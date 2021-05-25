Кинотерапия

Свою дебютную картину выпускница курса Тимура Бекмамбетова Саэлита Андреа снимала в Пскове в 2020 году. Право увидеть фильм первыми получили псковские школьники, которые в нем снимались. Картина рассказывает об отношениях подростков между собой, с родителями, буллинге, трудностях принятия себя. Главную роль в фильме сыграла десятиклассница Виктория Агафонова. Так совпало, что ей, как и ее героине, довелось испытать негативное отношение одноклассников.

От рассвет до рассвета

На съемки Вика попала благодаря маме, которая постоянно отслеживает кастинги, которые проходят в Псковской области. Благодаря маминой вовлеченности в процесс, пару лет назад школьница попробовала свои силы в кино, сыграв в массовке фильма «Учености плоды». И хотя тогда ее роль предполагала только присутствие в кадре, опыт участия в съемке девушке показался интересным. Поэтому когда мама снова предложила ей принять участие в новом кастинге, она не отказалась. Виктория пробовалась наравне со всеми и никак не ожидала, что главная роль достанется именно ей. - Это было очень неожиданно, - говорит она. - Потому что искали полную рыжую девочку, а у меня волосы были русые.

Ради главной роли Вика изменила свой облик: она перекрасила волосы в рыжий цвет и ни капельки не пожалела. Рыжий оказался ей к лицу, поэтому даже после съемок девушка ничего в своем облике менять не стала. Съемки фильма начались в марте, но из-за пандемия коронавируса пришлось самоизолироваться и работу прервали. В следующий раз съемочная группа приступила к съемкам в конце июня. - Было трудно, - признается Виктория. - Порой в сценах, где я должна была плакать, я не могла сдержать смех. Но особенно тяжело давались ночные съемки. Одна из них длилась с самого утра, а затем «до рассвета и еще чуть-чуть». Мама девушки места себе не находила и периодические звонила режиссеру с просьбой наконец-то вернуть дочь домой. Это был последний съемочный день, снимали сцену с проносящимся на рассвете поездом. И в какой-то момент поезд, который проходил мимо каждые 30 минут, не пришел. Совсем отчаявшись, съемочная группа разобрала технику, ее члены уже сели в машину готовые уехать, но тут случилось чудо — солнце начало выходить из-за верхушек деревьев, на секунду все залюбовались и в этой тишине услышали раздававшийся вдалеке шум приближающегося поезда.

По команде оператора все снова заняли свои места. Шум несущегося поезда мешал Вике слышать его указания, но в этот раз он кричал так громко, что она расслышала и выполнила - получилось все, как задумывалось. - Но в такие моменты трудно было настроиться, - признается девушка. - Чувствовалась усталость, измученность, замотанность, сосредоточиться не получалось.

Проснутся знаменитой

История, изложенная в фильме — о девушке Асе, которую не любят в классе и всячески издеваются — Вике близка. Одно время отношения с одноклассниками у нее не складывались, она почти ни с кем не общалась в классе. Съемки в фильме эту ситуацию исправили. Она сдружилась с ребятами, с которыми вместе снималась, поменяла школу и даже подумывает о театральном вузе. «Малышка Вика в те рассветные 7 утра крайнего съемочного дня сказала: «Я на этих съемках делала все, чего больше всего боялась. Были змеи, погружение под воду, заброшки и прогулка перед поездом. Раньше меня почти не было друзей, а теперь сразу столько. Это было лучшее, что со мной произошло за жизнь. Я счастлива». В этот момент звонила в сотый раз ее мама, не зная, что ребенок за четверо суток прожила жизнь и даже больше», - написала режиссер фильма Саэлита Андреа в своем Instagram.

Надо сказать, что первоначально роль Аси должна была сыграть москвичка. Но родители побоялись отпустить девушку на съемки в другой город. Новую исполнительницу главной роли искали уже в Пскове. Претенденток было двое. - Мы почти приняли решение, когда среди тех, кто даже не пробовался на главную роль, увидели Вику и поняли, что она-то нам и нужна, - рассказала Саэлита. - А она даже не знала, что на следующий день проснется знаменитой.

За наградами

Псков совсем не случайно стал местом съемки фильма. Режиссер картины Саэлита Андреа впервые оказалась в Псковской области в далеком 2012 году. Она приехала работать в творческий лагерь «Камчатка» вожатой, с тех пор ездит сюда каждый год. Здесь у нее друзья, готовые всегда помочь. Сама девушка родом из Эквадора. В свое время в Россию приехала изучать физику и математику, но довольно быстро поняла, что она совсем не технарь. Хотела поступить в театральный вуз, но помешало гражданство, поэтому она продолжила учебу в частном вузе при МГУ, где специализировалась на международных отношениях. Дипломат, впрочем, из нее тоже не получился. Говорит, что «таких прямолинейных не берут в дипломаты». Когда студенческая виза в России закончилась, Саэлита уехала в Китай и преподавала там английский в лингвистической гимназии.

Свою мечту — учиться в театральном вузе — она все же отчасти воплотила, когда поступила в киношколу «Арка» при Высшей школы экономике. В этом году Саэлита ее оканчивает. А фильм «Слониха» — дипломная работа начинающего режиссера. Тема буллинга, непонимания и одиночества выбрана не спроста. - Так как я много лет работала в лагере «Камчатка», то и интересны мне были подростки с их проблемами, взглядами на жизнь, возможностями, - говорит Саэлита. - Но смотреть фильм, в котором десять минут бегают счастливые дети, было бы интересно только тем самым детям. Нужно было рассказать о какой-то проблеме. У меня в детстве и подростковом возрасте трудностей со сверстниками не было, поэтому я обратилась за помощью к сценаристу. С ней мы обсудили возможные варианты, она предложила сценарий и идею, а я ее доработала. Это был совместный творческий труд, но и от своей главной идеи - рассказать про подростков, показать их личные истории — я не отступила. Его создатели мечтают, чтобы фильм стал участником кинофестивалей, в том числе европейских. Уже решили, что непременно это будет «Кинотавр» и фестиваль студенческих работ «Святая Анна». После этого короткометражка появится в открытом доступе на YouTube.

СПРАВКА В кадре можно увидеть псковских школьников Богдана Скородумова и Ксению Скурятину. Задействованы в фильме и взрослые актёры: Ольга Наговицына, Сергей Петров и Татьяна Иванова Организацией съёмок и кастинга занимались исполнительный продюсер фильма Елена Бедрицкая и креативный продюсер Оксана Скурятина. Звукорежиссёр — Вадим Цветков. Все они тоже псковичи. Оператор — Евгений Орёл.