За поляной

Праздник, который стал визитной карточкой региона, в этом году снова пройдет не в традиционном для себя формате. Что ждет гостей и зрителей, рассказали директор АНО «Псковконцерт» и областной филармонии Елизавета Барышникова и главный дирижер Псковского симфонического губернаторского оркестра, художественный руководитель праздника Николай Хондзинский.

- К сожалению, в этом году Дни пушкинской поэзии и русской культуры не останутся прежними, - отметила Елизавета Барышникова. - Полностью меняется формат мероприятия, но это не значит, то так будет и в последующие годы. Мы надеемся, что в скором времени, может быть даже в следующем году, все ограничения, касающиеся коронавируса, будут сняты и мы сможем провести праздник в привычном формате, в Пушкинских Горах, на поляне в Михайловском.

В этом же году праздник переместится в залы. Его площадками станут большой концертный зал областной филармонии в Пскове, Научно-культурный центр в Пушкинских Горах и Псковская областная научная библиотека. Проходить он будет в течение трех дней — с 5 по 6 июня.