Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Две минуты на благоустройство

В первый день за общественные территории Псковской области проголосовали 1500 человек

Текст:
Светлана Синцова
28 апреля 2021 года, 10:35
Фото: Дарья Хваткова
0

26 апреля на сайте gorodsreda.ru началось голосование за выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В списке для рейтингового голосования — в том числе 96 объектов в Псковской области. Подробности о том, как псковичи могут выбрать, какие парки, скверы или набережные нужно привести в порядок в первую очередь, рассказали эксперты в Медиацентре ПАИ.

Выбор жителей

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» — создание качественной городской среды для жизни граждан. Мероприятия по проекту проходят во всех 26 муниципалитетах. В рамках этого нацпроекта будет благоустроено 52 общественных и 9 дворовых территорий

Две минуты на благоустройствоВасилий Осипов, заместитель губернатора Псковской области

По словам заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова, региону на благоустройство в 2022 году будет выделено порядка 160 миллионов рублей. Причем, 99% - это федеральное финансирование и только 1% - софинансирование субъекта.

Чтобы отобрать объекты, претендующие на благоустройство, в каждом муниципалитете была создана рабочая группа, которая отобрала базовый список территорий. Потом жителям была предоставлена возможность этот список дополнить.

- Жители очень активно этой возможностью воспользовались. И потом с учетом дополнительного списка рабочими группами были отобраны территории для голосования, - пояснил Василий Осипов.

Техника не выдерживает

Для онлайн-голосования был создан сайт gorodsreda.ru. В разделе Псковской области, - 60.gorodsreda.ru, - размещена информация про все объекты, за которые идет голосование. Процесс прост: нужно выбрать муниципалитет, понравившийся проект и проголосовать. Уже в первый день голосования в нем приняли участие более 1500 человек.

Проголосовать можно двумя способами: используя мобильный телефон, указывая свои данные и получая SMS либо еще проще —через сайт «Госуслуги».

Две минуты на благоустройствоДенис Матвеев, начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области

При этом, проголосовать можно единожды - выбрав один объект, который понравился. За несколько объектов проголосовать не получится.

- Сам лично пробовал. Голосование занимает порядка двух минут. Единственный момент, который бы хотелось отметить: поскольку голосование стартовало по всей стране, сайт повисает. Мы связались с техническими специалистами. В течение суток они нарастят мощности. И мы сможем спокойно голосовать за наши объекты, - рассказал Денис Матвеев.

Голосование продлится до 14 мая. Участвовать в нем могут граждане с 14 лет. А для тех, кто не имеет технической возможности проголосовать, открыты центры добровольчества: волонтеры помогут всем желающим.

Не получится в этом году - благоустроим в следующем

Территории, которые выберут жители в ходе голосования, будут благоустроены в рамках программы в 2022 году. Каким-то - в течение одного года, а те, где объем работ планируется большой, в течение двух или нескольких лет.

- В основном все объекты — это общественные территории, парки, скверы. Когда жители заявляли дополнительно территории, там было очень много дворов. Это отдельная тема, которой мы тоже будем заниматься, - пообещал Василий Осипов.

Но и не ставшие победителями голосования общественные территории не останутся без внимания.

- Общественные территории, которые не станут победителями голосования и не будут благоустроены в 2022 году, могут быть благоустроены в последующие годы. Эти голосования будут продолжены в дальнейшем. У каждого из объектов будет возможность попасть в этот проект в 2023, 2024 году, - сказал он

Василий Осипов подчеркнул, что основной критерий - это мнение жителей. «Если в этом году не получится — в следующем году благоустроим. Я думаю что большинство этих объектов в ближайшие годы будет благоустроено», - заметил он.

И, конечно, как в этом, так и в последующие годы благоустройство коснется каждого района.

- Каждый район получит благоустроенную территорию по этому проекту. Каждый район по этой программе получает деньги. И в этом году, и в следующем, - подчеркнул Василий Осипов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему болят зубы?

Общество
27 апреля 16:39

Почему болят зубы?

Что делать, если после родов зубы стали буквально рассыпаться
Если ангина три раза в год

Общество / Здоровье
26 апреля 12:10

Если ангина три раза в год

Как сохранить миндалины?
«Слава труду!»

Общество
25 апреля 16:37

«Слава труду!»

Псковские единороссы вместе с федеральными коллегами провели субботник и обсудили вопросы благоустройства
  • С 1 мая аттракционы в Пскове перейдут на новый график работы
  • В Псковской области скончались еще два человека с COVID-19
  • Юрий Семенов официально вступил в должность главы Порховского района
  • С мая псковичам будут начислять пени за задержку оплаты взносов за капремонт
  • Продление учебного года из-за майских выходных в Псковской области не планируется
  • Псковская акция «Губернаторский дневник» не ограничивает количество участников от одного класса
  • Медучреждения Псковской области будут работать в майские выходные бесперебойно
  • Обновленный дачный рынок на «Ниве» вызвал нарекания у псковичей
  • На территории Снетогорского монастыря обнаружены остатки гончарного производства
  • В мае в Псковской области прогнозируется до 28 градусов тепла
  • 65 новых случаев коронавируса добавилось в статистику Псковской области за сутки
  • Очаг коронавируса зафиксирован в Новоржевской школе

    • 27 апреля

  • Псковичка убила сожителя, который пытался выгнать её из дома за нравоучения
  • В решении проблемных вопросов жителей гдовской деревни Вейно помогут областные власти
  • К середине лета в Печорах рассчитывают принять дизайн-код
  • В псковской акции «Губернаторский дневник» могут участвовать не только круглые отличники
  • В Великих Луках отремонтируют бюст А. С. Пушкина
  • В первый день за благоустройство общественных территорий Псковской области проголосовало более 1,5 тыс человек
  • Не ставшие победителями голосования общественные территории могут быть благоустроены в последующие годы
  • Псковский губернатор поручил отремонтировать улицу Пионерскую в Красногородске до конца года
  • Сайт gorodsreda.ru не выдержал наплыва желающих проголосовать за благоустройство общественных территорий
  • Михаил Ведерников призвал псковичей провести майские праздники на даче
  • Коронавирус подтвердился у 11 студентов ПсковГУ из Индии
  • Водное кафе «Чайка» выставлено на продажу в Пскове
  • Анонсирование нерабочих дней в мае вызвало шквал бронирований в отелях Пскова
  • Квартиру за 1,5 млн рублей выиграла в лотерею педагог из Псковской области
  • Россельхозбанк повышает ставки по накопительному счету «Моя выгода»
  • 64 единицы оружия изъяли сотрудники Росгвардити у псковичей
  • Седьмой этап Кубка России по ралли в Псковской области выиграл экипаж из Москвы
  • Ещё три человека скончались после заражения коронавирусом в Псковской области

    • Новости

    Соколиха-парк

    Культура
    Александр Машкарин 27 апреля 15:46

    Соколиха-парк

    Концепция новой рекреационной зоны у монумента Александру Невскому под Псковом начинает обретать конкретные очертания

    Пришли по адресу

    Общество
    24 апреля 11:00

    Пришли по адресу

    Добрые истории о животных рассказали зоозащитники и ветеринары
    Крыша для друзей

    Общество
    13 апреля 15:06

    Крыша для друзей

    Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных