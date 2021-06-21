Вместо моря

Лето — это время, когда хочется на море. Но из-за пандемии коронавируса границы большинства стран остаются закрытыми для россиян, на «русском юге» из-за наплыва туристов все забронировано до осени. Псковичам остаются местные курорты, благо у нас есть свое море - Псковско-Чудское озеро. О том, многим ли жителей региона удастся там отдохнуть, «Псковская правда» узнала на загородных турбазах.

Бронь до осени

- Заполняемость полная — до августа включительно. Уже есть заявки на осень, - рассказали в пансионате «Кривск». - У нас уже все предварительно забронировано. Есть какие-то окошечки, если кто откажется или заболеет. Большая часть клиентов - это сотрудники Банка России. Но поскольку с недавнего времени пансионат открыт для всех желающих, приезжает множество гостей из разных регионов. В пансионате отмечают, что псковичей среди его гостей стало больше: еще в 2020 году их практически не было, «буквально в месяц две семьи». Сейчас же они чаще всего берут туры выходного дня. А вот гости из других регионов, - Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Московской и Ленинградской областей, - приезжают надолго. Бывают редкие гости с Урала, из Сибири. Стоимость отдыха меняется, но повышение незначительное за счет инфляции. - На услуги как таковые удорожания сильного нет. А сезонное удорожание на бронирование, на номера, на питание зависит лишь от роста цен в принципе. Так как мы ведомственный пансионат, мы специально цены не поднимаем. В принципе услуги почти не подорожали с прошлого года, цена изменилась незначительно. С погодой в этом году тоже повезло, считают в пансионате. - Погода хорошая была в праздничные дни. У нас есть катер свой, лодки, катамараны. Поэтому псковичи часто спрашивают, звонят. Но сейчас, наверное, спонтанно не получится приехать отдохнуть — лучше бронировать заранее.

На базе отдыха «Тридевятое царство» отметили, что по сравнению с предыдущими годами в этом сезоне мало что изменилось: - Летом у нас и так не было свободных мест. Цены на проживание и услуги остались на уровне прошлогодних. В «Тридевятом царстве» пояснили, что цены на проживание не менялись порядка трех лет. Зато появились новая услуга - прокат sup-серфа. А также идет реставрация старых объектов и строится новый коттедж.

Высокий спрос

- У нас каждое лето довольно высокий спрос, и это лето не исключение, - рассказали в центре загородного отдыха «Лукоморье». Особого спроса со стороны псковичей на базе тоже не заметили - «всегда много и псковичей, и москвичей, из жителей Санкт-Петербурга». - Наши гости заранее бронируют, иногда даже зимой. Приезжают из разных регионов, иногда даже из-за рубежа, но в этом году иностранцев мало. Обычно больше. Впрочем, для жителей Псковской области в «Лукоморье» стараются создать комфортные условия, чтобы даже приехав на один день, они могли хорошо отдохнуть. - Раньше на пляже яблоку негде было упасть, сейчас у нас не так много людей, наверное, потому что боятся массовых скоплений. Поэтому для привлечения туристов мы предлагаем семейный отдых одного дня. Вход платный, но гости получают комплекс услуг: свободное пользование шезлонгом, водными аттракционами, спортивными площадками. Мы придумываем акции, чтобы гостям было интереснее. Например, если посетители беседку арендуют на целый день, то мы предоставляем отдых одного дня бесплатно на пляже.

Кстати, как отметили в «Лукоморье», для отдыхающих добавили больше беседок с мангалом. При этом цены на проживание и услуги остались «в пределах тех же значений, что было раньше». В загородном клубе Ustje Beach Resort, который находится в деревне Устье Гдовского района, спрос всегда стабильный. - Ситуация следующая: нас очень здорово рекламирует «Букинг», поэтому бронирование на июль - очень плотненько, - отметили в Ustje Beach Resort. Однако даже в этот «невыездной» сезон псковичей среди клиентов клуба мало: - Мы находимся на отшибе Псковской области. Поэтому к нам едет, в основном, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Москва. Цены на проживание в этом году не повышались. А в прошлом выросли из-за того, что коттеджи отапливаются сжиженным газом, а тот вырос в цене. Из новых услуг в загородном клубе появилась канатная дорога. Правда, троллей предназначен для детей. Впрочем, для семей с детьми в Ustje Beach Resort много развлечений: детские площадки, футбольное и волейбольное поля, прокат лодок и велосипедов.

На острова

Есть в Псковской области и островной туризм. Талабские острова популярны как у псковичей, так и у приезжих. - У нас все хорошо. Ничего не поменялось, как в прошлом году было, как в позапрошлом, - рассказали в инфоцентре «Талабы». - Мы предлагаем экскурсии на остров Залита и Белова с обедом, трансфером, люди ездят. Есть гостиница на острове, где можно остановиться. Мы не заметили спада. В мини-отель «Тихая гавань» на острове Залита гости приезжают в основном из Санкт-Петербурга и из Москвы. Цены «немножко повышаются». Но и сервис становится качественнее. - Отель работает четвертый год. Чем больше людей о нас узнают - тем больше едут.

Цены не накрутили

- Основные клиенты загородных отелей — все-таки не псковичи, - отметила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

Если мы будем отталкиваться от уровня заработной платы в регионе, то возможно, цены покажутся высокими. Но они связаны с реальными расходами, которые идут на содержание средств размещения. И я не заметила, чтобы кто-то в Псковской области, как на российском юге, воспользоваться пандемийной ситуацией и начал накручивать цены

Светлана Баранова, председатель Псковского областного союза туриндустрии

По ее словам, востребованность загородных отелей и турбаз зависит от нескольких условий: - Первое — стоимость размещения и степень комфортности. Для псковичей важны услуги по пользованию хорошим пляжем, а также предпочтительнее не слишком дорогие объекты размещения, если это не связано с проведением праздников, банкетов, что в усеченной форме, но проводится и сейчас. Псковичи часто используют загородные отели для проведения корпоративных мероприятий. Но если речь идет об отдыхе в комфортных объектах размещения, то основным клиентом являются иногородние, которые вырываются из своих столиц и едут к нам на свежий отдых иногда на очень продолжительное время. Светлана Баранова считает, что в нашем регионе достаточно адекватный уровень цен на услуги загородных отелей и турбаз. - Конечно, если мы будем отталкиваться от уровня заработной платы в регионе, то возможно, цены покажутся высокими. Но они связаны с реальными расходами, которые идут на содержание средств размещения. Наши средства размещения загородные страдают от сезонности загрузки. Содержание самого средства размещения обходится дорого, а загрузка 30-70% - не самая высокая. Каждый кто занимается бизнесом, рассчитывает собственную рентабельность. И если вложения дают отдачу 30%, понятно откуда возрастает цена. Но я не заметила, чтобы кто-то в Псковской области, как на российском юге, воспользоваться пандемийной ситуацией и начал накручивать цены. В то же время касательно инфраструктуры концепция загородного отдыха в первую очередь определяется близостью расположенности к столицам. Чем ближе к Москве или Санта-Петербургу — тем круче.