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Общество

Псковский медицинский

Медицинское направление ПсковГУ поможет закрыть кадровый дефицит в регионе

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Светлана Синцова
11 мая 2021 года, 18:38
Фото: Андрей Степанов
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В начале мая у ПсковГУ было как минимум два повода для гордости. Программа «Лечебное дело» получила государственную аккредитацию. Вуз включен в Мировой справочник медицинских вузов Всемирной организации здравоохранения. Какие в связи с этим перспективы появляются у университета и его студентов, рассказали представители ПсковГУ.

Ничего неожиданного

- Госаккредитация — это не что-то сверхновое или неожиданное. Команда Псковского государственного университета и профессорско-преподавательский состав Института медицины и экспериментальной биологии системно шли к этому, - сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

По ее словам, любое образовательное учреждение для реализации образовательных программ в части лечебного дела должна иметь два документа: лицензию, которая дает право вести образовательную деятельность, и аккредитацию, которая позволяет выдавать дипломы государственного образца.

Университет в рамках процедуры аккредитации 4 мая получил положительную экспертизу образовательной программы «Лечебное дело». Проверялось содержание образовательной программы, учебно-методические материалы, кадры, оборудование, оснащение лабораторий и других учебных помещений, в целом, проверялся большой комплекс готовности университета к подготовке врачей.

Псковский медицинский Наталья Ильина, ректор ПсковГУ

По словам проректора по учебной работе ПсковГУ Ольги Серовой, подготовка к процедуре аккредитации велась с сентября прошлого года. Работа шла по всем направлениям: были пересмотрены методические рекомендации, заключены дополнительные договоры на электронное обслуживание с библиотекой, которая специализируется на медицинской литературе, в том числе на иностранном языке.

На двух языках

Надо отметить, что программа «Лечебное дело» разработана на двух языках: русском и английском.

- Одна образовательная программа - на русском языке, другая - англо-русская. Два года студенты учатся на английском языке, а начиная с третьего курса переходят на обучение на русском языке, при этом сохраняя связь с обучением на английском языке, - пояснила Ольга Серова.

По словам проректора, в вузе большое количество студентов-индусов. В Индии серьезные требования к получению квалификации врача. Помимо диплома они должны сдать специальное тестирование — доказать свою профессиональную квалификацию.

- Сейчас мы прорабатываем возможность заключения сетевых договоров с индийскими медицинскими университетами. И в рамках этих сетевых образовательных программ студенты будут также готовиться и к тому профессиональному экзамену. Поэтому для нас не только важно набрать студентов и обеспечить их обучение, но важно отследить и качество подготовки, которое должно соответствовать требованиям не только в России, но и в других странах, - отметила Ольга Серова.

Естественно, готовится ПсковГУ и к международной аттестации. И первый шаг на этом пути уже сделан. В числе немногих российских вузов университет включен в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

- Если мы заявляем образовательную программу на английском языке, мы должны соответствовать международным стандартам. Нас включили в перечень медицинских вузов ВОЗ. Это позволит расширить экспорт образовательных услуг. Также попадание в этот список показывает абитуриентам из других стран, что качество подтверждено в Псковском государственном университете, - отметила ректор ПсковГУ.

Медицинские дисциплины в вузе преподают как псковичи, так и специалисты ведущих университетов Санкт-Петербурга и Москвы, Сибирского медицинского университета.

Свой корпус

Уже есть и ответ на вопрос о том, где будут учится будущие врачи. Университет совместно с регионом представил проект строительства нового учебно-лабораторного корпуса. Это здание будет возведено около областной инфекционной больницы.

- Эти земли принадлежали Министерству обороны РФ, по договоренности они уже отчуждены от ведомства, и в зависимости от механизма финансирования, они могут быть отданы университету либо до, либо после строительства. После приезда Михаила Владимировича Мишустина в Псковскую область было принято положительное решение, что учебно-лабораторному комплексу для медицинского факультета Псковского государственного университета быть, - сообщила Наталья Ильина.

Сейчас отрабатываются механизмы выделения финансовых средств. И параллельно сделан проект здания со всеми инженерными системами. Более того, полностью выполнено планирование со всеми лабораториями. «И «мокрые», и «сухие» лаборатории, и мультифункциональные лаборатории не просто разделены по этажам, а спланированы с размещением оборудования, необходимой мебели. То есть полностью проектно-сметная документация с институтом Минобороны отработана», - сообщила Наталья Ильина.

В этой работе принимал участие и профессорско-преподавательский состав института медицины и экспериментальной биологии.

- Мы понимаем, что мы строим и каким должно быть оснащение, - отметила она.

Врачей хватит на всех

Выпускники программы «Лечебное дело» - это врачи общей подготовки. Студенты получают базовое медицинское образование, которое позволяет затем продолжить обучение и стать специалистом через другие образовательные программы — получить дополнительную квалификацию и стать врачом более узкой специализации.

В целом, по словам представителей университета, программа «Лечебное дело» может решить кадровую проблему в первичном звене псковского здравоохранения.

- Именно развитие медицинского образования год назад совместно с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым было представлено практически во всех федеральных ведомствах: Министерстве науки и высшего образования РФ, Министерстве здравоохранения РФ.

Мы показали, какой дефицит медицинских кадров существует в регионе и что можно сделать для решения этой проблемы. Приоритетным инструментом стало то, что на базе университета необходимо развивать подготовку медицинских кадров, - отметила ректор вуза.

По ее словам, анализ по всем регионам показал, что если университет не имеет медицинского факультета, то кадровый дефицит не восполняется за счет целевиков. «А в тех регионах, где есть собственный медицинский факультет, даже если происходит ротация кадров между регионами, проблема кадров все равно решается», - сказала она.

Согласно прогнозу, благодаря выпускникам программы «Лечебное дело», которые останутся в регионе, через три года кадровый дефицит может быть закрыт на 40%. «А через семь лет на 80-100%», - отметила она. 

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