Мы сразу решили, что хотим их сделать героями фильма. Через какое-то время мы выбрали студию и записали. И они сказали то, что было нужно. Но это не постановка. Это наша большая удача. И Маргулис и Хофман — они дают эмоцию, нерв, фильму. Все-таки через песню много чего можно выразить. Немцы поют песню о войне, и рассказывают как относятся к нам и к нашей истории. - Помимо музыки, в фильме есть стихи Твардовского... - На самом памятнике строчка из стихотворения Твардовского: «Мы за родину пали, но она спасена». Да и, кроме Твардовского, никто об этом и не писал в стихотворной форме. А он нашел совершенно потрясающие слова, которые прямо ком в горле. Это стихотворение и вообще закадровый текст читал Виктор Логинов — актер, который воспринимается очень многими людьми как комедийный. Когда он прочитал сценарий, сказал, что доплатит нам денег, лишь бы его взяли. Но получилось, наоборот: мы ему все-таки заплатили. (Смеется). Правда, для нас это был риск, потому что в восприятии людей он комедийный актер, которого многие не воспринимают как драматического актера. Он доказал, что это не так.

«Планета Псков»



- В фильме речь идет и о возведении мемориала, посвященного Ржевской битве. Чем интересен этот памятник? - Это очень мощный памятник. Очень правильно говорит скульптор Андрей Коробцов, что если бы люди не поддержали эту идею, никто бы денег не выделил. А деньги всем миром собирали, как на храм Христа Спасителя когда-то. Пришло время сказать, что да, Ржевская битва — это наша трагедия. И люди ездят к памятнику, фотографируются, там полно машин, полно людей в любую погоду. Люди постят это в соцсетях. Ржевский монумент стал наравне с Родиной-матерью. И наш фильм поддерживает идею памятника. Это фильм-реквием. Нам пришлось отстаивать свою идею. Кому-то казалось, что этому фильму не помешают официальные лица, другие герои и несколько иные идеи. Просили вырезать останки солдат из фильма. Но мы оставили - зритель должен видеть последствия войны. Памятник и Ржевская битва — это повод поговорить о нас самих. Мы хотели этим фильмом объединить людей разных политических взглядов. Самое интересное — и те, и другие сказали: «Крутое кино». Что они думали, что конъюнктурная работа, а зашло многим людям. А значит мы заложили камешек в то, что объединяет людей в нашей стране.



- В фильме не так много информации о самой битве, исторических справок. Это сделано намеренно? - Намеренно. Если человек хочет узнать больше — пусть читает. Наша задача сказать, что такая трагедия была. Иначе — это будет уже другой жанр: разные историки из разных стран будут на это по-разному смотреть. То есть сухой разбор полетов, который будет интересен узкой аудитории. А мы хотели, чтобы это было интересно многим. Достаточно того, что мы сказали о том, что это была трагедия, о которой долго не говорили. Ржевская битва и создание мемориала - это повод, чтобы поговорить о нас самих, о нашем отношении к прошлому, пусть даже очень трагическому. Мы не будем создавать мифы, как Пивоваров, который говорит о том, что это была бойня. Историки говорят: выхода не было ни у немцев, ни у русских, кроме как жечь в огне дивизию за дивизией. И это делали с обеих сторон, в то время это было неизбежно. Мы, как люди, которые живут в эпоху интернета, обласканные цивилизацией, часто смотрим на события через призму сегодняшнего восприятия. А это надо рассматривать с позиций того времени. Я как человек, который занимается съемками исторических фильмов, и как поисковик, скажу — 1942 год был самый тяжелый. Половину территорий «оттяпали», вся промышленность уехала, мы отступали по всей территории России. Это время поражений. Тяжело было именно психологически: чем все это кончится? Казалось, что Россия кончилась. - Как долго снимался фильм и не помещала ли съемкам пандемия? - Пандемия очень помешала. В фильме должен был сниматься Андрей Сергеевич Кончаловский. Он прочитал сценарий, ему он очень понравился. Но он сидел на карантине и не получилось. У нас поджимали сроки, отчетность перед минкультом. В итоге стали монтировать без Кончаловского. Кроме того, должны были быть участники Ржевской битвы с той стороны. Мы планировали поехать в Берлин, но не поехали. Это наша большая неудача. Кроме того, затянулись сроки. Мы снимали фильм 13 месяцев - столько же, сколько длилась Ржевская битва. Но, тем не менее, получился хороший фильм.

