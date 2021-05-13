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Общество

Пушкин, Невский и ковид

Новый руководитель комитета по культуре рассказала об инвентаризации, единой афише и звезде праздника в честь 1000-летия Усвят

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Светлана Синцова
13 мая 2021 года, 10:30
Фото: Михаил Глущенко
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В региональном комитете по культуре не так давно произошли кадровые перестановки. Новым председателем комитета назначена Ольга Тимофеева, ранее занимавшая пост руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области. О том, какие задачи ставит перед собой новый руководитель комитета, о разработке региональной концепции развития культуры, а также о мероприятиях, которые ждут в ближайшее время псковичей, Ольга Тимофеева рассказала в Медиацентре ПАИ.

Единая афиша для региона

- Первое направление деятельности — реализация нацпроекта «Культура». И первое, что будет сделано — это проведение инвентаризации объектов культуры на территории Псковской области, - сообщила Ольга Тимофеева.

Комитет будет работать со всеми муниципальными образованиями, чтобы получить полную информацию о запросах жителей и гостей городов и районов относительно услуг библиотечного и музейного обслуживания, творческого наполнения культурной программы.

По словам Ольги Тимофеевой, будет разработана единая информационная система - «сводная афиша», которая позволит понимать, где и какие мероприятия проходят.

Также большая работа планируется по формированию региональной концепции развития культуры.

У нас разработана «дорожная карта» по созданию региональной концепции развития культуры. Создаваться этот документ будет в несколько этапов. Во-первых, планируется общественное обсуждение — каждый житель Пскова сможет высказать свое мнение о вопросах, которые следует включить в концепцию. После сбора информации будут привлечены эксперты, которые станут работать над этой концепцией в рамках отдельных направлений.

Пушкин, Невский и ковидОльга Тимофеева, председатель комитета по культуре Псковской области

Что касается кадровых изменений внутри комитета, то таковые пока не планируются:

- Сейчас определяем зону ответственности каждого сотрудника и будем смотреть, - пояснила Ольга Тимофеева.

Говоря о специалистах на местах, новый председатель комитета отметила, что они - профессионалы высокого уровня. Об этом говорит тот факт, что в прошлом году два учреждения культуры области обрели федеральный статус: «Получена высокая оценка результатов деятельности». В то же время «кадровая инвентаризация» тоже планируется — в плане привлечения молодых специалистов в сферу культуры.

- Я уже в трех районах побывала, пообщалась с коллегами. Все готовы работать. Будем учить, - рассказала Ольга Тимофеева.

Поправка на корону

Афиша мероприятий на лето сформирована. Но она учитывает эпидемиологическую обстановку в регионе. Так, по словам председателя комитета по культуре, проведение Дней пушкинской поэзии и русской культуры в этом году невозможно в традиционном формате.

- Массовые мероприятия запрещены. В связи с тем, что до сих пор имеются ограничения по пятидесятипроцентной заполняемости залов, к сожалению, в этом году те задумки, которые у нас были, реализовать не сможем, - отметила она.

Пушкин, Невский и ковид
Ледовое побоище «перенесли» на сентябрь
Фото Андрея Степанова

Ольга Тимофеева рассказала, что в рамках федерального плана будет много мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского.

- Два мероприятия этой программы, - реконструкция «Ледового побоища» и хоровой праздник «Славься, Русь!», - должны быть. Мы их перенесли, проведение пока планируется 12 сентября. Также на осень перенесено лазерное шоу, посвященное празднованию 800-летия Александра Невского, которое должно было состояться на территории Псковского кремля.

Еще одно мероприятие по этой теме — фестиваль исторической реконструкции, организованный «Росрекордом» и «Росмолодежью» совместно с администрацией Псковской области, пройдет на территории Изборска в августе.

Усвяты поздравит Пелагея

Планируются и торжества, посвященные 1000-летию Усвят. В этом году праздник традиционно будет проходить два дня.

- Скорее всего, хедлайнером праздника будет Пелагея. Артистка позиционирует себя ученицей Ольги Сергеевой. Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой будет проходить на территории Усвятского района в эти же даты, - рассказала Ольга Тимофеева.

Пушкин, Невский и ковид
Пелагея поздравит жителей и гостей Усвят с днем рождения поселка
Фото crocus-hall.ru

По ее словам, одна из задач предстоящей работы — сделать в муниципальных образованиях два-три опорных мероприятия, которые будет раскрывать потенциал каждого района.

- Курировать их будет комитет по культуре. У нас есть и силы, и средства. Будем изучать историю, чтобы понимать, что близко тому или иному району.

Пока же продолжается работа по ремонту домов культуры и оснащению райцентров автоклубами. Очередная партия такого оборудования поступит в районы в июле этого года.

- Чтобы получить автоклуб, необходимо делать заявку. Она будет профинансирована в рамках нацпроекта. Никаких квот у Министерства культуры нет, - пояснила председатель комитета.

Несколько слов Ольга Тимофеева сказала о объектах культуры Пскова:

- Музей получил федеральный статус, и мы уже не в полной мере курируем их деятельность. Но ни музей, ни театр никуда из Пскова не уехали. Они работают на жителей и туристов. Большое количество выставок сейчас проходит в палатах Постникова. Изначально на этих объектах планировалась организация театрализованных представлений. Но, к сожалению, в силу ограничений сейчас это не представляется возможным.

Также, по ее словам, музей плотно работает и со школьниками и со студентами:

- У них очень интересные программы. Все что делает музей — это знак качества. 

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