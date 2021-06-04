Горячий фронт

Мечтающие об отпуске псковичи следят за новостями туротрасли, как за сводками с фронта. Возобновились авиаперелеты по маршруту Псков-Анапа — но сохраняется эмбарго на полеты в Турцию. Открыты для россиян Кипр и Марокко — но по возвращении домой надо сдавать уже не один, а два ПЦР-теста. «Псковская правда» узнала у представителей туристического бизнеса региона, какие направления актуальны этим летом и что можно бронировать без риска провести отпуск дома.

Выбирать не из чего

- Наиболее актуально — получить от руководства страны разъяснения, куда вообще можно ехать. Потому что выбирать не из чего, - отметила председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова. По ее словам, официально открытых направлений для массового отдыха сегодня нет. - Увы, ничего из массовых направлений не открыто. Рейсы, которые осуществляются в большинство стран — грузопассажирские. Например, прямые рейсы в Грецию есть, но это рейсы не туристического назначения. Купить туристический пакет, в который входит авиаперелет, размещение, трансфер, сейчас невозможно.

ЦИФРЫ Как сообщает газета «Коммерсантъ», в 2021 году на РФ приходится 51% забронированных туров на лето. 49% путешествующих по стране организованных туристов отправятся в Краснодарский край, 20,9% — в Крым, 12,7% — в Кавминводы. Средний чек при бронировании тура по России за год увеличился на 36%, до 64,2 тысяч рублей. Туры за рубеж подорожали на 39%, до 121,5 тысяч рублей.

Руководитель турфирмы «Глобал Тревел Псков» Александр Ефимов и вовсе считает, что пока на зарубежном туризме можно поставить крест. - Египет не отрыт еще, хотя его во всех СМИ пропиарили, что он будет открыт чуть ли не с середины мая, а уже июнь наступил [4 июня глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что «ожидает открытия рейсов в Египет в ближайшие дни» - «ПП»]. Турция закрыта, хотя из других стран туристы летают, в результате народ опять испытывает недоверие к нашему правительству, которое решает какие-то политические вопросы за счет населения России. Тунис «приоткрыт»: одному туроператору дано разрешение, остальные — в подвешенном состоянии. Тоже непонятная ситуация, - охарактеризовал обстановку с выездным туризмом Александр Ефимов. При этом, как считает руководитель «Глобал Тревел Псков», туристам, привыкшим летать на Красное или Средиземное море, «переориентироваться» на российские курорты сложно: - У нас есть Черное море, которое прогревается только к середине июня.

Египет не отрыт еще, хотя его во всех СМИ пропиарили, что он будет открыт чуть ли не с середины мая, а уже июнь наступил. Турция закрыта, хотя из других стран туристы летают, в результате народ опять испытывает недоверие к нашему правительству, которое решает какие-то политические вопросы за счет населения России. Тунис «приоткрыт»: одному туроператору дано разрешение, остальные — в подвешенном состоянии. Тоже непонятная ситуация. Александр Ефимов, директор турфирмы «Глобал Тревел Псков»



По его словам, большинство псковичей «сидят дома». Во-первых, уровень жизни многих из них стал ниже. Во-вторых, они боятся строить любые планы, потому что те «в одно мгновение могут быть перечеркнуты». Единственный позитивный прогноз — это вероятность того, что в сентябре откроют Прибалтику. - Тогда псковичи смогут куда-то выезжать. Хотя бы на Балтийское море, - сказал Александр Ефимов. В то же время президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-запада «Астур» Гелена Самохвалова не считает ситуацию по выездному туризму такой уж плохой. - Не могу сказать, что у наших турагентств или туроператоров по выезду плачевное положение. Если люди выдержали и продолжают работать, то клиенты возвращаются, - говорит она.

Цены выросли

По словам Гелены Самохваловой, для туристов, желающих отправиться за пределы РФ, «те страны, которые потихонечку открываются, наши туроператоры предлагают по достаточно приемлемым ценам». - Понятно, если летишь далеко — цены внушительные. Но опять же не за счет того, что кто-то искусственно их поднимает, а за счет дальности полетов, тарифов и всей политической ситуации. Мы знаем, что сейчас творится с небом, - говорит она. Директор турфирмы «Отдых круглый год» Татьяна Калинина обратила внимание на абсурдную ситуацию: «Страна открыта — рейсов нет. Страна закрыта — рейсы есть». - Египет открыт, но рейс только до Каира. В Сербию еще можно полететь. В Великобританию два рейса в неделю. Хорватию открыли, ждем — это хорошее направление для пляжного отдыха. Но помимо того, что отрыта страна, Росавиция должна дать допуски авиакомпаниям.

