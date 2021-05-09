Святая горка и ее обитатели

Псково-Печерский монастырь каждый день посещает множество людей: паломников, туристов, гостей. Те из них, кому посчастливилось, попадают в «Богом зданные пещеры»: святую святых обители. Но есть в монастыре место, где бывало совсем немного людей: Святая горка, где располагается монастырский сад, по традиции символизирующий библейский Эдем. Это самое спокойное и умиротворенное место в монастыре: ни людей, ни суеты. Ты как будто возносишься над куполами церквей. Как отмечает насельник обители, иеродиакон Спиридон, это почти закрытая территория: экскурсии сюда не водят. Но «Псковской правде» удалось побывать на Святой горке и познакомиться с ее необычными обитателями.

Лотерея для белочек

В тени от крепостной стены устроились косули. К посторонним они не пойдут, но с интересом принюхиваются к чужому запаху. А между кустов виднеются аисты. Гордо подняв голову, они обходят свои владения, пощипывая между делом зелень, которая уже успела появиться. Знаменитые печорские белочки, о которых так любят рассказывать экскурсоводы, спрятались где-то на деревьях, не желая показываться посторонним.

«Они не местные – привезенные с Кавказа. Как мне сказали, там белки красивее. У них хвост пушистее», - отметил монах, сопровождающий меня на Святые горки. По его словам, первые животные появились здесь лет семь-восемь назад. Тогда отец Алексей, который и до сих пор является старшим по этой горке, купил белочек. Восемь кавказских зверьков попали в Псково-Печерский монастырь и покорили всех. «Количество белок сейчас точно неизвестно, потому что они живут своей жизнью. Их территория – это монастырь, хотя, я подозреваю, что за пределы монастыря они тоже выходят погулять», - отметил монах, но в шутку добавил, что пока кормушки полные, белкам и в монастыре хорошо. Маленькие деревянные домики с орехами установлены по всему периметру. Новую порцию провизии зверькам насыпают примерно раз в четыре дня. Там и фундук, и кедровые, и грецкие орехи. «Большая вкусность. Я однажды сам ходил на рынок покупал им эти вкусности. Посмотрел сколько они стоят, и думаю: а белки неплохо живут у нас», - рассказал Спиридон.

Есть у знаменитых печорских белочек одна особенность – они любят прятать орешки про запас. На такие тайники можно наткнуться в дупле дерева, между камнями крепостной стены или просто в земле. «Говорят, что половину из того, что она зарывает, она забывает. И потом какая-то другая белка это находит. Вот такой у нее получается лотерейный билет выигрышный», - говорит наш провожатый.

Кто здесь хозяин?

Пока мы шли по дорожкам и разглядывали монастырский сад с яблоневыми деревьями и кустами смородины, косули разглядывали нас. Животные пугливые, отметил мой сопровождающий и добавил, что косули имеют плохое зрение. «Реагируют только на запах. Они могут даже подойти к совершенно чужому человеку, обнюхать его в течении 10 секунд, понять, что это чужой, а потом убежать», - добавил он. Знают животные только местных монахов, которые часто заходят помолиться.

Всего в саду около пяти косуль, среди них только один самец – Иван. Это настоящий боец. Несмотря на свои небольшие размеры он нападает на всех: и на монахов, и на деревья, и даже на своих подружек, которые будут побольше, чем он. «Видимо, он так и территорию защищает и показывает, что он начальник этой горки. Ну и перед своими подружками хочет похвастаться», - сказал Спиридон. Когда у Ивана начинают расти рога, чтобы он никого не покалечил и не покалечился сам, его приходится запирать в специальный вольер. «Дерется очень сильно. Мне однажды подрясник порвал», - пожаловался монах. Чтобы покормить Ивана, двум трудникам приходится заходить в клетку с разных сторон: один отвлекает, другой – насыпает корм и обновляет воду.

Едят косули комбикорм, злаковые, овес и кукурузу. Также в теплое время года для них заготавливают специальные веники из орешника. Веники сушатся на чердаке Успенского храма, а потом достаются оттуда по мере надобности. Кстати, косули – местные. Их привезли из заповедника в Пушкинских Горах. Туда же монастырь отправляет всех малышей, которые рождаются в стенах монастыря.

Главные гурманы

Аисты в монастыре тоже местные. Живут они здесь круглый год. «Зиму они пережидают в домике. Почему они зимуют здесь? У некоторых аистов, находящихся на Святой горке, были сломаны крылья. Выпал, например, аистенок из гнезда, мы его выходили и с тех пор прописался он у нас на Святой горке», - рассказал монах.

Домик для птиц оборудован обогревающими лампами. Каждый день им приносят еду. «Аисты едят рыбу– они те еще гурманы», - сказал Спиридон. Какие-то продукты животным присылают те, кто приезжал послушаться на Святой горке или просто погулять. Больше всех посетители монастыря любят, конечно же, белочек. «У меня в братском корпусе сосед почтальон, то есть он занимается отправлением любой почты из монастыря и получением тоже. И вот он приезжает с кучей посылок, выставляет их на столе и монахи приходят забирать свои посылки. И часто я вижу, что на посылке написано «Белкам с такого-то города». Большие такие посылки с орехами», - рассказал Спиридон.