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Общество

За долги в ответе

Более 7 000 жителей Псковской области имеют просроченную задолженность за газ

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Ольга Нефёдова
2 июня 2021 года, 17:33
Фото: Ольга Нефёдова
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Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с сотрудниками «Газпром газораспределение Псков» провели традиционный рейд по отключению недобросовестных абонентов, проживающих в частном секторе. На этот раз в списке было 16 адресов, сумма задолженности по каждому из которых варьировалась от 11 000 до 127 000 рублей.

- Добрый день! Мы из «Газпром межрегионгаз Псков», приехали отключать вам газ за долги. Если у вас есть такая возможность, перезвоните, - такое сообщение оставила на автоответчике должника начальник группы по работе с дебиторской задолженностью ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Елена Платоненко.

Хозяев дома по ул. Родниковой не оказалось дома. Последние показания они подавали за февраль, уже тогда долг составлял 16 000 рублей, сейчас сумма возросла до 20 000 рублей. Прежде чем отключать дом от газа, сотрудники компании созвонились с должником. Сразу он не ответил, но спустя какое-то время перезвонил. Объяснил, что долг должен был оплатить сын и искренне удивлялся, что тот этого до сих пор не сделал.

- Ответственность за регулярную оплату потребленного газа лежит на собственнике газового оборудования и именно он должен контролировать вопросы оплаты. Газ придется отключить, - поясняет Елена Платоненко. - Если вы пустите наших специалистов на территорию участка, то отключение вам обойдется в разы дешевле, чем если они это сделают с улицы.

Среди должников попадаются и люди ответственные. Хозяйка дома, расположенного на Крестовском шоссе сама позвонила в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с просьбой газ отключить. Понимая, что оплатить долг сейчас не может, она сознательно перестала пользоваться газом.

За долги в ответе
Такие рейды сотрудники Газпрома совершают постоянно

А вот жильцы дома по ул. Киевской – напротив, на контакт идти не хотели: двери не открывали, на звонки не отвечали. По словам соседа, хозяева не работают, не платят не только за газ, но и за свет и воду. Только за газ у них накопился долг в размере 17 500 рублей. Специалисты компании поставили заглушку на трубу, не заходя на участок. И теперь, чтобы подключить газ, хозяевам придется оплатить не только долги, но и затраты по отключению, и работы по подключению газа.

Приостановить подачу топлива региональная компания по реализации газа может уже за два месяца неоплаты. Однако поводом для отключения газа могут стать не только долги, но и отсутствие договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО).

Газовое оборудование в буквальном смысле слова вещь взрывоопасная, ответственность за состояние своих газовых колонок и плит несут сами жильцы.

- Необходимо, чтобы специалисты вовремя обслуживали оборудование, - отметила Елена Платоненко. - По существующему законодательству техобслуживание проводится не реже одного раза в год.

Отметим, что на конец мая просроченная задолженность населения перед ООО «Газпром межрегионгаз Псков» составила почти 9,5 млн рублей. Долги перед региональной компанией имеют 7 262 абонента. Больше всего должников живут в Пскове и Псковском районе. Их суммарный долг составляет более 6 млн рублей. 

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