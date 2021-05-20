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Общество

Полусухой закон

Где запретят продажу алкоголя в дни последних звонков?

Текст:
Алексей Кедров
20 мая 2021 года, 13:04
Фото: Инфографика Кирилла Гавриленко
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«Псковская правда» выяснила, в каких муниципалитетах региона и когда именно будет запрещена торговля алкоголем в связи со школьными «последними звонками».

Здравый смысл и коронавирус

Из-за антикоронавирусных мер в этом году последние звонки в школах Псковской области пройдут в усеченном формате: без традиционных шествий выпускников, массовых мероприятий и банкетов. Участие в торжественной части родителей, аниматоров и фотографов с видеооператорами разрешено, но только при наличии у них справок о вакцинации и (или) отрицательных результатов теста на коронавирус.

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Со всем этим псковичи, разумеется, смирились: надо так надо, инфекция ведь еще не побеждена. Тем более, что региональные власти пошли навстречу родителям выпускников, гарантировав им бесплатные ПЦР-тесты. Однако многих интересует вопрос: будут ли в дни последних звонков и выпускных в регионе традиционно уже запрещать торговлю алкоголем? И дело тут, разумеется, не в «горящих трубах», а в здравом смысле: ведь если нет мероприятия, то, по логике, нет и повода для запрета. Тем более что он зачастую подталкивает людей на придумывание разного рода «схематозов» и употребление суррогатов.

Впрочем, пресловутый «здравый смысл» в этой сфере и так регулярно подвергается испытаниям. То продажу спиртного в некоторых муниципалитетах запрещают тотально, даже в тех волостях, где давно уже нет никаких школ, а значит, и выпускников. То даты выпускных, а значит и запреты, «не бьются» между Псковом и Псковским районом, так что все желающие могут приобрести искомое в соседнем муниципалитете, благо на дальнем Завеличье граница между городом и районом довольно условна.

Решение о том, чтобы не вводить запрет, было принято коллегиально в связи с тем, что по предложению Роспотребнадзора проведение последних звонков растянуто на 8 дней. Но в День защиты детей, День молодежи и в дни выпускных запрет на продажу алкоголя будет действовать

Полусухой законНаталия Соколова, уполномоченный по правам детей в Псковской области

Особые дни

Кстати, запрет на продажу спиртного в «особые дни» вводится не «оптом» на всей территории области, а в каждом конкретном муниципалитете: посредством принятия местных актов. «Псковская правда» решила разобраться в данном вопросе и с помощью коллег из районных газет, которых входят в состав издательского дома «Медиа 60», выяснила, в каких городах и районах региона запретительные меры будут действовать и когда конкретно.

Итак, из 26 муниципалитетов региона запрет на торговлю алкоголем в мае будет введен в 12: это Новоржевский, Себежский, Палкинский, Порховский, Пыталовский, Плюссский, Островский, Опочецкий, Невельский, Куньинский, Псковский и Великолукский районы.

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Что касается конкретных дат, то они разнятся. В Пыталовском, Островском, Новоржевском, Плюсском, Красногородском и Палкинском районах не будут продавать спиртное 21 мая.

Причем в последнем муниципалитете запрет диверсифицирован. Речь идет о конкретных населенных пунктах: поселке Палкино, селе Качаново, деревнях Родовое, Новая Уситва, Вернявино и Слопыгино.

В Порховском районе продажа алкогольной продукции будет запрещена 21 и 24 мая. В Опочецком - 21 и 25 мая. В Пушкиногорском - 22 мая.

Полусухой закон

Инфографика
В Куньском районе также решили не «стричь всех под одну гребенку». В самом поселке Кунья, деревнях Жижица, Наумово, Каськово и Ущицы запрет введут 21 мая. В деревнях Пухново и Боровково – 24 мая.

Добавим, что в любом случае в Псковской области торговля спиртным будет запрещена 1 июня — в День защиты детей, и 27 июня — в День молодежи. Что касается выпускных вечеров, которые традиционно приходятся на первый месяц лета, то всю будет зависеть от конкретных ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавируса. Напомним, что пока они продлены до 31 мая. И если продолжат действовать в июне, то от масштабных празднований выпускных школам придётся отказаться.

Впрочем, как минимум в Куньинском и Бежаницком районах местные власти уже все для себя решили. В Кунье запрет будет действовать 11 и 25 июня. В Ущицах – 16 июня. В Жижице и Наумово - 25 июня. В Пухново и Боровково – 25 июня. В Бежаницом районе - 8, 11 и 25 июня.

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Комментарии

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