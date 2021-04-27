Почему болят зубы?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

- После родов зубы стали буквально рассыпаться. Появился кариес, дёсны кровоточат. Не успеваю ставить пломбы. Как справиться с напастью? - спрашивает псковичка Виктория Степанова.

- После осмотра стоматологом и пародонтологом (специалистом по лечению заболеваний дёсен), нужно исследовать кровь на содержание основных минеральных веществ: кальция, в том числе ионизированного, остеокальцина, фосфора, калия, магния, селена, сывороточного железа, цинка, а также на содержание в крови витамина D, гормонов щитовидной железы и глюкозы. Чаще всего причиной такого состояния является повышенный расход данных веществ во время беременности, - отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.

Кроме этого, нужно сделать посев из полости ротоглотки на микрофлору, так как при снижении общего иммунитета может начаться избыточный рост условно-патогенных микроорганизмов, тоже негативно влияющих на состояние зубов и дёсен.