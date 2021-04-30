Детсовет 60

На базе отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе 29 и 30 апреля проходила весенняя смена Псковского регионального детского форума. На мероприятие приехали ребята из разных районов Псковской области.
На базе отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе 29 и 30 апреля проходила весенняя смена Псковского регионального детского форума. На мероприятие приехали ребята из разных районов Псковской области.
Притихшая после долгой зимы живописная территория базы отдыха «Алоль» в четверг, 29 апреля, заметно оживилась. Ещё бы, с утра сюда приехали гости, среди которых самые креативные и активные учащиеся Псковской области, потенциальные лидеры и генераторы позитивных социальных инициатив и проектов. Возраст участников детского форума: от 14 до 17 лет, всего около 40 человек.
- Всем здравствуйте! – приветствует ребят омбудсмен.
И в ответ радостный хор голосов: - Здравствуйте, Наталия Викторовна!
- Как разместились, как пообедали?
- Отлично!
- Как же я рада видеть вас не онлайн, а воочию!
И сразу чувствуется, что все искренне рады встрече, что здесь собрались единомышленники. Выбрав минутку, удалось пообщаться с Наталией Викторовной, постоянно окружённой молодёжью.
- Наталия Викторовна, расскажите вкратце, что же такое детсовет, как была создана организация, какие цели преследует и планы воплощает?
- Детский Совет – это команда активных детей и подростков, которые обеспечивают взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка с представителями детско-юношеского сообщества. Детский Совет ведет просветительскую, разъяснительную работу в области защиты прав детей, занимается разработкой, продвижением и реализацией различных форм участия детей в принятии решений по вопросам, затрагивающим интересы ребенка на региональном и федеральном уровнях. В состав совета входят представители от каждого муниципального образования области.
- Второй год. Первый состав был немногочисленным, всего 7 человек. А в декабре нас прибавилось и по итогам отбора лидеров в Совет вошли 23 активиста. Вот так и сложилось наше сообщество «Детсовет.60» - региональный орган детского самоуправления. В рамках проекта по созданию детсоветов при уполномоченном по правам ребёнка в регионе, мы выиграли грант «Росмолодёжи» и теперь имеем возможность реализовывать его, проводить вот такие форумы, встречи, обучение. Конечно, свои негативные коррективы внесла пандемия, но мы не отчаиваемся, надеемся на развитие нашей инициативы. Летом планируем на база лагеря отдыха «Стремительный» собрать около ста наших активных участников в «Школу лидеров». И на этот весенний форум, кстати, мы уже пригласили креативных и энергичных представителей из школ муниципалитетов.
Кстати, профсоюзная тема в программе обсуждалась активно. Очень интересную презентацию о социальных проектах представила ребятам Эллина Калинина – специалист по проектной деятельности Псковского облсовпрофа
Игорь Иванов приехал не с пустыми руками, а привёз саженцы деревьев хвойных пород и пригласил всех принять участие в акции «Сад Памяти», посвящённой Великой Победе и стартовавшей в эти предпраздничные дни в разных городах и странах.
- Аня, работу каких подразделений курируете?
- При детсовете создано шесть комиссий: здравоохранение, правовое пространство, досуг и образование, социальная поддержка, пресс-центр, культура. Вот эти направления и курирую.
- Я учусь в девятом классе и всё успеваю. Тем более это очень интересно – помогать решать проблемы ровесников или обращаться с ними за помощью к руководству.
- А конкретные примеры вашей работы привести сможешь?
- Какие впечатления от встречи на форуме?
Здесь ответ прозвучал не только от Ани, но и от всех, кто внимательно слушал наш разговор: