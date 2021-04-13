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Общество

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных

Текст:
Светлана Синцова
13 апреля 2021 года, 15:06
Фото: зоозащитной организации «Шанс»
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В Пскове на улице Новаторов, 8В осенью 2020 года зоозащитная организация «Шанс» начала строительство приюта для животных. Большая часть работы уже выполнена, но на завершение проекта волонтерам требуется финансовая помощь. Чтобы собрать ее, «Шанс» объявил акцию «День стольника». «Псковская правда» выяснила, на что пойдут средства и как еще можно поддержать четвероногих и их защитников.

Работа кипит

- Мы строим первую очередь приюта для животных на средства президентского гранта. Это вольеры на 140 мест с выделенной карантинной зоной вместимостью на 10 собак для предотвращения распространения опасных инфекций среди подопечных приюта, - рассказала волонтер зоозащитной организации «Шанс» Елена Зиновьева.

Крыша для друзей
На территории приюта строят вольеры на 140 мест
Фото зоозащитной организации «Шанс»

Осенью прошлого года на месте будущего приюта был установлен камень и заложена капсула с посланием зоозащитникам будущего. По словам Елены Зиновьевой, пожелания в этот текст зоозащитники собрали от всех, кто неравнодушен к проблеме бездомных животных. Тогда же начались строительные работы. Большая часть из них была делегирована профессионалам.

- Это та часть работ, где была необходима большая строительная техника, бетонирование. Ее сложно выполнить непосвященному человеку и нужны профессиональные руки, - рассказала Елена.

Когда площадка была готова и на ней установили каркасы вольеров, настала очередь волонтеров: им предстоит сделать кровлю.

Это, во-первых, наш физический труд. Во-вторых, мы собираем средства на материалы для каркаса кровли и настила. Пока мы проводим субботники на стройке узким кругом, чтобы понять механику создания этого каркаса. Когда на практике все освоим, начнем приглашать добровольцев нам на помощь. Но чтобы привлекать физическую силу — нужны материалы и на материалы мы сейчас собираем средства.

Крыша для друзейЕлена Зиновьева, волонтер зоозащитной организации "Шанс"

На каркас одного ряда — а это 10 вольеров — требуется пиломатериалов на 45 тысяч рублей. Всего таких рядов семь. То есть нужно порядка 300 тысяч только на пиломатериалы.

Рады каждому рублю

Акция по сбору средств уже объявлена, но пока собрано только около 70 тысяч рублей.

- Этого хватит на полтора ряда, поэтому сбор мы продолжаем. К сожалению, на такие работы реакция аудитории слабее, чем если бы мы собирали, например, на пострадавшее животное либо на еду собакам.

Крыша для друзей
После подготовки площадки пришла очередь работы волонтеров
Фото зоозащитной организации «Шанс»

Акция называется «День стольника».

- Сто рублей — это цена чашки кофе. Помочь приюту по цене чашки кофе в кафе — это совсем не обременительно. Мы рады даже, когда приходят совсем маленькие копейки. Мы рады рублю. Ведь из этих маленьких сумм складывается то, что нужно. Когда такая помощь приходит от многих людей, мы уже что-то можем делать дальше.

Впрочем, зоозащитники не сосредотачиваются исключительно на строительных работах:

- Приют - это не только место жительства бездомных собак, но и объединение добровольцев, объединение людей. Поэтому в рамках гранта у нас проводятся мероприятия, которые направлены на привлечение внимания к проблеме бездомных животных.

Крыша для друзей
Впереди работа по оборудованию кровли вольеров
Фото зоозащитной организации «Шанс»

Так, на базе пункта передержки, расположенного на улице Советской Армии, 56б, проводятся «Прогулки с «Шансом». Любой пскович может приехать в приют с 11:00 до 15:00, взять на прогулку собаку на поводке и погулять с ней у реки. Единственное условие — работнику пункта передержки надо сказать, есть ли у вас опыт общения с собаками, чтобы вам подобрали подходящую компанию на прогулку.

- Также мы провели две лекции в онлайн формате, на которых рассказали, что о приюте и о том, как строится работа с бездомными животными. Два таких занятия для всех желающих уже состоялись в конце прошлого года, - рассказала Елена Зиновьева. И напомнила, что приют строится не потому, что он необходим бездомным собакам, а потому что он необходим городу: наличие таких приютов — это, в первую очередь, безопасность улиц. 

ПОДРОБНОСТИ

Реквизиты для оказания помощи:

Карта Сбербанка для сбора пожертвований
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЮТА
5336690106127576
привязана к телефону +7-953-242-26-54
получатель Лариса Сергеевна И.,

PayPal: Mashavelichco@gmail.com

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Комментарии

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Бабулечка
16:14 13.04.2021

Госпрда из гороблдумы, помогите Шансу!

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