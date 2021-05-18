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Общество

На три буквы

В псковских НКО любой может найти применение себе и помочь другим

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Ольга Нефёдова
18 мая 2021 года, 17:52
Фото: Андрей Степанов
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Еще несколько лет назад трудно было себе представить, что региональные власти будут так много инвестировать в развитие некоммерческих организаций. В этом году Псковская область, одна из немногих, получила стопроцентное софинансирование президентских грантов — 10 миллионов 200 тысяч рублей. Что это значит для псковских НКО?

Активные и целеустремленные 

В Псковской области зарегистрировано 1 044 некоммерческих организаций. Из них три сотни активно ведут свою деятельность.

Сейчас гораздо больше НКО почувствовали в себе уверенность и стали подавать заявки. Будучи человеком, который сам занимался общественной деятельностью, скажу, что таких возможностей получить грант, как сейчас, не было, наверное, никогда

На три буквыНаталья Плявинская, начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области

- Число НКО в области практически не растет, - отметила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская. - Но на место тех, кто прекращает свою деятельность, приходят те, кто активно участвует не только в грантовой деятельности, но и в других мероприятиях.

Прошлый, коронавирусный год способствовал тому, что активно развивались организации, которые оказывали помощь совершенно разным людям, попавшим в трудную ситуацию. Кроме того, целый пласт НКО появился на базе бюджетных учреждений.

- Это важное новое направление для региона, - рассказала начальник отдела общественных проектов Олеся Назарой. - У нас этот вопрос долгое время находился в зачаточном виде, но благодаря плотной работе с тем же комитетом по культуре области, федерациям спорта и другими ведомствами, его решение сдвинулось с мертвой точки.

К примеру, Дома культуры стали создавать НКО, чтобы привлекать средства на свои мероприятия.

- Первый год мы потратили на то, чтобы убедить активные организации участвовать в грантовом конкурсе, - говорит Наталья Плявинская. - Сейчас гораздо больше НКО почувствовали в себе уверенность и стали подавать заявки. Будучи человеком, который сам занимался общественной деятельностью, скажу, что таких возможностей получить грант, как сейчас, не было, наверное, никогда.

Наконец-то мы переходим на электронный формат приема заявок. Это очень удобно. Не надо их сшивать, привозить, искать сотрудников, чтобы отдать. Все можно сделать в электронном виде, удаленно

На три буквыОлеся Назарой, начальник отдела управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области



Условия те же - суммы больше 

Первый в этом году конкурс Фонда президентских грантов уже запущен, в июне будут известны результаты. Управление призывает общественников готовить заявки на осенний конкурс фонда. Тот самый, где вообще нет финансовых ограничений и в заявке можно указать любую сумму.

На три буквы

Фото Андрея Степанова

Лето - это время участия в областных конкурсах субсидий. Первый стартует уже в июне. В этом году он пройдет в совершенно новом формате.

- Наконец-то мы переходим на электронный формат приема заявок, - отметила Олеся Назарой. - Это очень удобно. Не надо их сшивать, привозить, искать сотрудников, чтобы отдать. Все можно сделать в электронном виде, удаленно.

Требования для получения грантов не усложнились, а вот сумма их выросла.

- Если до этого максимальная сумма грантовой субсидии составляла 250 тысяч рублей, то в этом году эта цифра составляет более 500 тысяч, - сказала Наталья Плявинская.

Перезагрузить филармонию 

С приходом лета в Управлении начинается горячая пора. Начиная с конца мая почти каждую неделю в регионе будут проходить совместные с федеральными ведомствами мероприятия. Одно из них — урбанистический хакатон.

- Регион выбирает объект и команда молодых урбанистов, куда войдут архитекторы, урбанисты и дизайнеры, под кураторством именитых экспертов будут разрабатывать свои проекты, а потом жюри выберет проект-победитель, - сообщила Наталья Плявинская.

На три буквы

Фото Андрея Степанова

Объект, над которым будут работать команды, — это Псковская областная филармония. Изменится она только внешне или еще и внутренне — целиком зависит от команд.

- Наставники, эксперты — это федеральные фигуры, но пока нам не озвучили их имена, - сказала Наталья Плявинская. - А вот больше половины участников - ребята из Псковской области. И в этом огромный плюс, потому что пройдя такое обучение они останутся с нами.

Помощь по-соседски

Прошлый год в Псковской области, как впрочем и по всей стране, ознаменовался развитием волонтерства. Была создана площадка Добро.ру. На ней зарегистрировалось много жителей региона.

- Надеюсь, что в этом году темпы не сбавим, - говорит Олеся Назарой. Ресурс довольно удобный. Он позволяет человеку, у которого есть свободное время, зайти в мобильное приложение и узнать, кому поблизости с ним требуется помощь. Купить продукты, выгулять собаку, повесить шторы — выбрать и помочь довольно просто.

- Все добровольцы, регистрируясь, имеют возможность получать баллы за свою деятельность, - рассказала Наталья Плявинская. - Сейчас дорабатывается программа мотивации добровольцев, которая позволит им больше путешествовать, выезжая на добровольческие мероприятия за пределы региона или принимать участие в значимых событиях в области, а также ряд других бонус.

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