Если мы говорим о пляжном отдыхе, в этом сезоне пик спроса на курорты Крыма и Краснодарского края. И псковичи в этом случае в более выигрышном положении, нежели другие регионы, которым надо ехать до аэропорта, поскольку наша полетная программа дает возможность и в Симферополь вылететь два раза в неделю, и в Анапу, и в Краснодар, и в Сочи, и посетить Абхазию Гелена Самохвалова, президент «Астур»





Директор турфирмы также обратила внимание на то, что как только закрыли Турцию, цены по другим направлениям выросли просто в разы. - Особенно Краснодарский край, Абхазия, Крым. Мы сравниваем наши февральские брони и то, что сейчас, — большая разница, - рассказала она. По словам Гелены Самохваловой, когда начались послабления ограничений, был спрос на санаторно-курортный отдых в Белоруссии. Но потом появились определенные финансовые сложности, связанные с необходимость делать тест несколько раз, и люди отказывались от купленных путевок. - Но здесь надо отдать должное - белорусские коллеги не применяли штрафных санкций. Если были отказы за сутки, то делали стопроцентные возвраты, - отметила она. Что касается условий въезда, то, по словам Татьяны Калининой, самые лояльные предлагает Мексика: - Не нужен ПЦР-тест. Необходимо либо электронное разрешение, либо Шенген. Кипр разрешает привитым гражданам въезжать без ПЦР-тестов. Если нет сертификата о вакцинации — тест сдается до вылета и по прилету в страну. Так же и в Арабских Эмиратах. Если результат теста оказывается положительным, туристы «отдыхают» в ковидном обсерваторе. Среди псковских туристов таких случаев не было. Но они бывают.

Нужно поспешить

Практически все представители псковского турбизнеса отмечают спрос на российские курорты. - Курорты Краснодарского края, Абхазия, Крым - это номер один по бронированию, - говорит Татьяна Калинина. - Псковичи сейчас в хорошем положении: есть выбор, - отмечает Гелена Самохвалова. - Если мы говорим о пляжном отдыхе, в этом сезоне пик спроса на курорты Крыма и Краснодарского края. И псковичи в этом случае в более выигрышном положении, нежели другие регионы, которым надо ехать до аэропорта, поскольку наша полетная программа дает возможность и в Симферополь вылететь два раза в неделю, и в Анапу, и в Краснодар, и в Сочи, и посетить Абхазию. Также Ленинградская область — наш Финский залив как альтернатива полюбившимся Пярну и Юрмале, которые сейчас в силу закрытия границ мы не можем посетить. Но залив тот же, и ехать недалеко. А учитывая расписание и количество наших «Ласточек», это достаточно доступно.

Хорошо прошли майские праздники. Сейчас мы сможем говорить о том, что нет мест на праздники июньские. Все отели забронированы. Радует спрос на новые маршруты. Себеж спрашивают даже московские туристы. Светлана Баранова, председатель Псковского областного союза туриндустрии

Также, по ее словам, псковичи активно спрашивают поездки по России. - РЖД запустило элетропоезда по Кавказу и по южным направлениям — это интересная альтернатива. Едешь на поезде — он же и гостиница — выходишь, смотришь что-то. Светлана Баранова также констатирует спрос на российские курорты. Она согласна, что этому способствует открытие авиасообщения из Пскова. Но не все так радостно: акционные тарифы ушли, цены на билеты в Анапу и Сочи подорожали и уже нет возможности найти хороший отель по хорошей цене. - Пока будут свободные места на рейсы, это будут покупать. Но уже не так много возможностей найти на нашем юге недорогое комфортное размещение, потому что в условиях закрытых границ оно стало пользоваться большим спросом. Поэтому псковичам, которые делают выбор в сторону отдыха, нужно поспешить, - предупредила директор «Континента». В то же время «импортозамещение» помогло не всем. Директор турфирмы «Глобал Тревел Псков» отметил, что даже такая мера поддержки, как «туристический кэшбэк», большого эффекта не принесла. - Туры на 12 июня — в Калининград, Карелию, Выборг, Кронштадт, Петербург, - набираются. А дальше — полнейшая яма. Такого никогда не было. Но даже на эти туры у нас не тот спрос, который был раньше, когда народ жил нормально и границы были открыты.

Псков принимает гостей