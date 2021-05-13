Пушкин, Невский и ковид

В региональном комитете по культуре не так давно произошли кадровые перестановки. Новым председателем комитета назначена Ольга Тимофеева, ранее занимавшая пост руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области. О том, какие задачи ставит перед собой новый руководитель комитета, о разработке региональной концепции развития культуры, а также о мероприятиях, которые ждут в ближайшее время псковичей, Ольга Тимофеева рассказала в Медиацентре ПАИ.

Единая афиша для региона

- Первое направление деятельности — реализация нацпроекта «Культура». И первое, что будет сделано — это проведение инвентаризации объектов культуры на территории Псковской области, - сообщила Ольга Тимофеева. Комитет будет работать со всеми муниципальными образованиями, чтобы получить полную информацию о запросах жителей и гостей городов и районов относительно услуг библиотечного и музейного обслуживания, творческого наполнения культурной программы. По словам Ольги Тимофеевой, будет разработана единая информационная система - «сводная афиша», которая позволит понимать, где и какие мероприятия проходят. Также большая работа планируется по формированию региональной концепции развития культуры.

У нас разработана «дорожная карта» по созданию региональной концепции развития культуры. Создаваться этот документ будет в несколько этапов. Во-первых, планируется общественное обсуждение — каждый житель Пскова сможет высказать свое мнение о вопросах, которые следует включить в концепцию. После сбора информации будут привлечены эксперты, которые станут работать над этой концепцией в рамках отдельных направлений. Ольга Тимофеева, председатель комитета по культуре Псковской области

Что касается кадровых изменений внутри комитета, то таковые пока не планируются: - Сейчас определяем зону ответственности каждого сотрудника и будем смотреть, - пояснила Ольга Тимофеева. Говоря о специалистах на местах, новый председатель комитета отметила, что они - профессионалы высокого уровня. Об этом говорит тот факт, что в прошлом году два учреждения культуры области обрели федеральный статус: «Получена высокая оценка результатов деятельности». В то же время «кадровая инвентаризация» тоже планируется — в плане привлечения молодых специалистов в сферу культуры. - Я уже в трех районах побывала, пообщалась с коллегами. Все готовы работать. Будем учить, - рассказала Ольга Тимофеева.

Поправка на корону

Афиша мероприятий на лето сформирована. Но она учитывает эпидемиологическую обстановку в регионе. Так, по словам председателя комитета по культуре, проведение Дней пушкинской поэзии и русской культуры в этом году невозможно в традиционном формате. - Массовые мероприятия запрещены. В связи с тем, что до сих пор имеются ограничения по пятидесятипроцентной заполняемости залов, к сожалению, в этом году те задумки, которые у нас были, реализовать не сможем, - отметила она.

Ольга Тимофеева рассказала, что в рамках федерального плана будет много мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского. - Два мероприятия этой программы, - реконструкция «Ледового побоища» и хоровой праздник «Славься, Русь!», - должны быть. Мы их перенесли, проведение пока планируется 12 сентября. Также на осень перенесено лазерное шоу, посвященное празднованию 800-летия Александра Невского, которое должно было состояться на территории Псковского кремля. Еще одно мероприятие по этой теме — фестиваль исторической реконструкции, организованный «Росрекордом» и «Росмолодежью» совместно с администрацией Псковской области, пройдет на территории Изборска в августе.

Усвяты поздравит Пелагея

Планируются и торжества, посвященные 1000-летию Усвят. В этом году праздник традиционно будет проходить два дня. - Скорее всего, хедлайнером праздника будет Пелагея. Артистка позиционирует себя ученицей Ольги Сергеевой. Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой будет проходить на территории Усвятского района в эти же даты, - рассказала Ольга Тимофеева.