«Слава труду!»

24 апреля «Единая Россия» провела всероссийский субботник. В Псковской области на него вышли около пяти тысяч человек, которые привели в порядок две с лишним сотни площадок. Наравне с рядовыми партийцами работали и высокопоставленные единороссы, делом в очередной раз доказавшие, что сила в единстве. Подробности — в репортаже «Псковской правды».

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Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский. В Пскове субботник прошел на набережной реки Великой. На одном из ее участков, - у Мирожского монастыря и у Морского храма святителя Климента Римского, - работал настоящий «вип-десант»: губернатор, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, министр строительства и ЖКХ РФи секретарь реготделения «Единой России»

Причем речь не шла о банальной «фотосессии с граблями», которые любят устраивать некоторые чиновники. Высокопоставленные участники субботника выложились по полной программе, расчищая берег реки Великой от сухостоя и сухой листвы. А Ирек Файзуллин так и вовсе показал мастер-класс по работе с бензопилой: чувствовалось, что серьезный навык работы не только головой, но и руками, у министра есть.

Заодно Михаил Ведерников и его гости осмотрели новый парк, разбитый у стен Мирожского монастыря в рамках проекта приграничного сотрудничества «Россия – Эстония». А затем — раз уж это был субботник — внесли лепту в его благоустройство: псковский губернатор вместе с министром и сенатором высадил в парке кусты калины.

По итогам большой уборки Михаил Ведерников выразил надежду, что со временем жители города, которые поддерживают его в чистоте, будут требовать этого от других граждан. Его поддержал и Андрей Турчак, отметивший важность объединения людей для благой цели. Голосуй за своих Хорошенько поработав, высокопоставленные участники субботника приняли участие во всероссийском селекторном совещании партии «Единая Россия» на тему «Формирование комфортной городской среды».

Михаил Ведерников представил на нем Псковскую область, рассказав, что с 2017 по 2020 годы в регионе благоустроили 280 дворовых, 225 общественных и пять парковых территорий. И что в настоящее время в Псковской области реализуются четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» общей стоимостью более 1 млрд рублей. «Для нас данный федеральный проект крайне востребован. Благодарен правительству РФ, Министерству строительства и ЖКХ, его руководству за большое внимание, уделяемое региону», — отметил губернатор. Добавив, что в 2021 году в порядок будет приведено более 50 общественных территорий, 9 дворов, на эти цели выделено порядка 160 млн рублей.