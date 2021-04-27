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Общество

Почему болят зубы?

Что делать, если после родов зубы стали буквально рассыпаться

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Редакция
27 апреля 2021 года, 16:39
Фото: ormira.ru
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

- После родов зубы стали буквально рассыпаться. Появился кариес, дёсны кровоточат. Не успеваю ставить пломбы. Как справиться с напастью? - спрашивает псковичка Виктория Степанова.

- После осмотра стоматологом и пародонтологом (специалистом по лечению заболеваний дёсен), нужно исследовать кровь на содержание основных минеральных веществ: кальция, в том числе ионизированного, остеокальцина, фосфора, калия, магния, селена, сывороточного железа, цинка, а также на содержание в крови витамина D, гормонов щитовидной железы и глюкозы. Чаще всего причиной такого состояния является повышенный расход данных веществ во время беременности, -  отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.

Кроме этого, нужно сделать посев из полости ротоглотки на микрофлору, так как при снижении общего иммунитета может начаться избыточный рост условно-патогенных микроорганизмов, тоже негативно влияющих на состояние зубов и дёсен.

Самолечение без предварительного обследования в лучшем случае может оказаться малоэффективным, в худшем - усугубить состояние. Нужно обратить внимание на гигиену полости рта, не пить очень горячие напитки, споласкивать рот после еды, сменить зубную щётку. В рационе следует ограничить сладости, увеличить содержание клетчатки и белка.

Почему болят зубы?Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование состояния иммунной системы и состояние обмена веществ, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.

Вопросы доктору можно задать по телефону редакции 8 (8112) 57- 31- 23. 

Почему болят зубы?
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