Памятники и память

В Псковской области тысячи памятников, посвященных Великой Отечественной войне, Победе в ней, связанными с нею трагедиями и конкретным людям, вписавшим свои имена в ее историю. Они самого разного масштаба: от скромных обелисков до больших мемориалов. «Псковская правда» вспомнила наиболее известные, собрав информацию о них в открытых источниках. Это ни в коем случае не рейтинг. Это повод еще раз вспомнить о страницах войны, связанных с нашим регионом. В список вошел и знак «Зарождение Знамени Победы»: мемориал, который еще не открыт, но который претендует на то, чтобы стать новым «местом силы» Псковской области.