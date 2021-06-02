За долги в ответе

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с сотрудниками «Газпром газораспределение Псков» провели традиционный рейд по отключению недобросовестных абонентов, проживающих в частном секторе. На этот раз в списке было 16 адресов, сумма задолженности по каждому из которых варьировалась от 11 000 до 127 000 рублей.

- Добрый день! Мы из «Газпром межрегионгаз Псков», приехали отключать вам газ за долги. Если у вас есть такая возможность, перезвоните, - такое сообщение оставила на автоответчике должника начальник группы по работе с дебиторской задолженностью ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Елена Платоненко.

Хозяев дома по ул. Родниковой не оказалось дома. Последние показания они подавали за февраль, уже тогда долг составлял 16 000 рублей, сейчас сумма возросла до 20 000 рублей. Прежде чем отключать дом от газа, сотрудники компании созвонились с должником. Сразу он не ответил, но спустя какое-то время перезвонил. Объяснил, что долг должен был оплатить сын и искренне удивлялся, что тот этого до сих пор не сделал.

- Ответственность за регулярную оплату потребленного газа лежит на собственнике газового оборудования и именно он должен контролировать вопросы оплаты. Газ придется отключить, - поясняет Елена Платоненко. - Если вы пустите наших специалистов на территорию участка, то отключение вам обойдется в разы дешевле, чем если они это сделают с улицы.

Среди должников попадаются и люди ответственные. Хозяйка дома, расположенного на Крестовском шоссе сама позвонила в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с просьбой газ отключить. Понимая, что оплатить долг сейчас не может, она сознательно перестала пользоваться газом.