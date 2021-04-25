Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

«Слава труду!»

Псковские единороссы вместе с федеральными коллегами провели субботник и обсудили вопросы благоустройства

Текст:
Алексей Кедров
25 апреля 2021 года, 16:37
Фото: Арсений Тимашов
0

24 апреля «Единая Россия» провела всероссийский субботник. В Псковской области на него вышли около пяти тысяч человек, которые привели в порядок две с лишним сотни площадок. Наравне с рядовыми партийцами работали и высокопоставленные единороссы, делом в очередной раз доказавшие, что сила в единстве. Подробности — в репортаже «Псковской правды».

Сделай сам

В Пскове субботник прошел на набережной реки Великой. На одном из ее участков, - у Мирожского монастыря и у Морского храма святителя Климента Римского, - работал настоящий «вип-десант»: губернатор Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский.

«Слава труду!»

Фото Арсения Тимашова
Причем речь не шла о банальной «фотосессии с граблями», которые любят устраивать некоторые чиновники. Высокопоставленные участники субботника выложились по полной программе, расчищая берег реки Великой от сухостоя и сухой листвы. А Ирек Файзуллин так и вовсе показал мастер-класс по работе с бензопилой: чувствовалось, что серьезный навык работы не только головой, но и руками, у министра есть.

«Слава труду!»

Фото Арсения Тимашова
Заодно Михаил Ведерников и его гости осмотрели новый парк, разбитый у стен Мирожского монастыря в рамках проекта приграничного сотрудничества «Россия – Эстония». А затем — раз уж это был субботник — внесли лепту в его благоустройство: псковский губернатор вместе с министром и сенатором высадил в парке кусты калины.

«Слава труду!»

Фото Арсения Тимашова
По итогам большой уборки Михаил Ведерников выразил надежду, что со временем жители города, которые поддерживают его в чистоте, будут требовать этого от других граждан. Его поддержал и Андрей Турчак, отметивший важность объединения людей для благой цели.

Голосуй за своих

Хорошенько поработав, высокопоставленные участники субботника приняли участие во всероссийском селекторном совещании партии «Единая Россия» на тему «Формирование комфортной городской среды».

«Слава труду!»

Фото Арсения Тимашова
Михаил Ведерников представил на нем Псковскую область, рассказав, что с 2017 по 2020 годы в регионе благоустроили 280 дворовых, 225 общественных и пять парковых территорий. И что в настоящее время в Псковской области реализуются четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» общей стоимостью более 1 млрд рублей.

«Для нас данный федеральный проект крайне востребован. Благодарен правительству РФ, Министерству строительства и ЖКХ, его руководству за большое внимание, уделяемое региону», — отметил губернатор. Добавив, что в 2021 году в порядок будет приведено более 50 общественных территорий, 9 дворов, на эти цели выделено порядка 160 млн рублей.

«Слава труду!»

Фото Арсения Тимашова
Кстати, как сообщил Ирек Файзуллин, уже завтра, 26 апреля, на специализированной интернет-платформе начнется голосование за приоритетные для благоустройства в 2022 году объекты. Оно продлится до 30 мая.

А для того, чтобы выбор не остался исключительно привилегией молодых людей, которые в интернете в буквальном смысле слова живут, в Пскове на базе общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева открылся волонтёрский центр, где всем желающим помогают принять участие в онлайн-голосовании. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Пришли по адресу

Общество
24 апреля 11:00

Пришли по адресу

Добрые истории о животных рассказали зоозащитники и ветеринары
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
  • Еще два жителя Псковской области умерли от коронавируса
  • Велосипеды от губернатора получили три соцработника Дновского района
  • С Вербным воскресеньем поздравил псковичей Михаил Ведерников
  • Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре российских СМИ
  • Михаил Ведерников об эпидситуации: Расслабляться сейчас нельзя
  • Более 41 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса
  • Нормативная база по «президентским» выплатам еще разрабатывается
  • До 30 мая псковичи могут выбрать территории, которые получат финансирование на благоустройство
  • Псковский губернатор считает ключевым в послании президента изменение бюджетной политики в отношении регионов
  • Михаил Ведерников призвал псковичей поддержать туристическую отрасль
  • «Забытый батальон» нашел останки пяти бойцов в Себежском районе
  • Михаил Ведерников рассказал, когда ждать обещанных президентом выплат

    • 24 апреля

  • 16-летняя девушка выпала из окна второго этажа в Великих Луках
  • В Псковской области на субботник вышли около 5 тысяч жителей
  • Россельхозбанк предлагает возможность приобретения сельхозтехники в лизинг по упрощенной схеме
  • Готовность регионов к рейтинговому голосованию обсудили участники всероссийского совещания в Пскове
  • В Пскове открылся волонтерский центр для онлайн-голосования по выбору общественных территорий
  • Очаг коронавируса в Дедовичской средней школе снят с контроля Роспотребнадзора
  • 78 новых заболевших коронавирусом зарегистрировано в Псковской области
  • Седьмой этап Кубка России по ралли проходит в Псковской области 24 апреля
  • «Комсомолка» рассказала о ставшей моделью победительнице акции «Губернаторский дневник»
  • Михаил Ведерников: Мы вышли на субботник для того, чтобы сделать город чище
  • В Пскове дан старт Всероссийскому субботнику
  • Кражи из гаража и дачного домика раскрыли псковские полицейские

    • 23 апреля

  • 96 территорий вошли в список для голосования по выбору объектов для благоустройства в Псковской области
  • 24 апреля в Пскове состоится всероссийский селектор «Единой России»
  • «Новые люди» могут объединиться с «Партией роста»
  • Послание президента, возможное объединение партий и «политический хоровод» обсудили в «Псковском телеграме»
  • Александр Коновалов: Нужно развивать спортивные сооружения при школах и делать их доступными
  • Более 100 хакатонов по искусственному интеллекту планируется провести до 2024 года

    • Новости

    Послание на завтра

    Политика / Власть
    Максим Андреев 21 апреля 19:58

    Послание на завтра

    Какие инициативы президента в первую очередь скажутся на Псковской области?

    Святая горка и ее обитатели

    Общество
    10 апреля 09:48

    Святая горка и ее обитатели

    Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?
    Главное - не позеленеть

    Общество / Образование
    9 апреля 09:23

    Главное - не позеленеть

    Школьник из Новоржева рассказал, как выиграл в «Умниках и умницах»