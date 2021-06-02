Жюри сказало: «Верю!»

Почему источнику резервного питания блока основной защиты генератора срочно необходима модернизация? Ответ на этот вопрос теперь точно знает половина сотрудников Псковской ГРЭС. Яркое выступление Степана Васильева, инженера электрического цеха на отборочном этапе конкурса молодых специалистов и рационализаторов захватило внимание публики. Степан с жаром рассказал о выявленной проблеме и своем изобретении, доказал его важность и необходимость для сохранения надежной работы электростанции. Члены жюри единогласно сказали: «Верю!» и Степан вышел в полуфинал конкурса, где будут рассмотрены лучшие разработки представителей двенадцати электростанций ПАО «ОГК-2».

Степан Васильев окончил Дедовичский многопрофильный техникум по специальности «Электомонтаж», затем продолжил обучение в областном университете. На Псковскую ГРЭС молодой специалист пришел в 2008 году. За этот период освоил профессии электрослесаря, дежурного электромонтера, инженера по релейной защите и автоматике. Почему выбрал электричество? Да потому, что это достаточно сложно, а в сложном очень интересно разбираться. Степан погружен в свою работу. Поверхностные знания – это не про него. Все, что он делает – досконально изучит, рассмотрит смежные процессы, выведет причинно-следственные связи. Он не останавливается на достигнутом и почти всегда находится в состоянии учебы. Для того, чтобы идти в ногу со временем, нужно постоянно развиваться и совершенствоваться, считает Степан.

«Тема конкурсной работы возникла в процессе наблюдения за оборудованием, – рассказывает молодой специалист. – Мы выявили такую проблему: в проекте Псковской ГРЭС источники резервного питания основной защиты генератора не имеют гальванической развязки. Это означает, что любое короткое замыкание на шинах щита постоянного тока, например, при замене лампочки, может привести к останову энергоблока. Я считаю, что это серьезный недостаток и его необходимо исправлять. Блоков питания с необходимыми характеристиками в продаже не оказалось. Пришлось конструировать самостоятельно. Используя методические руководства, спустя три месяца работы, мы с коллегой по цеху Андреем Пеньковым все же сделали нужный нам элемент.