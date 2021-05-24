Лучше всех

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Школьница из Пскова поразила жюри престижного конкурса чтением стихов

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Ольга Нефёдова
24 мая 2021 года, 17:48
Фото: Фото Ксении Лупаковой
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Ксения Лупакова живет в Пскове всего пару лет. В этом году заканчивает Гуманитарный лицей. Углубленно изучает физику и математику, при этом увлечена литературой и историей родного края, виртуозно играет на гуслях, но жизнь без волейбола кажется ей скучной, чувствует себя на сцене, как рыба в воде, но мечтает стать летчиком.

Псковские тайны

Лупаковы переехали в Псков пару лет назад. Папа Ксении — священник, поэтому семье часто приходилось переезжать с мест на место. Сама Ксюша родилась в Невеле, до десятого класса училась в Гдове.

Практически сразу после переезда в Псков влилась в ряды молодежного проекта «Тайны псковских храмов». Недавно в рамках проекта появилось новое направление — «Литературный Псков».

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Девятый класс Ксения оканчивала в Гдове
Фото предоставлено Ксенией Лупаковой

- Сам проект объединяет творческих активных ребят, интересующихся историей, в том числе историей родного края, - рассказывает Ксения. - А в нашей рубрике «Литературный Псков» мы рассказываем о писателях и поэтах, которые писали о Пскове и области.

Ее дебютом в этой рубрике стал ролик о Саше Черном, в котором Ксения рассказывает о поэте и читает его стихотворение «На площади Navona».

- Мы тогда только начинали делать эти ролики под руководством руководителя проекта, экскурсовода Маргариты Жемчужной, - поясняет Ксения. - Именно она набросала исторический текст и помогла мне выбрать стихотворение.

К съемке Ксения готовилась почти месяц: заучивала текст, работала над дикцией, интонацией и выразительностью.

- У меня проблема с датами — я плохо их запоминаю, поэтому боялась ошибиться, а вот стихи учу легко, у меня к ним душа лежит.

Ролик записали на удивление быстро - потребовалось чуть меньше двух часов, еще пару недель ушло на монтаж. Результат превзошел все ожидания. Подписчики группы, где он был выложен, отмечали особу манеру и душевность чтеца.

Приятный сюрприз 

Отправить запись на конкурс поэтической декламации «История России в стихах», который уже третий год проводит Российское историческое общество, взялась руководитель проекта Маргарита Жемчужная. Сама Ксения в подробности конкурса не вдавалась и его ходом не интересовалась.

Лучше всех
Проект «Тайны псковских храмов» объединил псковскую молодежь
Фото предоставлено Ксенией Лупаковой

- Пару дней назад мне позвонили и сказали, что у меня первое место, - говорит школьница. - Спросили, знаю ли я об этом. Я, конечно, удивилась, потому что совсем об этом забыла.

Участвовать в конкурсе могли дети дошкольного и школьного возраста от 4 до 18 лет включительно. В этом году поступило почти 3 000 заявок из 79 регионов России, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик, Таджикистана, Турции и Франции. От конкурсантов требовалось загрузить на YouTube видеоролик, в котором они читают стихотворение отечественного автора, посвященное истории России. Ролик Ксении признан лучшим в номинации для учащихся 9-11 классов.

Данный конкурс Российское историческое общество проводит уже в третий раз. Количество участников говорит само за себя — молодежь интересуется историей, ей не чужда литература. Но главное — это то, как преподносят конкурсанты отобранные произведения. Они не просто читают их, они мыслят и делятся своими переживаниями со зрителями

Лучше всехВалерий Кузьмин, руководитель реготделения Российского исторического общества, директор Госархива Псковской области

В Москву!

В первых числах июня псковскую школьницу ждут в Москве. У нее будет возможность выступить на Красной площади.

Ксения решила, что обязательно поедет, хотя это и связано с рядом трудностей — девушка заканчивает 11 класс и ей предстоят экзамены.

Для нее это не первый опыт участия в такого рода конкурсах. Она очень артистична и на сцене всегда чувствовала себя, словно рыба в воде.

Лучше всех
В семье Лупаковых четверо детей, Ксения - единственная дочь
Фото предоставлено Ксенией Лупаковой

- Сцена - это ее стихия, - говорит мама девушки Елена. - Она творческая личность и с самого детства участвовала во всевозможных мероприятиях и конкурсах. Друзья, учителя, и те, кто ее знают, в одни голос говорят, что ей надо поступать в театральный вуз.

Но у Ксюши свои планы на эту жизнь. Она хочет быть летчиком и уже прошла медкомиссию. Говорит, что с будущей профессией определилась в восьмом классе, прочитав произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Родители дочь полностью поддерживают, тем более старший сын в свое время тоже сделал неожиданный выбор и стал моряком, теперь уже помощник капитана и ни о чем не жалеет. 

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