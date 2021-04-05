Знамя Победы вернется на родину

Под поселком Идрица в Себежском районе оборудуют площадку для установки монумента «Зарождение Знамени Победы». Штурмовой флаг 150-й Идрицко-Берлинской стрелковой дивизии был водружён над Рейхстагом в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года. К 77-й годовщине освобождения Идрицы легендарный стяг будет увековечен в уникальном памятнике.

«Работы начались, благоустройство идет в штатном режиме», - сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

По его словам, на прилегающей к памятнику территории планируется сделать парковку, мощеные дорожки, установить скамейки и беседки, оборудовать санитарную зону. Средства на эти работы выделены из областного бюджета. Планируется, что работы будут завершены до 4 мая.

Идея установки памятного знака в честь зарождения Знамени Победы возникла во время работы оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия со дня освобождения Идрицы под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В ноябре 2018 года был объявлен конкурс на разработку эскиза памятного знака «Зарождение Знамени Победы». Предложить свой вариант мог любой желающий - не только профессиональные художники, скульпторы, архитекторы. В результате из шести лучшими были признали два проекта, а памятник решили создать на основании объединенного эскиза проектов-победителей.

Место установки памятного знака было выбрано на публичных слушаниях. Это площадка на съезде в поселок с федеральной трассы М-9 «Балтия», рядом с транспортной развязкой, ведущей в Идрицу. Участок земли под строительство памятника выделила организация «Упрдор Северо-Запад»

В июле 2019 года на месте будущего памятного знака заложили камень. Торжественная церемония была приурочена к 75-й годовщине освобождения Идрицы. Затем Российским военно-историческим обществом был объявлен открытый творческий конкурс на лучший проект памятного знака «Зарождение Знамени Победы».

С проектом, который был признан лучшим по итогам творческого конкурса, губернатор Михаил Ведерников познакомил президента РФ Владимира Путина, когда глава государства в 2020 году приезжал в Псковскую область.

Фотографиями макета мемориала «Знамя Победы» Михаил Ведерников также поделился в своём Instagram-аккаунте. «Высотой памятник будет с шестиэтажный дом. Создание памятника, его транспортировку и установку берёт на себя РВИО, регион профинансирует благоустройство площадки рядом с монументом, а власти Себежского района займутся прилегающей территорией», - пояснил глава региона.

На установку памятника и благоустройство территории из областного бюджета выделено порядка 20 млн рублей.

В Идрице довольно много памятных знаков, связанных с войной: это и памятник погибшим во время Великой Отечественной войны в концлагере, памятник Воину-освободителю, бюст Героя Советского Союза летчика Евгения Михайлова Поэтому памятный знак «Зарождение Знамени Победы» решили установить так, чтобы его было хорошо видно с федеральной трассы, это еще больше привлечет внимание к поселку.

«Мы разработали концепцию, чтобы это был не просто памятник, а большой мемориал, который будет виден с федеральной трассы, которая уходит к нашим соседям. Все, кто едут туда транзитом через Псковскую область или оттуда на территорию Российской Федерации, будут видеть монумент, чтобы никаких сомнений по поводу результатов Великой Отечественной войны не было», - сказал Михаил Ведерников.