За поляной

Праздник, который стал визитной карточкой региона, в этом году снова пройдет не в традиционном для себя формате. Что ждет гостей и зрителей, рассказали директор АНО «Псковконцерт» и областной филармонии Елизавета Барышникова и главный дирижер Псковского симфонического губернаторского оркестра, художественный руководитель праздника Николай Хондзинский.
- К сожалению, в этом году Дни пушкинской поэзии и русской культуры не останутся прежними, - отметила Елизавета Барышникова. - Полностью меняется формат мероприятия, но это не значит, то так будет и в последующие годы. Мы надеемся, что в скором времени, может быть даже в следующем году, все ограничения, касающиеся коронавируса, будут сняты и мы сможем провести праздник в привычном формате, в Пушкинских Горах, на поляне в Михайловском.
В этом же году праздник переместится в залы. Его площадками станут большой концертный зал областной филармонии в Пскове, Научно-культурный центр в Пушкинских Горах и Псковская областная научная библиотека. Проходить он будет в течение трех дней — с 5 по 6 июня.
Год назад меня назначили художественным руководителем праздника и с тех пор он проходит в онлайн, но это правда со мной не связано. Мы пытаемся сделать все возможное для того, чтобы вернуть этот праздник к его истокам. Но ситуация, к сожалению, такова, что на поляне не будет вообще ничего.
Николай Хондзинский, главный дирижер Псковского симфонического губернаторского оркестра
В предыдущие годы на поляне в Михайловском праздник традиционно отмечали целый день. Его посещало огромное количество гостей, в том числе туристов из других городов России.
- Такое количество людей контролировать просто невозможно, - пояснила измененный формат Елизавета Барышникова. - Они перемещаются, общаются и речи о соблюдении социальной дистанции даже идти не может, поэтому и принято такое решение.
Ключевое событие праздника — опера «Евгений Онегин». Ее премьера и второй показ состоятся в большом концертном зале филармонии 4 и 5 июня.
В связи с тем, что будет всего два показа, а количество мест в зале ограничено, далеко не все смогут увидеть этот проект в рамках празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры, поэтому мы обещаем, что эта опера останется с нами, мы обязательно будем показывать ее в течение следующего концертного сезона.
Елизавета
Барышникова, директор АНО
«Псковконцерт» и областной
филармонии
Над постановкой вовсю работают, репетиции проходят в Пскове и Санкт-Петербурге. Солистами оперы выступят как звезды псковской сцены, так и сцены Мариинского театра. Среди них - Гелена Гаскарова, Владимир Мороз, Роман Арндт. В постановке оперы в общей сложности занято около 120 человек.
- Это масштабный проект, уже идет изготовление декораций, - отметила Елизавета Барышникова. - Мы работали с известным петербургским художником и нас уже впечатляет то, что мы видели на эскизах. Надеемся, что и нашим зрителям понравится.
На 6 июня запланировано проведение балетного гала-концерта с участием «Имперского русского балета» Гедиминаса Таранды. В программе будут звучать музыкальные произведения из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Половецкие пляски».
Сразу несколько мероприятий — 5 и 6 июня - пройдут в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах. «Сказки Пушкина» привезут артисты театра вокально-режиссерского факультета Санкт-Петербургской консерватории. Кроме того, выступят музыканты ансамбля «Псков».
Все мероприятия, который пройдут в рамках праздника, можно будет посмотреть онлайн. Трансляция пройдет на YouTube-канале «Псковконцерт» и Псковской областной филармонии.