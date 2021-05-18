На три буквы

Еще несколько лет назад трудно было себе представить, что региональные власти будут так много инвестировать в развитие некоммерческих организаций. В этом году Псковская область, одна из немногих, получила стопроцентное софинансирование президентских грантов — 10 миллионов 200 тысяч рублей. Что это значит для псковских НКО?

Активные и целеустремленные

В Псковской области зарегистрировано 1 044 некоммерческих организаций. Из них три сотни активно ведут свою деятельность.

Сейчас гораздо больше НКО почувствовали в себе уверенность и стали подавать заявки. Будучи человеком, который сам занимался общественной деятельностью, скажу, что таких возможностей получить грант, как сейчас, не было, наверное, никогда Наталья Плявинская, начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области

- Число НКО в области практически не растет, - отметила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская. - Но на место тех, кто прекращает свою деятельность, приходят те, кто активно участвует не только в грантовой деятельности, но и в других мероприятиях. Прошлый, коронавирусный год способствовал тому, что активно развивались организации, которые оказывали помощь совершенно разным людям, попавшим в трудную ситуацию. Кроме того, целый пласт НКО появился на базе бюджетных учреждений. - Это важное новое направление для региона, - рассказала начальник отдела общественных проектов Олеся Назарой. - У нас этот вопрос долгое время находился в зачаточном виде, но благодаря плотной работе с тем же комитетом по культуре области, федерациям спорта и другими ведомствами, его решение сдвинулось с мертвой точки. К примеру, Дома культуры стали создавать НКО, чтобы привлекать средства на свои мероприятия. - Первый год мы потратили на то, чтобы убедить активные организации участвовать в грантовом конкурсе, - говорит Наталья Плявинская. - Сейчас гораздо больше НКО почувствовали в себе уверенность и стали подавать заявки. Будучи человеком, который сам занимался общественной деятельностью, скажу, что таких возможностей получить грант, как сейчас, не было, наверное, никогда.

Наконец-то мы переходим на электронный формат приема заявок. Это очень удобно. Не надо их сшивать, привозить, искать сотрудников, чтобы отдать. Все можно сделать в электронном виде, удаленно Олеся Назарой, начальник отдела управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области







Условия те же - суммы больше

Первый в этом году конкурс Фонда президентских грантов уже запущен, в июне будут известны результаты. Управление призывает общественников готовить заявки на осенний конкурс фонда. Тот самый, где вообще нет финансовых ограничений и в заявке можно указать любую сумму.

Лето - это время участия в областных конкурсах субсидий. Первый стартует уже в июне. В этом году он пройдет в совершенно новом формате. - Наконец-то мы переходим на электронный формат приема заявок, - отметила Олеся Назарой. - Это очень удобно. Не надо их сшивать, привозить, искать сотрудников, чтобы отдать. Все можно сделать в электронном виде, удаленно. Требования для получения грантов не усложнились, а вот сумма их выросла. - Если до этого максимальная сумма грантовой субсидии составляла 250 тысяч рублей, то в этом году эта цифра составляет более 500 тысяч, - сказала Наталья Плявинская.

Перезагрузить филармонию

С приходом лета в Управлении начинается горячая пора. Начиная с конца мая почти каждую неделю в регионе будут проходить совместные с федеральными ведомствами мероприятия. Одно из них — урбанистический хакатон. - Регион выбирает объект и команда молодых урбанистов, куда войдут архитекторы, урбанисты и дизайнеры, под кураторством именитых экспертов будут разрабатывать свои проекты, а потом жюри выберет проект-победитель, - сообщила Наталья Плявинская.

Объект, над которым будут работать команды, — это Псковская областная филармония. Изменится она только внешне или еще и внутренне — целиком зависит от команд. - Наставники, эксперты — это федеральные фигуры, но пока нам не озвучили их имена, - сказала Наталья Плявинская. - А вот больше половины участников - ребята из Псковской области. И в этом огромный плюс, потому что пройдя такое обучение они останутся с нами.

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