Полусухой закон

«Псковская правда» выяснила, в каких муниципалитетах региона и когда именно будет запрещена торговля алкоголем в связи со школьными «последними звонками».

Здравый смысл и коронавирус

Из-за антикоронавирусных мер в этом году последние звонки в школах Псковской области пройдут в усеченном формате: без традиционных шествий выпускников, массовых мероприятий и банкетов. Участие в торжественной части родителей, аниматоров и фотографов с видеооператорами разрешено, но только при наличии у них справок о вакцинации и (или) отрицательных результатов теста на коронавирус.

Читайте также 18.05.2021 17:07 В Пскове началось ПЦР-тестирование родителей выпускников

Со всем этим псковичи, разумеется, смирились: надо так надо, инфекция ведь еще не побеждена. Тем более, что региональные власти пошли навстречу родителям выпускников, гарантировав им бесплатные ПЦР-тесты. Однако многих интересует вопрос: будут ли в дни последних звонков и выпускных в регионе традиционно уже запрещать торговлю алкоголем? И дело тут, разумеется, не в «горящих трубах», а в здравом смысле: ведь если нет мероприятия, то, по логике, нет и повода для запрета. Тем более что он зачастую подталкивает людей на придумывание разного рода «схематозов» и употребление суррогатов. Впрочем, пресловутый «здравый смысл» в этой сфере и так регулярно подвергается испытаниям. То продажу спиртного в некоторых муниципалитетах запрещают тотально, даже в тех волостях, где давно уже нет никаких школ, а значит, и выпускников. То даты выпускных, а значит и запреты, «не бьются» между Псковом и Псковским районом, так что все желающие могут приобрести искомое в соседнем муниципалитете, благо на дальнем Завеличье граница между городом и районом довольно условна.

Решение о том, чтобы не вводить запрет, было принято коллегиально в связи с тем, что по предложению Роспотребнадзора проведение последних звонков растянуто на 8 дней. Но в День защиты детей, День молодежи и в дни выпускных запрет на продажу алкоголя будет действовать Наталия Соколова, уполномоченный по правам детей в Псковской области

Особые дни

Кстати, запрет на продажу спиртного в «особые дни» вводится не «оптом» на всей территории области, а в каждом конкретном муниципалитете: посредством принятия местных актов. «Псковская правда» решила разобраться в данном вопросе и с помощью коллег из районных газет, которых входят в состав издательского дома «Медиа 60», выяснила, в каких городах и районах региона запретительные меры будут действовать и когда конкретно. Итак, из 26 муниципалитетов региона запрет на торговлю алкоголем в мае будет введен в 12: это Новоржевский, Себежский, Палкинский, Порховский, Пыталовский, Плюссский, Островский, Опочецкий, Невельский, Куньинский, Псковский и Великолукский районы.

Читайте также 18.05.2021 11:32 Запрета на продажу алкоголя во время последних звонков в школах Пскова не будет

Что касается конкретных дат, то они разнятся. В Пыталовском, Островском, Новоржевском, Плюсском, Красногородском и Палкинском районах не будут продавать спиртное 21 мая. Причем в последнем муниципалитете запрет диверсифицирован. Речь идет о конкретных населенных пунктах: поселке Палкино, селе Качаново, деревнях Родовое, Новая Уситва, Вернявино и Слопыгино. В Порховском районе продажа алкогольной продукции будет запрещена 21 и 24 мая. В Опочецком - 21 и 25 мая. В Пушкиногорском - 22 мая.