Дотянуться до звезд

Вместо учебника астрономии — наблюдения через телескоп за далекими галактиками, вместо задач по физики — конструирование катапульты, красочно демонстрирующей физические законы на практике, а также строительство самолетов, роботов и квадрокоптеров - всему этому учат в центре молодежного инновационного творчества «Юный техник». Об основных направлениях работы со школьниками и уникальном оборудовании досугового центра рассказал один из его руководителей Владимир Колпаков.



Начинали с нуля

«Юный техник» существует в Пскове пять лет. Он расположен на втором этаже здания на Рижском проспекте и буквально напичкан современнейшим оборудованием: 3D-принтерами, телескопами и многочисленными наборами по робототехнике. Не удивительно, что занятия здесь увлекают не только детей, но порой и их родителей. И не верится, что когда-то руководители досугового центра начинали свой проект буквально с нуля. «В 2015 году мы с Алексеем Викторовичем Геоцинтовым объединили его финансы и мои педагогические умения и открыли этот центр. Закупили наборы робототехники, начали набирать группы и вести занятия», - вспоминает Владимир Колпаков.



Но уже в первый год работы стало понятно, что «возможностей на все не хватает, а хочется сделать много всего хорошего». Поэтому организация стала принимать участие в конкурсах грантов и на сегодняшний день выиграла аж пять президентских грантов. «Первый грант был на 500 тысяч рублей, четыре следующих — почти на 3 миллиона каждый. Сейчас подали заявку еще на один грант, который охватывает не только территорию Псковской области, но и другие регионы», - отмечает он. За пять лет через «Юный техник» прошли сотни псковских школьников. Ребята посещают занятия по робототехнике, физике, астрономии, участвуют в соревнованиях. Также клуб проводит фестиваль инженерно-технического творчества «Робо» и Дни открытой астрономии и Астрономические форумы на горе Соколиха.



В центре занимаются дети от 5,5-6 лет и старше. «Мелкие приходят с родителями на первые занятия, потом втягиваются и начинают сами работать», - говорит руководитель центра. Причем, среди воспитанников «Юного техника» не только псковичи. Одного ребенка родители два раза в неделю возят на занятия из Пыталово. С детьми работают шесть педагогов. Почти все проходили обучение на месте. Преподаватель робототехники — мама одного из воспитанников. «Виктория — инженер по образованию. Отвозила год к нам ребенка, и решила устроиться на работу: уже третий год ведет занятия у малышей», - рассказал Владимир Колпаков.

Дорогая наука



На средства одного из грантов был приобретен телескоп. Его стоимость в разы превышает цену старого оборудования. Но по функциональности он превосходит прежний телескоп в сотни раз. - Астрономия — достаточно дорогая наука. Телескоп стоит 170 тысяч, из которых 100 тысяч — монтировка. Она умеет, если на нее подать питание, автоматически наводиться на небесные объекты и следить за ними в течение любого количества времени, пока есть питание. Во время открытых мероприятий на Соколихе старый телескоп все время надо настраивать - потому что 2-3 человека посмотрели, Земля повернулась вокруг своей оси и объект вышел из поля зрения телескопа. С новым телескопом таких проблем нет: объект всегда находится в кадре, - говорит Владимир Колпаков.



С помощью этого телескопа уже было сделаны красивые фотографии Галактики Андромеда. Впереди — еще много крутых снимков космоса и интересных наблюдений, для этого есть все необходимое. Можно даже увидеть вспышки на Солнце. - У нас есть небольшой солнечный телескоп. С ним можно устраивать дневные наблюдения. Смотреть на солнце без опасности выжечь глава и даже больше, чем два раза в жизни, - смеется Владимир. Еще одна удивительная вещь - синяя лазерная указка. «Это не такая указочка, к которой все привыкли. Она шарики лопает, спички зажигает. Ей очень удобно на звезды показывать», - рассказал Владимир, попутно направив синий луч на кусок поролона. Мягкий материал сразу почернел и задымился.



