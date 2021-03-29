Как мы проведем это лето

Коронавирус потихоньку отступает. И наступает весенне-летний сезон — время путешествий. Вот только в отличие от предыдущих лет, направлений для заграничных поездок стало меньше, зато за туры по России государство готово даже частично возвращать деньги. О том, куда смогут отправиться псковичи в этом году, нужны ли ковид-паспорта выезжающим за рубеж и насколько помогла турсектору программа «Кэшбэк», узнала «Псковская правда».

Сочи растет в цене

Представители псковских турфирм отмечают, что за год ковидных ограничений все соскучились по путешествиям и спрос на туры растет. - Активность псковских туристов выросла, - отмечает руководитель турфирмы «Глобал Тревел Псков» Александр Ефимов. Правда, по его словам, она еще достигла «допандемийного» уровня в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, где туристы сейчас очень активны:

Мы это знаем, потому что наши туристы, которые приходят бронировать майские праздники, например, в Сочи, сталкиваются с проблемой. Несколько раз бронируем разные объекты и несколько раз приходят отказы: «Мест нет». Москва и Питер на майские праздники всё разобрали. Александр Ефимов, директор турфирмы "Глобал Тревел Псков"

Сочи, Крым, а также разработанные турфирмой туры в соседние регионы — наиболее популярные направления на большие майские выходные. Спрос на Сочи и Крым подтвердила и директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова. Она считает, что популярность этих направлений в первую очередь связана с открытием авиарейсов с вылетом из Пскова и с тем, что эти курорты находятся на территории нашей страны. - Прошлый год показал, что в любой момент могут захлопнуться границы. Перенос денежных средств — это то, чем мы занимаемся по сей день, - отмечает она. Другая особенность этого сезона — рост цен на популярных российских курортах. - Да, цены растут. Знаю не понаслышке. Сам в Сочи летал в конце января. Ценник нисколько не опустился по сравнению с летом. Он практически такой же. И наплыв на январские праздники там был тоже как никогда. Поэтому ценник очень вырос - из-за большого наплыва туристов, - рассказывает Александр Ефимов. Сами же сочинские и крымские коллеги, по словам Светланы Барановой, обосновывают повышение цен не растущим спросом, а изменением качества услуг: - То есть: повышением категории, включением в стоимость дополнительных услуг. Даже по тем объектам, куда мы направляли туристов в прошлом году, мы видим: отель работал на базе полупансиона, сейчас он работает на «все включено». Поэтому естественно стоимость выше.

Заранее - выгоднее

Еще одной причиной роста туристической активности стали выгодные условия акций по раннему бронированию. - Раннее бронирование традиционно стартовало с декабря и ежегодно до ковидных времен пользовалось спросом. В этом году мы опасались, что не будет активного бронирования из-за риска переноса и отмены туров. Но для потребителя операторы сделали шикарные акции, которых до этого не было. Они поменяли условия: у многих операторов появились минимальные предоплаты при бронировании туров. Например, 399 рублей или тысяча рублей. Остаток оплачивается за две недели до заезда. Человек не рискует деньгами, - поясняет директор турфирмы «Отдых круглый год» Татьяна Калинина. Кроме того, теперь нет и штрафов при отказе от поездки за 21 день до выезда. Все это, как считает директор турфирмы, всколыхнуло спрос. Особенно это было заметно в феврале - «бронировали как Турцию, так и Россию». Причем, чем раньше туристы решались на покупку тура, тем выгоднее оказывалась цена.

Самые интересные отели по соотношению цена-качество разбираются заранее. А на то, что остается, повышается цена. Есть спрос - отельеры понимают, что можно увеличить стоимость. Если раньше Россия выставляла цены на сезон, то сейчас это все меняется: сегодня одна цена, а завтра — совершенно другая. Такого раньше не было. И тут кто первый забронировал — тот и выиграл. Татьяна Калинина, директор турфирмы "Отдых круглый год"

Как только открылся авиамаршрут из Пскова, городом номер один для бронирования стал Сочи. Перелет - самый выгодный по цене: «Из Пскова летают и в Крым и в Анапу, но стоимость выше». А вот Калининград в качестве варианта для летнего отдыха клиенты турфирмы выбирают реже: «Балтика холодная, даже в июле-августе море там не прогревается так, как Черное». Что касается выгодных вариантов на период «прямо сейчас» - то это туры на Байкал, куда летает чартер из Москвы. По словам Татьяны Калининой, экскурсионный тур с перелетом и проживанием стоит всего 25 тысяч рублей: - До конца марта эти туры есть. Потом эти чартеры переставят на летние направления и летать будет не так выгодно.

За границу по ковид-паспортам?

