Детсовет 60

На базе отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе 29 и 30 апреля проходила весенняя смена Псковского регионального детского форума. На мероприятие приехали ребята из разных районов Псковской области .

Что такое детсовет

Притихшая после долгой зимы живописная территория базы отдыха «Алоль» в четверг, 29 апреля, заметно оживилась. Ещё бы, с утра сюда приехали гости, среди которых самые креативные и активные учащиеся Псковской области, потенциальные лидеры и генераторы позитивных социальных инициатив и проектов. Возраст участников детского форума: от 14 до 17 лет, всего около 40 человек.

Программа организаторами продумана так, что скучать некогда. После насыщенной тренингами первой половины дня – обед и долгожданная встреча с Наталией Соколовой.

- Всем здравствуйте! – приветствует ребят омбудсмен.

И в ответ радостный хор голосов: - Здравствуйте, Наталия Викторовна!

- Как разместились, как пообедали?

- Отлично!

- Как же я рада видеть вас не онлайн, а воочию!

И сразу чувствуется, что все искренне рады встрече, что здесь собрались единомышленники. Выбрав минутку, удалось пообщаться с Наталией Викторовной, постоянно окружённой молодёжью.

- Наталия Викторовна, расскажите вкратце, что же такое детсовет, как была создана организация, какие цели преследует и планы воплощает?

- Детский Совет – это команда активных детей и подростков, которые обеспечивают взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка с представителями детско-юношеского сообщества. Детский Совет ведет просветительскую, разъяснительную работу в области защиты прав детей, занимается разработкой, продвижением и реализацией различных форм участия детей в принятии решений по вопросам, затрагивающим интересы ребенка на региональном и федеральном уровнях. В состав совета входят представители от каждого муниципального образования области.