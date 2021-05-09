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Общество

Памятники и память

Самые известные военные монументы Псковской области

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Редакция
9 мая 2021 года, 11:47
Фото: Андрей Степанов
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В Псковской области тысячи памятников, посвященных Великой Отечественной войне, Победе в ней, связанными с нею трагедиями и конкретным людям, вписавшим свои имена в ее историю. Они самого разного масштаба: от скромных обелисков до больших мемориалов. «Псковская правда» вспомнила наиболее известные, собрав информацию о них в открытых источниках. Это ни в коем случае не рейтинг. Это повод еще раз вспомнить о страницах войны, связанных с нашим регионом. В список вошел и знак «Зарождение Знамени Победы»: мемориал, который еще не открыт, но который претендует на то, чтобы стать новым «местом силы» Псковской области.

Памятник Неизвестному солдату в Пскове

Памятники и память

Фото с сайта pskov.ru
Мемориал был открыт 23 июля 1974 года, в дни празднования 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков. Здесь погребен солдат, который погиб на 18-й день войны, 9 июля 1941 года у деревни Батьковичи неподалёку от Пскова. Урну с прахом солдата поместили у подножия орудий - семнадцати орудийных стволов, устремленных ввысь. Рядом - плита с надписью: «Подвиг твой бессмертен». Автором мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата» стал псковский архитектор-реставратор, участник Великой Отечественной войны Всеволод Смирнов.

Памятник Александру Матросову в Великих Луках

Памятники и память

Фото с сайта lukigrad.ru
Монумент был открыт 25 июля 1954 года на площади Александра Матросова. Надпись на мемориальной доске гласит: «Александр Матросов 1924-1943 гг. гвардии рядовой 254 стрелкового полка 56 гвардейской дивизии. Александр Матросов в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за деревню Чернушки, прорвавшись к вражескому дзоту, закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой и тем обеспечил успех наступающего подразделения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.06.1943г. гвардии рядовому Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза».

Мемориальный комплекс «Дулаг-100» в Порховском районе

Памятники и память

Фото с сайта blogspot.com
«Дулаг-100» - немецкий концлагерь для военнопленных и гражданских лиц, располагавшийся недалеко от Порхова и просуществовавший до февраля 1944 года. В нем погибло более 85 тысяч человек. После освобождения Порхова на месте захоронения был воздвигнут обелиск. А в 1983 году возникла идея возведения на месте концлагеря мемориала. Был насыпан земляной холм, установлены бетонные стелы, однако затем строительство было приостановлено. Недостроенный памятник был найден дорожниками при работах на автомобильной трассе под Порховым. В 2015 году начались работы по восстановлению мемориала, создан благотворительный фонд и общественный совет под эгидой Псковского областного совета ветеранов войны. Памятник построили всего за год на средства инициативных и неравнодушных людей. 18 июня 2016 года состоялось торжественное открытие мемориала.

Памятник Клаве Назаровой в Острове

Памятники и память

Фото с сайта wikimapia.org
Клава Назарова была лидером подпольной комсомольской организации в Острове. Ее члены собирали и передавали партизанам сведения о противнике, оказывали помощь раненым советским воинам, попавшим в плен, распространяли листовки с призывами оказать сопротивление оккупантам. Они вывели из строя электростанцию, сожгли здание, где размещалась немецкая полицейская часть. В ноябре 1942 года девушку арестовали, а уже 12 декабря казнили. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза. Памятник Герою стоит на площади, названный именем Клавы Назаровой.

Памятник Алие Молдагуловой в Новосокольниках

Памятники и память

Фото с сайта wikimapia.org
Памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой был возведен в 1979 году. Девушка родилась в Казахстане, но с 14-летнего возраста воспитывалась в Ленинграде в детском доме. Уйдя на фронт в декабре 1942 года она стала снайпером и уничтожила 78 солдат и офицеров противника. Алия Молдагулова была смертельно ранена и погибла в бою в январе 1944 года севернее города Новосокольники. В 1944 году ей посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Памятник Маншук Маметовой в Невеле

Памятники и память

Фото с сайта wikimapia.org
Бронзовый памятник Маншук Маметовой был установлен в Невеле в 1978 году. Маншук Маметова (1922–1943) - пулемётчица 100-й отдельной стрелковой бригады Калининского фронта, гвардии старший сержант, Герой Советского Союза. 15 октября 1943 года в бою за освобождение Невеля, оставшись одна из пулемётного расчёта и будучи тяжело ранена осколком в голову, она уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых.

Памятный знак летчикам в Пскове

Памятники и память

Фото Государственного архива Псковской области
Памятный Знак летчикам - первым Героям Советского Союза в годы Великой Отечественной войны – Степану Здоровцеву, Петру Харитонову и Михаилу Жукову был открыт 22 июля 2005 года в год 60-летия Победы. Обороняя Псков они пошли на таран, вряд ли рассчитывая уцелеть в бою, но сумели посадить свои самолеты. Указом Президиума Верховного Совета от 8 июля 1941 года им было присвоено звание Героя Советского Союза. В годы войны это был первый указ о присвоении высокого звания.

Памятник в честь освобождения Пскова

Памятники и память

Фото с сайта bibliopskov.ru
23 июля 1944 года Псков был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. В память об этом знаменательном событии на скрещении Октябрьского проспекта и Вокзальной улицы был установлен боевой танк Т-34. В день 30-летия освобождения города, 23 июля 1974 года, танк был перемещен на площадку у моста имени 50-летия Октября и стал самостоятельным памятником воинам-освободителям.

Памятный знак «Скорбящая псковитянка» в Порховском районе

Памятники и память

Фото Псковского агентства информации
21 июля 1968 года был открыт памятник «Скорбящая Псковитянка» на месте сожженной 27 ноября 1943 года деревни Красуха Порховского района. В годы Великой Отечественной войны рядом с деревней находился лагерь для военнопленных, в районе активно действовали партизаны. После того, как в ноябре 1943 года недалеко от Красухи была уничтожена немецкая автомашина и ранен начальник штаба 18 армии Фридрих Ферч, в деревню вошел отряд немецких карателей. Они заживо сожгли жителей Красухи: около трех сотен человек.

Памятный знак «Зарождение Знамени Победы» в Идрице

Памятники и память

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Памятный знак «Зарождение Знамени Победы» планируется возвести вблизи поселка Идрица Себежского района. Именно при его освобождении получила свое почетное наименование «Идрицкая» 150-я мотострелковая дивизия, штурмовой флаг которой, водруженный над Рейхстагом, впоследствии стал Знаменем Победы. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил запуск всероссийской краудфандинговой кампании. На возведение монумента надо собрать 16 миллионов рублей. Для перечисления добровольного пожертвования можно воспользоваться  специализированным QR-кодом. Перечисление производится с пометкой «на Знамя Победы».

Памятники и память
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