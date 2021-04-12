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Общество

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?

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Редакция
12 апреля 2021 года, 11:15
Фото: https://fb.ru/media
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

- С приходом весны появилась апатия: на работу утром еле встаю, вечером не могу заставить себя ничего делать. Это авитаминоз или что похуже? - спрашивает Валентина Потапова из Пскова.

- Перестройка организма с началом весны, когда увеличивается световой день, требует достаточного количества питательных веществ (особенно белков), витаминов и минералов, - отвечает  терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.

Если нет резкого ограничения в диете этих ингредиентов, говорить о тотальном их дефиците (авитаминозе) не приходится. Гораздо чаще можно столкнуться с гиповитаминозом какого-либо жизненно важного биологически активного вещества, в частности, витамина D. 

Если не встать на работуЕлена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ

Большая часть населения России входит в группу риска именно по этому витамину. Он отвечает не только за состояние костной ткани, но и играет важную роль в работе сердечно-сосудистой системы, регуляции иммунитета и гормонального баланса. Источником этого витамина являются желтки, сливочное масло, молоко, сыр, рыба. Поэтому важно, чтобы в рационе присутствовали эти продукты. Для правильной диагностики причины весенней депрессии надо пройти комплексное обследование для определения содержания в крови гормонов, витаминов и минералов. Если будет выявлен их недостаток, лечащий врач подберет необходимые дозы препаратов. Усвоение витамина D активнее идет в солнечную погоду, поэтому необходимо найти время хотя бы для небольших пеших прогулок под весенним солнышком.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование обмена веществ и состояния иммунной системы, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.

Вопросы доктору можно задать по телефону редакции 8 (8112) 57- 31- 23 

Если не встать на работу
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