Турборежим

Сема и Соня Виноградовы живут на хуторе в Пушкиногорском районе, каждый день преодолевают путь в 23 километра до школы и совсем не стремятся в областной центр. Зато объездили уже полстраны, участвуя в самых разных научных олимпиадах и конкурсах, и помогают отцу, который восстанавливает дореволюционный турбиностроительный завод, чтобы превратить его в музей.

Волшебный барабан

- Сема сейчас в седьмом классе, Соня — в пятом. Учатся в Пушкиногорской средней школе и участвуют в различных мероприятиях в Петербурге, в Москве и других российских городах, - рассказывает отец ребят, Владимир Виноградов. У Семена и Сони есть научный руководитель - учитель немецкого языка Лариса Геннадьевна Ивахева. Педагог помогает детям готовиться к многочисленным мероприятиям. Но и сами ребята с удовольствием занимаются своими разработками и проектами, а потом презентуют их широкой публике. - В этом году дети ездили VIII Молодежный космический форум «Семихатовские чтения» в Екатеринбург. Сема привез туда волшебный барабан. Это игрушка такая, как в «Поле чудес». Аппарат говорит голосом Якубовича: «Вращайте, пожалуйста, барабан». В зависимости от того, какой сектор выпадает, он либо анекдот рассказывает, либо музыку исполняет, либо конфетку выдает.

Помогал Семену создавать «волшебный барабан» программист электростанции в Дедовичах. Но электроникой и программированием ребенок занимается уже давно, особенно ему нравится создавать разные полезные механизмы. Например, разработанная мальчиком автоматической система подачи удобрений для картофелесажалки используется в хозяйстве уже второй год. - Мы на хуторе живем. У нас дома есть трактор, к нему картофелесажалка. Сема смотрел, как все это делается: сначала картофель высыпали, потом прыскали удобрением, снова засыпали в картофелесажалку. Потом в борозду тоже нужно было положить минеральные удобрения. И он сделал механизм, с помощью которого при посадке картошки удобрение добавляется автоматически. Электронику сам делал, чтобы это все дозировалось, вовремя подавалось. Сейчас используем эту систему, - говорит Владимир. Впрочем, и развлекательные штуки, созданные мальчиком, пользуются успехом у взрослых и детей. Тот же «волшебный барабан» был отмечен на различных образовательных форумах, а у юных участников этих конкурсов неизменно вызывает интерес.

Защита от комаров

Вместе с братом на Молодежном космическом форуме в Екатеринбурге побывала и младшая сестренка Соня. Она представляла работу вне конкурсной программы, поскольку не попадала в нее по возрасту. Но, как отмечает Владимир, работа, с которой выступала школьница, уже заняла второе место на всероссийской конференции в Казани. - У нее было исследование средств защиты от комаров. Как репеллентов, которые продаются в магазинах, так и домашних средств. Изучала время действия, что полезно, что вредно, - отмечает отец Сони.

Средства от комаров юная исследовательница испытывала не только на себе, но и на родителях. - Она исследовала, сколько времени действуют препараты, какой эффективнее. Все это было оформлено в графиках, в цифрах. Кстати, из работы юного биолога можно узнать о народных средствах борьбы с комарами. - Например, эффективный метод — поджечь гриб-трутовик. Очень помогает. Но таким способом можно только на улице пользоваться. Также помогает муравьиная кислота. Тряпочку положить на муравейник, а когда муравьи по ней побегают, натереть кожу. Еще хорошо помогает сок некоторых цветов. В целом, по словам отца, Соне очень нравится ухаживать за животными. Причем, двух своих собак, павлинов и прочих домашних питомцев девочке не хватает. - Дома у нее террариум сделан, туда ящерок и тритонов собирает. Там они у нее все лето живут, до спячки. Она их кормит, мух ловит им. Правда, жизнь девочка хочет связать не с биологией, а с туризмом. Практиковаться в этом направлении тоже есть возможность. Пару лет назад Владимир решил восстановить в деревне Захино дореволюционный турбиностроительный завод. На участке еще многое предстоит сделать, но музей под открытым небом уже посещают туристы, которым интересна история этого места. И если со взрослыми общается отец, то дети — общаются с ровесниками. - Соня очень компанейская. Дети приезжают, она сразу с ними знакомство заводит, собачек своих показывает, сразу общий язык находи, - говорит он. Что касается старшего ребенка, то он уже попробовал себя в роли экскурсовода. Экскурсии проводит для ровесников, детей из своей школы. - Ребята сначала на такого гида с улыбочкой смотрят. Но когда он начинает рассказывать - понятно, грамотно - уже с интересом слушают. Кстати, с темой «Турбиностроительный завод» Сема в этом году выступал и на конференции «Шаг в будущее». Рассказывал, как эта «детская» экскурсия появлялась, какие материалы использовал.

Походы в горы

О будущей профессии пока серьезно не задумывается. По словам отца, хочет поступать либо в Бауманку либо в Московский автодорожный институт (МАДИ). - Сейчас Сема увлекается внедорожной ездой. У него своя «Нива». На дороги, конечно, не выезжает, ездит на закрытой территории. Установил на нее резину зубастую, как у меня на УАЗике стоит, всякие прибамбасы. Все хочет участвовать в соревнованиях. Но до 18 лет не получится. Зато с родителями Сема и Соня ездят много и часто. И не только в школу, путь до которой ежедневно занимает полчаса. - В Псков они не рвутся. Зато любят отправиться куда-нибудь подальше, - говорит отец.