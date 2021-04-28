Две минуты на благоустройство

26 апреля на сайте gorodsreda.ru началось голосование за выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В списке для рейтингового голосования — в том числе 96 объектов в Псковской области. Подробности о том, как псковичи могут выбрать, какие парки, скверы или набережные нужно привести в порядок в первую очередь, рассказали эксперты в Медиацентре ПАИ.

Выбор жителей

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» — создание качественной городской среды для жизни граждан. Мероприятия по проекту проходят во всех 26 муниципалитетах. В рамках этого нацпроекта будет благоустроено 52 общественных и 9 дворовых территорий Василий Осипов, заместитель губернатора Псковской области

По словам заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова, региону на благоустройство в 2022 году будет выделено порядка 160 миллионов рублей. Причем, 99% - это федеральное финансирование и только 1% - софинансирование субъекта. Чтобы отобрать объекты, претендующие на благоустройство, в каждом муниципалитете была создана рабочая группа, которая отобрала базовый список территорий. Потом жителям была предоставлена возможность этот список дополнить. - Жители очень активно этой возможностью воспользовались. И потом с учетом дополнительного списка рабочими группами были отобраны территории для голосования, - пояснил Василий Осипов.

Техника не выдерживает

Для онлайн-голосования был создан сайт gorodsreda.ru. В разделе Псковской области, - 60.gorodsreda.ru, - размещена информация про все объекты, за которые идет голосование. Процесс прост: нужно выбрать муниципалитет, понравившийся проект и проголосовать. Уже в первый день голосования в нем приняли участие более 1500 человек.

Проголосовать можно двумя способами: используя мобильный телефон, указывая свои данные и получая SMS либо еще проще —через сайт «Госуслуги». Денис Матвеев, начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области

При этом, проголосовать можно единожды - выбрав один объект, который понравился. За несколько объектов проголосовать не получится. - Сам лично пробовал. Голосование занимает порядка двух минут. Единственный момент, который бы хотелось отметить: поскольку голосование стартовало по всей стране, сайт повисает. Мы связались с техническими специалистами. В течение суток они нарастят мощности. И мы сможем спокойно голосовать за наши объекты, - рассказал Денис Матвеев. Голосование продлится до 14 мая. Участвовать в нем могут граждане с 14 лет. А для тех, кто не имеет технической возможности проголосовать, открыты центры добровольчества: волонтеры помогут всем желающим.

Не получится в этом году - благоустроим в следующем