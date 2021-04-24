Пришли по адресу

В турецком городе Измире бездомная кошка принесла своих больных котят в ветеринарную клинику, где ее знали и периодически подкармливали. Кошачья семья получила необходимую помощь, теперь животным ищут хозяев. Эта новость подвигла нас узнать, были ли похожие случаи у псковских ветеринаров и зоозащитников. Чего только стоят истории про дружбу выживших на заброшенной ферме гуся и собаки и закопанных живьем котят, которых нашли и спасли от верной смерти!



Сама пришла

- Непосредственно к воротам нашего приюта пришла собака Селена. Она у нас до сих пор у нас живет, пока что мы ее не смогли пристроить, - рассказала волонтер зоозащитной организации «Шанс» Елена Зиновьева. По словам Елены, Селена пришла следом за другой собакой, с которой вышел погулять кто-то из посетителей приюта. - Я давала кому-то собаку погулять. И прямо к воротам подошла собачуля - красивая, белого цвета, очень худенькая. Мы первым делом отвели ее в вольер, накормили, а поскольку это была сука - запланировали стерилизацию, чтобы она уже была в этом плане безопасная. Собака очень хорошая, добрая, контактная, веселая. Но перегрызает поводки! Может, она и убежала таким образом, мы не знаем. Но пришла она туда, куда нужно — прямо к самым воротам.



- Дважды такое было, - рассказала руководитель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова. - Обращаем внимание, что собака не заходит в свою будку. Что такое? Заглядываем, а там - другая собака! Пришла, заняла домик: «Я здесь буду жить». Мы таких гостей оставляли. Естественно, стерилизовали, пристраивали. Одна из них - смесь кавказской овчарки и алабая, «такой черно-белый медведь», которого поначалу волонтеры испугались. Но он оказался очень добродушным псом. Сейчас собака пристроена, живет на Лепешах «в очень хорошей семье», которая, по словам Веры Коротковой, недавно взяла еще одного пса из приюта. Такое часто происходит, когда берут одну собаку, а потом возвращаются за второй. Потому что появляется желание сделать еще кого-то счастливым, - говорит волонтер.

Гусь собаке товарищ

А герои другой истории никуда сами не приходили. Наоборот, по звонку местных жителей к ним приехали волонтеры. Но это история тоже удивительная. - Иногда нам звонят и говорят: «Приезжайте! Здесь беда». Так было и три года назад. Приезжаем: заброшенное хозяйство, очень много умерших сельскохозяйственных животных. И видим: абсолютно истощенный алабай, огромная собака, а на нем сидит гусь. Все другую птицу съели лисы. А этого гуся собака спасла. Мы забрали их, так они у нас и живут, - рассказала Вера Короткова.





По ее словам, гусь выжил благодаря тому, что забирался на собаку. В приюте собака и ее пернатый друг восстановились. - Они стали толстыми, красивыми. Мы гуся этого звали Мартин. А он через два месяца снес огромное яйцо. Оказалось, что это Марта. Мы тоже неопытные: у нас собаки, кошки, а тут гусь! Гусыня до сих пор живет в приюте. Любит обниматься, целоваться.

Алабая пристроить не удалось. Зато получилось вылечить от онкологического заболевания. Он так и живет в приюте, но в зимнее время его берут на передержку. - Завтра этот алабай к нам возвращается. Он на время холодов был взят очень хорошим человеком. Огромный шикарный медведь, но он уже возрастной. Возрастных собак плохо берут, - пояснила Вера Короткова.

Откопали котят

И уж совсем страшную историю, правда, со счастливым концом, «Псковской правде» рассказали в клинике «Котонай». - Нам принесли котят, которых случайно нашли псковичи во время прогулки с собакой, - рассказали в клинике. Малышей кто-то похоронил заживо. Хозяева собаки привезли котят в клинику, один из них не подавал признаков жизни. - У котят ещё не были открыты глаза, совсем малыши были. Еле живые, одного котёнка я забрала себе, так как не хотела чтобы он умирал у людей на руках. Я была почти уверена, что он погибнет, - рассказала ассистент ветеринарного врача клиники «Котонай» Анастасия Михайлова.

