Если не встать на работу

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
- С приходом весны появилась апатия: на работу утром еле встаю, вечером не могу заставить себя ничего делать. Это авитаминоз или что похуже? - спрашивает Валентина Потапова из Пскова.
- Перестройка организма с началом весны, когда увеличивается световой день, требует достаточного количества питательных веществ (особенно белков), витаминов и минералов, - отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.
Если нет резкого ограничения в диете этих ингредиентов, говорить о тотальном их дефиците (авитаминозе) не приходится. Гораздо чаще можно столкнуться с гиповитаминозом какого-либо жизненно важного биологически активного вещества, в частности, витамина D.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Большая часть населения России входит в группу риска именно по этому витамину. Он отвечает не только за состояние костной ткани, но и играет важную роль в работе сердечно-сосудистой системы, регуляции иммунитета и гормонального баланса. Источником этого витамина являются желтки, сливочное масло, молоко, сыр, рыба. Поэтому важно, чтобы в рационе присутствовали эти продукты. Для правильной диагностики причины весенней депрессии надо пройти комплексное обследование для определения содержания в крови гормонов, витаминов и минералов. Если будет выявлен их недостаток, лечащий врач подберет необходимые дозы препаратов. Усвоение витамина D активнее идет в солнечную погоду, поэтому необходимо найти время хотя бы для небольших пеших прогулок под весенним солнышком.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование обмена веществ и состояния иммунной системы, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.
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