Турборежим

Сема и Соня Виноградовы живут на хуторе в Пушкиногорском районе, каждый день преодолевают путь в 23 километра до школы и совсем не стремятся в областной центр. Зато объездили уже полстраны, участвуя в самых разных научных олимпиадах и конкурсах, и помогают отцу, который восстанавливает дореволюционный турбиностроительный завод, чтобы превратить его в музей.
- Сема сейчас в седьмом классе, Соня — в пятом. Учатся в Пушкиногорской средней школе и участвуют в различных мероприятиях в Петербурге, в Москве и других российских городах, - рассказывает отец ребят, Владимир Виноградов.
У Семена и Сони есть научный руководитель - учитель немецкого языка Лариса Геннадьевна Ивахева. Педагог помогает детям готовиться к многочисленным мероприятиям. Но и сами ребята с удовольствием занимаются своими разработками и проектами, а потом презентуют их широкой публике.
- В этом году дети ездили VIII Молодежный космический форум «Семихатовские чтения» в Екатеринбург. Сема привез туда волшебный барабан. Это игрушка такая, как в «Поле чудес». Аппарат говорит голосом Якубовича: «Вращайте, пожалуйста, барабан». В зависимости от того, какой сектор выпадает, он либо анекдот рассказывает, либо музыку исполняет, либо конфетку выдает.
Изобретение Семена «Волшебный барабан» видели участники различных образовательных форумов
Фото из личного архива Владимира Виноградова
Помогал Семену создавать «волшебный барабан» программист электростанции в Дедовичах. Но электроникой и программированием ребенок занимается уже давно, особенно ему нравится создавать разные полезные механизмы. Например, разработанная мальчиком автоматической система подачи удобрений для картофелесажалки используется в хозяйстве уже второй год.
- Мы на хуторе живем. У нас дома есть трактор, к нему картофелесажалка. Сема смотрел, как все это делается: сначала картофель высыпали, потом прыскали удобрением, снова засыпали в картофелесажалку. Потом в борозду тоже нужно было положить минеральные удобрения. И он сделал механизм, с помощью которого при посадке картошки удобрение добавляется автоматически. Электронику сам делал, чтобы это все дозировалось, вовремя подавалось. Сейчас используем эту систему, - говорит Владимир.
Впрочем, и развлекательные штуки, созданные мальчиком, пользуются успехом у взрослых и детей. Тот же «волшебный барабан» был отмечен на различных образовательных форумах, а у юных участников этих конкурсов неизменно вызывает интерес.
Вместе с братом на Молодежном космическом форуме в Екатеринбурге побывала и младшая сестренка Соня. Она представляла работу вне конкурсной программы, поскольку не попадала в нее по возрасту. Но, как отмечает Владимир, работа, с которой выступала школьница, уже заняла второе место на всероссийской конференции в Казани.
- У нее было исследование средств защиты от комаров. Как репеллентов, которые продаются в магазинах, так и домашних средств. Изучала время действия, что полезно, что вредно, - отмечает отец Сони.
Соня Виноградова - юный автор исследовательский работ.
Фото из личного архива Владимира Виноградова.
Средства от комаров юная исследовательница испытывала не только на себе, но и на родителях.
- Она исследовала, сколько времени действуют препараты, какой эффективнее. Все это было оформлено в графиках, в цифрах.
Кстати, из работы юного биолога можно узнать о народных средствах борьбы с комарами.
- Например, эффективный метод — поджечь гриб-трутовик. Очень помогает. Но таким способом можно только на улице пользоваться. Также помогает муравьиная кислота. Тряпочку положить на муравейник, а когда муравьи по ней побегают, натереть кожу. Еще хорошо помогает сок некоторых цветов.
В целом, по словам отца, Соне очень нравится ухаживать за животными. Причем, двух своих собак, павлинов и прочих домашних питомцев девочке не хватает.
- Дома у нее террариум сделан, туда ящерок и тритонов собирает. Там они у нее все лето живут, до спячки. Она их кормит, мух ловит им.
Правда, жизнь девочка хочет связать не с биологией, а с туризмом. Практиковаться в этом направлении тоже есть возможность. Пару лет назад Владимир решил восстановить в деревне Захино дореволюционный турбиностроительный завод. На участке еще многое предстоит сделать, но музей под открытым небом уже посещают туристы, которым интересна история этого места. И если со взрослыми общается отец, то дети — общаются с ровесниками.
- Соня очень компанейская. Дети приезжают, она сразу с ними знакомство заводит, собачек своих показывает, сразу общий язык находи, - говорит он.
Что касается старшего ребенка, то он уже попробовал себя в роли экскурсовода. Экскурсии проводит для ровесников, детей из своей школы.
- Ребята сначала на такого гида с улыбочкой смотрят. Но когда он начинает рассказывать - понятно, грамотно - уже с интересом слушают.
Кстати, с темой «Турбиностроительный завод» Сема в этом году выступал и на конференции «Шаг в будущее». Рассказывал, как эта «детская» экскурсия появлялась, какие материалы использовал.
О будущей профессии пока серьезно не задумывается. По словам отца, хочет поступать либо в Бауманку либо в Московский автодорожный институт (МАДИ).
- Сейчас Сема увлекается внедорожной ездой. У него своя «Нива». На дороги, конечно, не выезжает, ездит на закрытой территории. Установил на нее резину зубастую, как у меня на УАЗике стоит, всякие прибамбасы. Все хочет участвовать в соревнованиях. Но до 18 лет не получится.
Зато с родителями Сема и Соня ездят много и часто. И не только в школу, путь до которой ежедневно занимает полчаса.
- В Псков они не рвутся. Зато любят отправиться куда-нибудь подальше, - говорит отец.
Больше всего дети любят путешествия и походы
Фото из личного архива Владимира Виноградова
По его словам, детям больше всего понравилось в Карелии.
- Им нравятся природные места: водопады, горы. Как-то раз с Соней, когда она в первом классе училась, поехали на юг на машине. Соня говорит: «Хочу снежные вершины посмотреть». Поэтому мы из Сочи через Туапсе хотели попасть в Карачаево-Черкесию, в горы. Но заехали в Пятигорск, Кисловодск и поехали на Машук.
В Екатеринбурге брату с сестрой тоже многое запомнилось: ходили в тайгу, где им показывали, как добывают золото. Привезли уральских самоцветов.
- Еще походы им нравятся очень. Друзья Семы приезжают к нам с ночевкой и идут в лес. Недалеко от дома, на речку. Шашлыки жарят, суп варят. Раньше мы ездили с ними. Сейчас они сами. Самостоятельные.