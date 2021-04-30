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Общество

Детсовет 60

Ты будешь услышан

Текст:
Людмила Трофимова
30 апреля 2021 года, 17:35
Фото: Газета «Вперед»
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На базе отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе 29 и 30 апреля проходила весенняя смена Псковского регионального детского форума. На мероприятие приехали ребята из разных районов Псковской области.

Что такое детсовет 

Знакомство, тренинги, самопрезентации, семинары, встречи с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой и председателем Псковского облсовпрофа Игорем Ивановым, посадка саженцев в рамках международной акции «Сад памяти» – далеко не полный перечень повестки дня форума.

Притихшая после долгой зимы живописная территория базы отдыха «Алоль» в четверг, 29 апреля, заметно оживилась. Ещё бы, с утра сюда приехали гости, среди которых самые креативные и активные учащиеся Псковской области, потенциальные лидеры и генераторы позитивных социальных инициатив и проектов. Возраст участников детского форума: от 14 до 17 лет, всего около 40 человек.

Детсовет 60

Фото газеты «Вперед»
Программа организаторами продумана так, что скучать некогда. После насыщенной тренингами первой половины дня – обед и долгожданная встреча с Наталией Соколовой.

- Всем здравствуйте! – приветствует ребят омбудсмен.

И в ответ радостный хор голосов: - Здравствуйте, Наталия Викторовна!

- Как разместились, как пообедали?

- Отлично!

- Как же я рада видеть вас не онлайн, а воочию!

И сразу чувствуется, что все искренне рады встрече, что здесь собрались единомышленники. Выбрав минутку, удалось пообщаться с Наталией Викторовной, постоянно окружённой молодёжью.

- Наталия Викторовна, расскажите вкратце, что же такое детсовет, как была создана организация, какие цели преследует и планы воплощает?

- Детский Совет – это команда активных детей и подростков, которые обеспечивают взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка с представителями детско-юношеского сообщества. Детский Совет ведет просветительскую, разъяснительную работу в области защиты прав детей, занимается разработкой, продвижением и реализацией различных форм участия детей в принятии решений по вопросам, затрагивающим интересы ребенка на региональном и федеральном уровнях. В состав совета входят представители от каждого муниципального образования области.

Детсовет 60

Фото газеты «Вперед»
- Сколько времени существует организация?

- Второй год. Первый состав был немногочисленным, всего 7 человек. А в декабре нас прибавилось и по итогам отбора лидеров в Совет вошли 23 активиста. Вот так и сложилось наше сообщество «Детсовет.60» - региональный орган детского самоуправления. В рамках проекта по созданию детсоветов при уполномоченном по правам ребёнка в регионе, мы выиграли грант «Росмолодёжи» и теперь имеем возможность реализовывать его, проводить вот такие форумы, встречи, обучение. Конечно, свои негативные коррективы внесла пандемия, но мы не отчаиваемся, надеемся на развитие нашей инициативы. Летом планируем на база лагеря отдыха «Стремительный» собрать около ста наших активных участников в «Школу лидеров». И на этот весенний форум, кстати, мы уже пригласили креативных и энергичных представителей из школ муниципалитетов.

Защищать, помогать, продвигать

Так озвучил задачи профсоюзных организаций председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Он, как гостеприимный хозяин, предоставивший все условия для проведения двухдневного масштабного мероприятия, прибыл в Алоль и с удовольствием пообщался с участниками форума.

Детсовет 60

Фото газеты «Вперед»
- Я очень рад, что такое значительное и замечательное событие проходит на площадке областного совета профсоюзов. – Сказал он. – Убеждён, что мы воплотим в жизнь наши задумки объединить в молодёжный совет региона уже известные молодёжные организации, такие как территориальные избирательные комиссии, молодёжные парламенты и детский совет, аудитория которого от 14 до 16 лет. Это важно для помощи в профориентационных вопросах, вопросах дальнейшего кадрового продвижения молодёжи и защите их прав.

Кстати, профсоюзная тема в программе обсуждалась активно. Очень интересную презентацию о социальных проектах представила ребятам Эллина Калинина – специалист по проектной деятельности Псковского облсовпрофа

Игорь Иванов приехал не с пустыми руками, а привёз саженцы деревьев хвойных пород и пригласил всех принять участие в акции «Сад Памяти», посвящённой Великой Победе и стартовавшей в эти предпраздничные дни в разных городах и странах.

Детсовет 60

Фото газеты «Вперед»
Стоит ли говорить о том, что предложение было принято с большой радостью. А в процессе посадки деревьев нам ещё удалось поговорить с заместителем председателя детсовета.

Не по-детски

Заместитель председателя детсовета Аня Мизгирёва согласилась поговорить на тему своей ответственной работы, в качестве выбранного большинством голосов, руководителя и куратора работы общественного, пусть и детского, органа самоуправления.

- Аня, работу каких подразделений курируете?

- При детсовете создано шесть комиссий: здравоохранение, правовое пространство, досуг и образование, социальная поддержка, пресс-центр, культура. Вот эти направления и курирую.

Детсовет 60

Фото газеты «Вперед»
- А в каком классе учишься, не мешает эта нагрузка постигать основные дисциплины школьной программы?

- Я учусь в девятом классе и всё успеваю. Тем более это очень интересно – помогать решать проблемы ровесников или обращаться с ними за помощью к руководству.

- А конкретные примеры вашей работы привести сможешь?

Детсовет 60

Фото газеты «Вперед»
- Конечно! Мы проанализировали ряд наиболее часто возникающих вопросов в сфере образования и озвучили их на заседании детсовета с руководителем областного комитета по образованию Александром Седуновым. А ещё встретились с представителем Роспотребнадзора в регионе, и он нам рассказал всё самое главное о коронавирусной инфекции, ответил на вопросы ребят. Мы также разработали план профилактики преступности среди несовершеннолетних и многое другое.

- Какие впечатления от встречи на форуме?

Здесь ответ прозвучал не только от Ани, но и от всех, кто внимательно слушал наш разговор:

Детсовет 60

Фото газеты «Вперед»
- Мы очень рады встретиться в таком живом формате, хотя и в дистанционном не теряли связь, постоянно общались в сообществе и в чате, и заочно все знакомы, но, тем более, радостно встретиться с друзьями и пообщаться воочию! 

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Комментарии

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Бабулечка
19:08 30.04.2021

Двойные стандарты. Последний звонок и выпускной нельзя, а на предоставленном фото дети и чужие взрослые без дистанции , масок, и всё хорошо. Работа у них проводится, когда надо.Цирк с запретами продолжается.

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