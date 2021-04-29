«Эпидемия» в Псковской области

Неказистые деревенские домики с непонятными символами на стенах, столбы-идолы и окровавленный жертвенный камень посреди деревни, на котором словно совсем недавно совершали жертвоприношение: урочище Лосковское в Новоржевском районе стало местом съемок одной из серий нового сезона «Эпидемии». Участник массовки проекта рассказал «Псковской правде», как изображал религиозного фанатика. А еще - о связанных со съемками сложностях и курьезах.

Старый состав - новые планы

Первый сезон «Эпидемии» выпустил российский сервис Premier в ноябре 2019 года. В сериале рассказывается о вспышке вируса в Москве, который поражает почти всех людей. Так совпало, что он вышел в прокат за несколько месяцев до начала пандемии коронавируса и оказался, что называется, остро актуален. А осенью 2020 года шоу обрело популярность и за пределами России: права на его показ за 1,5 миллиона долларов приобрел Netflix — в онлайн-кинотеатре «Эпидемию» выпустили под названием «To the Lake». Он попал в Топ-5 самой просматриваемой продукции на Netflix в мире, а Стивен Кинг посвятил ему два поста в «Твиттере» и назвал «чертовски хорошим».

Этой весной начались съемки второго сезона. Над продолжением работает другая творческая команда. Новым режиссером проекта стал Дмитрий Тюрин, в послужном списке которого сериалы «Магомаев» и «Ласточкино гнездо», а также фильмы «Рубеж» и «Любовь с ограничениями».

Второй сезон будет сильно отличаться от первого, так же, как чистилище отличается от ада. Если в первом сезоне герои пытались спастись от вируса, то во втором они будут искать себя и своё место в новом мире. Это будет совершенно другая история, более притчевая. Мы оттолкнёмся от стилистики первого сезона и придём к своей, сохранив базовые принципы Дмитрий Тюрин, режиссер

В начале апреля псковские СМИ сообщили, что команда сериала ищет людей для участия в массовых сценах, которые снимут в кинодеревне, расположенной в урочище Лосковское в Новоржеском районе. Приглашались жители Пскова, Опочки, Пушкинских Гор и Острова. В итоге в массовке участвовали 47 взрослых: 23 мужчины и 24 женщины. Главное требование к участникам — никаких признаков современности во внешнем виде. У мужчин должна быть борода, усы, длинные волосы, у женщин — натуральный цвет волос. Одним из актеров массовых сцен стал пскович Дмитрий Федоров. Он провел два дня на съемочной площадке «Эпидемии» и рассказал «Псковской правде» о том, что там увидел.

Борода в почете

- О начале набора массовки на съемки фильма мне рассказала жена, - говорит он. - Она увидела объявление в социальной сети «ВКонтакте» и сказала, что я идеально подхожу на эту роль. Требовалось наличие длинных волос, усов и бороды. На тот момент у меня все это присутствовало. У Дмитрия уже есть опыт съемок в массовке. В разные годы он снимался в фильмах Авдотьи Смирновой «История одного назначения», Сергея Гинзбурга «Собор» и Антона и Ильи Чижиковых «Казанова в России». Часть сцен из этих фильмов и сериалов снималась в Псковской области.

- Помнится, для участия в съемках «История одного назначения» мне пришлось менять свой внешний вид: подстригаться и бороду удалять. В «Эпидемии» же, напротив, все это пригодилось. Кастинг проходил в онлайн-режиме. От желающих поучаствовать в съемках фильма требовалось выслать фотографию и размер одежды. - Я особо не переживал, пройду кастинг или нет, так как уже знал, что подхожу по типажу. Мне это практически сразу подтвердил режиссер. Были такие участники, которых как и меня утвердили сразу, но они участвовать не стали, организаторам пришлось делать донабор. В Псковской области снималась одна серия. Съемки проходили два дня — 19 и 20 апреля. Известно, что съемочная группа вернется в регион в мае, чтобы доснять какие-то эпизоды. Актеров массовки сразу предупредили, чтобы в даты съемок они выглядели также, как на фотографиях, которые были утверждены в ходе кастинга.

- Съемочная смена длится обычно 12 часов, - рассказывает Дмитрий. - Плюс два часа уходит на дорогу туда и обратно. На площадку нас привозили двумя автобусами: утром забирали, а ночью возвращали. Невысыпание катастрофическое, но это уже издержки процесса съемок.

С одного дубля

Многим пришлось подстраиваться под съемочный график: одни отпрашивались с работы, другие брали отгулы. Одним словом, каждый выкручивался, как мог. - Мне с работой повезло: съемочные дни совпали с моими выходными, поэтому проблем не возникло. Актеры массовых сцен почти всегда на втором плане. Как правило, в фильме их еле видно, они что-то делают или изображают движение вдалеке. - В этот раз съемки прошли довольно быстро, почти все было снято с первого дубля. Играли мы деревню религиозных фанатиков и к нам пришли главные герои. Ну, а какие приключения с ними там происходили, увидите в сериале.

Самое трудное в съемках, по словам Дмитрия, - это когда костюм не соответствует погоде, в нем слишком жарко или слишком холодно. В этом году апрель не балует теплом, поэтому пришлось померзнуть.

- Из приятного - организация процесса: доставка, питание и общее отношение к актерам массовых сцен. За это съемочной группе отдельное спасибо. На съёмках в Псковской области присутствовали и главные актёры сериала. Это Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Александр Робак, Наталья Земцова, Юрий Кузнецов.

Я счастлив, что удалось и еще удастся поучаствовать в таком проекте, - отметил он. - Первый сезон «Эпидемии» я смотрел с удовольствием. И вообще, сняться в кино было моей мечтой в жизни, которую я осуществил. Дмитрий Федороп, актер второго плана