- Активно начался сезон. Нас конечно, это радует. Для летнего отдыха сейчас открыты Турция, Россия, Абхазия. Что касается других стран (Болгария, Греция, Черногория , Кипр)— пока все на уровне разговоров и предположений. Нет информации, что Росавиация разрешила определенным компаниям туда летать. Пока нет официальных разрешений, мы не продаем. Потому что продаешь воздух. Мы так не делаем, - отмечает директор турфирмы «Отдых круглый год». Зато турфирма предлагает отправиться на Кубу, Занзибар, Мальдивы, Сейшелы, в Арабские Эмираты. Однако эти и раньше достаточно дорогие направления еще больше подорожали: во-первых, поменялся курс евро, во-вторых, Росавиация ограничивает количество рейсов в неделю. Все это влияет на стоимость. - Сейчас есть недорогие туры в Стамбул. Раньше никогда не было чартеров, летали регулярным рейсом. Чартер — это возможность удешевить стоимость тура. Но приобретать их тоже лучше заранее: даже две недели назад цена была ниже, чем сейчас, - отмечает Татьяна Калинина. В бюро «Континент» тоже активно бронируют отдых в Турции: - Во-первых, есть переносы денежных средств, во-вторых, к сожалению, сопоставление все равно не в пользу РФ. Турция выигрывает по стоимости и по комфорту услуг, которые за эти деньги предлагает. Несколько заявок на Турцию поступило и в турфирму «Глобал Тревел Псков». - Ситуация на майские праздники была такой же, как с бронированием сочинских отелей: забронировали - а мест нет! - говорит Александр Ефимов. Более дорогими направлениями клиенты турфирмы не интересуются. - В Пскове ограниченный круг туристов, которые могут себе позволить Танзанию, Мальдивы и прочее. Народ-то обнищал в период пандемии, - отмечает он. Зато есть запросы на Египет - «целый список порядка 15 человек, которые просят сразу сообщить, как только будут прямые чартеры на курорты». И многие ждут предложения по таким странам, как Греция, Болгария, Кипр, которые должны открыться в апреле-начале мая. Правда, вместе с открытием границ возможно введение дополнительных условий въезда. Представители турфирм уже спокойно относятся к возможным ограничениям. - Когда откроют — тогда огласят, какие будут ограничения. А пока мы ждем. И туристы тоже ждут, - говорит Александр Ефимов. Его коллега Светлана Баранова надеется, что все нововведения будут вводиться «в разумные для исполнения сроки»:

Тема ковид-паспортов муссируется, но пока таковое требование не является обязательным. Вполне возможно, что это будет введено. Последний год научил нас всех жить на пороховой бочке и быть готовыми моментально менять решения. Светлана Баранова, директор турбюро "Континент"

А вот Татьяна Калинина уверена, что вакцинация не станет обязательным условием для выезда за границу. - Думаю, что ковид-паспорта не введут, потому что это ущемление прав человека. Есть люди, которым нельзя делать прививку. Но возможно, нужно будет делать ПЦР-тест до вылета, - сказала она. И добавила, что есть страна, куда пускают без прививок и без тестов — это Мексика.

Часть затрат можно вернуть

В этом году спросу на путешествия способствует и «Туристический кэшбэк». Если на первые два этапа программы отклики представителей турбизнеса были разными, то в этот раз акция не разочаровала. - Мы долго ждали этой акции. Уже было два пробных шара, которые были закинуты в прошлом году, и туристы остались очень довольны возможностью сэкономить 20% от стоимости тура. Поэтому люди планировали именно с кешбэком съездить и сейчас стал увеличиваться спрос на такие туры, - отмечает Светлана Баранова. Руководитель турфирмы «Отдых круглый год» тоже отмечает, что с запуском этой программы она и ее коллеги задерживаются на работе до вечера: - Когда открыли авиасообщение Псков-Сочи, мы вообще не могли выйти из офиса до 10 вечера. С «Кэшбэком» тоже самое. Многие знают об этой акции, оформляют карты «МИР», оплачивают, получают кэшбэки. У нас с 18 марта первые бронирования пошли. Некоторые прямо ждали этого момента. Поэтому сейчас хиты — кэшбэк и Сочи. - Некоторые думают, тут есть подвох, но получая кешбкек, начинают верить. И уже за нас переживают — получаем ли мы что-то, - смеется Татьяна Калинина. И уверяет туристов, что это взаимовыгодно: - Государство поддерживает и нас. Александр Ефимов тоже отмечает, что в рамках третьего этапа программы активность выше, чем в предыдущие. По его словам, по кэшбэку берут туры в Кижи, Карелию, Калиниград, Сочи. - Псковичи соскучились по отдыху, с одной стороны. С другой стороны, страшилок стало меньше. Ну и, в-третьих, ко всему люди привыкают: и к тифу, и к чуме, и к коронавирусу. Тем более, вроде как он стал отступать. Мой прогноз, что через месяц-полтора активность будет еще выше. А турагентствам, которые выжили в 2020 году нужно начинать работать. Потому что работа сейчас будет. Желания отдохнуть у псковичей очень много. Отложенный спрос даст о себе знать.