Но самое важное приобретение «Юного техника» - это мобильный планетарий. Шатер пять метров в диаметре и три в высоту вмещает около 30 школьников: «Купол раскрывается на весь кабинет и на него проецируются фильмы по астрономии. Космос дети изучают, лежа на надувных подушках. Им очень нравится». Демонстрация фильма идет через четвертинку сферического зеркала и он должен быть специальным образом сконвертирован под такой формат. «Юный техник» приобрел планетарий в комплекте с фильмами. Их продолжительность от 10 минут до часа. А стоимость варьируется от 3 тысяч рублей до совсем космических сумм. Поэтому покупка такого кино уже заложена в один из следующих грантов. С мобильным планетарием центр уже побывал в Псковском гуманитарном лицее. А 24 апреля шатер со звездным небом развернется в Псковской областной научной библиотеке. Там в рамках «Библионочи» он будет работать с 16 до 21 часа.

От LEGO до радиоуправления

На полках одного из кабинетов — целый склад наборов для робототехники. «С одной такой коробочкой работают в течение года два человека. Есть наборы для ребят постарше. Есть куча всякой электроники. В прозрачных коробочках квадрокоптеры», - проводит «экскурсию» руководитель центра. Начинают ребята с конструкторов LEGO. Но не обычных, а из специальной образовательной линейки, стоимостью в несколько десятков тысяч рублей за каждый комплект.



«Сначала ребенка надо заинтересовать. А сделать это с помощью «рассыпухи», просто набора радиодеталей, - сложно. Когда приходит ребенок 6 лет, а ему говоришь паяй и программируй это на английском языке, он делает квадратные глаза: «А можно я лучше поиграю во что-нибудь». Поэтому мы пошли другим путем», - поясняет методы работы Владимир. С каждым новым набором LEGO задания усложняются, но это не отталкивает малыша от занятий, а наоборот делает процесс познавательным и интересным. Еще одно направление работы «Юного техника» - моделирование и протопирование. «Делаем самолеты, начиная с простейших — палочка и три кусочка пенопласта - и заканчивая радиоуправляемыми моделями. Кто-то делает машинки, кто-то — кораблики. Есть ребята, которые на станке делают заготовки и собирают разное деревянное оружие», - рассказывает Владимир.



Такое оружие стреляет, но не пулями, а резинками. Часть чертежей для создания моделей берется из интернета, но педагогам все равно их приходится доводить до ума. Для ребят делают заготовки, а уже дети сами их шлифуют, красят, клеят и получают готовую модель, которую забирают домой. Показал руководитель центра и огромный лазерный станок, с помощью которого можно резать дерево и стекло. Например, в прошлом году к 23 февраля и 8 марта с помощью этого оборудования было сделано больше тысячи деревянных линеек с именами. «В этом году поменьше, потому что многих уже есть», - смеется Владимир. На этом станке «Юный техник» делает заготовки для занятий, а также награды для участников соревнований. Причем, оригинальные медали заказывают не только организации из Пскова, но и из Санкт-Петербурга и даже Махачкалы. Кстати, в период пандемии с помощью лазерного станка ребята сделали и раздали врачам больше 1600 защитных экранов. «Мы резали на станке прозрачные части щитков. С материалами нам помог «Титан-Полимер». Они нам отдали много листов этого материала и мы смогли помочь врачам», - отмечает Владимир Колпаков.

Увлекательно о науке

Впрочем, занятия моделированием или робототехникой — это не только работа. Используя собранные своими руками катапульты ребята могут устроить, например, осаду крепости. «На другом занятии мы мы с ними пробовали делать мосты из макарон. В интернете было видео, где мост из макарон выдержал 384 килограмм, и они собирали свои мосты. А потом накладывали грузики и смотрели, у кого больше выдержит. У всех достаточно крепкая получилась конструкция», - вспоминает педагог.

