Великолепная семерка

Первый самолет авиакомпании S7 Airlines приземлился в псковском аэропорту имени княгини Ольги. Событие можно сказать историческое — не каждый год в регион заходят такие гиганты авиации.

До Луны и обратно

В прошлом году рейсы в Симферополь были запущены, но пандемия внесла свои коррективы, поэтому их было не так много, как хотелось бы. Однако времени, что самолет летал было вполне достаточно, чтобы сделать выводы - маршрут оказался интересен жителям Псковской области и пользуется спросом. - В этом году принято решение продолжить летать этим направлением, - отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Ёлкин. - Наш новый партнер - авиакомпания S7 Airlines.

В особом представление она явно не нуждается. По словам генерального представителя в Центральном регионе авиакомпании Александра Ларина, своих пассажиров S7 Airlines готова доставить «хоть в космос». Правда, жители Псковской области пока мечтают о малом — иметь возможность летать без постоянных задержек рейсов.

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Важно Самолеты между Псковом и Симферополем будут курсировать по вторникам и пятницам с 30 апреля по 28 сентября. Отправление из Пскова – в 15:35, вылет из Симферополя – в 11:30. Полёт длится 3 часа 20 минут. Стоимость билетов начинается от 2 600 рублей, предельная цена – чуть больше 8 000 рублей.

Вокруг земли из Пскова

Авиакомпания обладает самыми современными воздушными судами ведущих мировых производителей. В ее парке самолеты марок Embraer, Airbus и Boeing не старше 10 лет, причем идет их постоянно обновление. Кроме того, это единственная частная компания в России, которая входит в мировой авиационный альянс, позволяющий пассажирам лететь по единым правилам, тарифам и услугам самолетами 14-ти крупнейших мировых авиакомпаний.

- Купив билет в S7 Airlines, вы можете в Пскове сдать свой чемоданчик и полететь по всем странам мира, которые вы запланировали посетить, - рассказал генеральный представитель в Центральном регионе авиакомпании Александр Ларин. - Все проблемы, которые у вас возникнут, будут проблемами нашей компании. Он напомнил, что в пути бывает все: туман, дожди, непогода и, как следствие, задержка рейса. Но пассажира снимут с борта, напоят, накормят, разместят в гостинице, посадят на следующий рейс и довезут до пункта назначения. Ни одна компания кроме S7 Airlines, по словам Александра Ларина, такого сервиса в России не предоставляет.

Бонус в виде сэндвича

Рейс до Симферополя будет выполнять Airbus-319. Это самый большой по вместимости самолет — 144 кресла — который летает в регионе. На борту пассажиров обещают не только поить водой, но и угощать кофе и чаем, в качестве перекуса предложат сэндвич. Летящие рейсами авиакомпании могут воспользоваться массой дополнительных услуг, начиная от заказа питания и заканчивая бронированием гостиницы.

В каждом самолете по всему периметру установлены воздуховоды, которые обновляют воздух каждые 3 минуты. - С медицинской точки зрения мы относимся к перелетам ответственно, - говорит Александр Ларин. - На борту самолёта воздух обновляется так часто, что риск заражения очень мал.

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Все рейсы отслеживает Центр управления полетами компании и если наблюдается хотя какая-то задержка, в пункт назначения сразу же направляется свободное воздушное судно. Не зря же S7 занимает призовые места за регулярность рейсов.

Главное - движение

Состояние псковского аэропорта представителей авиакомпании нисколько не смутило, взлетно-посадочная полоса тоже вполне устраивает. - Нет ничего постоянного под луной и нет ничего страшного, если люди стараются развиваться, - сказал Александр Ларин. - Нам всегда приятно, когда мы приходим в аэропорт, а там что-то делается, что-то внедряется. Да, начиная сотрудничество с тем или иным регионом, мы стараемся внедрять новые технологии, новое оборудование. Если аэропорт не может что-то приобрести, то мы оказываем содействием. Для нас страшно безделье.

По его словам, компания хотела бы выйти и на другие маршруты из Пскова. - Наша авиакомпания предлагает всегда больше, чем просит, - сказал Александр Ларкин. - Мы предлагаем Псковской области рассматривать не просто полеты в Москву, мы даем возможность из Москвы нашим пассажирам улететь по многим направлениями. В тот же Симферополь у нас восемь ежедневных рейсов, восемь в Сочи, шесть в Анапу и шесть в Краснодар. Представляете разницу? И сделано все для комфорта пассажиров: ждать следующий рейс целый день уж точно не придется.

Вперед к цели

Первым рейсом Симферополь-Псков прилетели 44 человека, в Симферополь отправились 135 пассажиров. Власти региона очень надеются, что в этом году пассажиропоток достигнет планки в 100 000 человек. Этого показателя хотели достичь по итогам прошло года, но пандемия помешала и услугами псковского аэропорта сумели воспользоваться 45 000 человек. С начала этого года пассажиропоток составил 24 000 пассажиров и это не предел. На 100% загружен рейс Псков-Москва, на 90% и более — Псков-Сочи.

- Мы не оставляем надежды полететь и в Минск, как планировали, - сообщил Борис Ёлкин. - Данный вопрос пока стоит на паузе из-за пандемии. Разрешено части аэропортов туда летать, но далеко не всем, как и не всем авиакомпаниям. Есть много и других предложений, но это завязано на бюджет, а он, к сожалению, у нас не самый большой, но мы стараемся извлекать из имеющихся денег максимум, в том числе и сотрудничая с соседними регионами в части соофинансирования определенных маршрутов. В большинстве случаев это удачно получается. Для развития авиасообщения в регионе хотят построить новый терминал. Как только его введут в эксплуатацию, начнется ремонт старого здания, которое находится в крайне печальном состоянии и сколько нужно средств, чтобы его довести до ума, страшно даже представить.